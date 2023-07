Uhrík v Ide o pravdu: Úspechom bude, ak sa dostaneme do parlamentu. O zotrvaní v EÚ nech rozhodne referendum

V strane Republika budeme pokladať za úspech, keď sa dostaneme do parlamentu, hovorí jej šéf Milan Uhrík v relácii Ide o pravdu. Do kampane chcú investovať približne pol milióna eur. Z úspor aj pôžičky, nemáme peniaze od štátu ako iné strany, uviedol.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Milana Uhríka v relácii Ide o pravdu Video

Republiku chce prezentovať ako profesionálnejšiu stranu, než bola ĽSNS Mariana Kotlebu. Tá bola podľa neho prispôsobená na Kotlebov obraz. O Európskej únii hovorí, že sa musí zmeniť, ak nie, tak by ľudia mali v referende rozhodnúť, či chcú v takejto únii zostať.

Nazaťahujme krajinu do cudzích konflktov, uviedol k vojne na Ukrajine a povedal, že by sme mali voliť maďarskú cestu. Od Ruska chce najmä lacné energie. Tvrdí, že ľudí, ktorí urobili chyby v politike, by bolo treba postaviť pred súd. Ak by bola Republika vládnou stranou, chcel by napríklad zriadiť vyšetrovaciu komisiu na prešetrenie darovania migov Ukrajine.