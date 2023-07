Pellegrini je prvý aj posledný. Naša „stopäťdesiatka“ musí zabojovať: Bekmatov by v Hlase určite byť nemohol

Minulý rok boli so 150. miestom strany opatrnejšie, no zdá sa, že tento rok tento fenomén využije takmer každý. Líder Hlasu Peter Pellegrini však uviedol, že na posledné miesto symbolicky postaví svojho bratranca, no do parlamentu sa bude musieť prebojovať a nebude sa zúčastňovať prípadných debát „stopäťdesiatok“. V Smere dali na posledné miesto bývalého člena Komunistickej strany (KSS) Artura Bekmatova. V Hlase by však dostal stopku.

Pellegrini, podobne ako všetci lídri, čelil počas predstavenia kandidátky otázke, koho postaví na 150. miesto. Trik lídra OĽaNO Igora Matoviča využije len čiastočne. Z posledného miesta bude kandidovať jeho bratranec Lukáš Pellegrini.

Tak ako sa kandidátka začína, tak sa aj končí

Posledné miesto je pre Pellegriniho symbolické. „Tak ako sa kandidátna listina začína Pellegrinim, tak sa aj končí Pellegrinim. Na prvom mieste je Peter Pellegrini, na 150. mieste je Lukáš Pellegrini,“ povedal líder Hlasu. Jeho bratranec je futbalista, ktorý dnes pôsobí ako hasič.

„Dopredu chcem povedať, že Lukáš Pellegrini sa ako 150. nebude zúčastňovať nejakých zvláštnych, vymyslených diskusií „stopäťdesiatok“, pretože to považujeme skôr za nejaký bulvár,“ povedal Pellegrini. „Je to taká symbolika, nechceli sme z toho robiť nejaké teátro a divadlo,“ uviedol.

„Nech skúsi zabojovať a možno sa mu podarí prekrúžkovať a stane sa poslancom Národnej rady SR,“ povedal Pellegrini. Jeho bratranec prvýkrát kandidoval za Hlas v spojených voľbách a stal sa poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.

Bekmatov by sa na kandidátku Hlasu nedostal

Matovičov trik s posledným miestom zatiaľ využila Saska, ktorá tam postavila Alojza Hlinu, maďarská Aliancia – Szövetség dala na 150. miesto Györgya Gyimesiho, a, samozrejme, aj hnutie OĽaNO a priatelia, na ktorého poslednom mieste je líder hnutia Igor Matovič, ktorý je v tomto považovaný za priekopníka. Aj Smer sa rozhodol staviť na tento trik.

Na posledné miesto postavil bývalého člena strany KSS Artura Bekmatova, ktorý bol v minulosti predsedom Frontu ľavicovej mládeže. V roku 2016 kandidoval za KSS zo štvrtého miesta. O štyri roky neskôr sa o priazeň voličov uchádzal na kandidátke strany Socialisti.sk.

Predsedom strany je od augusta 2020 a na tomto poste vystriedal Eduarda Chmelára. Bekmatov tentokrát verí, že hlasy neprepadnú. Okrem toho prispieval pre webový portál ruskej agentúry Sputnik a písal aj pre časopis Zem a Vek, ktorý je kritizovaný za šírenie konšpiračných teórií.

Lídra Hlasu sa preto denník Pravda opýtal, aký je jeho názor na to, že jeho bývalý šéf vzal Bekmatova na kandidátku. „Chcem to hodnotiť tak, že takýto človek by na 150. v Hlase určite byť nemohol. Na našej kandidátnej listine musia byť ľudia, ktorý reprezentujú hodnoty Hlasu a tie sú často veľmi odlišné od toho, aké prezentoval pán Bekmatov,“ odpovedal.

Na kandidatúrou na prezidenta sa ešte nezamýšľal

Hlas je aktuálne v prieskumoch na druhom mieste za Hlasom, v niektorých volebných modeloch dokonca predbehlo Pellegriniho stranu Progresívne Slovensko. Ak by sa nestal premiérom a skončil by v opozícii, nezvažoval by kandidatúru za prezidenta?

Nad tým sa zatiaľ nezamýšľal. „Moja myseľ je upriamená na kampaň do parlamentných volieb. Je to naša prvá veľká kampaň ako novovzniknutej strany a musíme urobiť všetko preto, aby sme v nej uspeli,“ povedal pre Pravdu.

„Podarilo sa nám stranícky vyhrať regionálne a komunálne voľby a bolo by úžasné vyhrať aj parlamentné voľby. Bol by to pre našu stranu nesmierny úspech a ja som hrdý, že som za tri roky vybudoval plnohodnotne organizovanú stranu. O mojej ďalšej politickej budúcnosti budeme hovoriť vtedy, keď ten čas nastane,“ povedal.