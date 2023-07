Smer chce byť pri zostavovaní vlády, Pčolinský odmieta spoluprácu s Republikou i Ficom

Politické strany majú posledné hodiny na odovzdanie kandidátok. Volebným lídrom Sme rodina bude Boris Kollár, ktorého chcú poslanci v utorok na mimoriadnej schôdzi parlamentu odvolávať pre kauzu násilia na expartnerke. Na kandidátku Smeru sa zase po prestávke vracia bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý kritizuje policajného prezidenta za miešanie sa do politiky a nekonanie v prípade vraždy v Dubnici nad Váhom.

Sme rodina má termín na odovzdanie kandidátky v nedeľu o 14.00. Lídrom bude Boris Kollár. Peter Pčolinský bude kandidovať zo 4. miesta. V prvej desiatke sú poslanci, ktorí sú v parlamente. „Nie je tam nič pozbierané z ulice,“ vyjadril sa v relácii ta3 V politike podpredseda hnutia Sme rodina.

Kaliňákov návrat

Mladosť má prednosť, povedal člen predsedníctva strany Smer-SD Robert Kaliňák na margo toho, že jeho mladší synovec Erik Kaliňák dostal na kandidátke Smeru vyššie číslo ako on. Pripomenul, že do politiky vstupoval pred rokmi pod číslom sedem a s rovnakým sa bude uchádzať o voličov aj teraz.

Kaliňák sa vyjadril, že na návrat do politiky ho dlhodobo „pozýva“ Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Sme rodina sa zatiaľ nezamýšľa nad vlastným kandidátom na prezidenta. „Jasne sme deklarovali, že nemáme záujem stavať vlastného kandidáta,“ povedal Pčolinský. On sám na prezidentský palác nepomýšľa. K podpore iného kandidáta sa zatiaľ nevyjadril, počkajú si na ponuku. Slovensko by malo mať podľa neho prezidenta alebo prezidentku, ktorý a ktorá bude krajinu dôstojne reprezentovať a bude sa snažiť upokojovať situáciu. Nesmie to byť prezident, ktorý bude rozdeľovať spoločnosť, pokračoval.

Kaliňák povedal, že Smer sa nikdy netajil tým, že prezidentka Zuzana Čaputová je ich politickým súperom. Podľa jeho slov zlyhala pri pandémii Covidu-19 a verejnými vyhláseniami stratila svoj kredit. Pčolinský prezidentke vyčíta jednu vec, a to, že ustúpila zo zámeru vyhlásiť voľby ešte pred letom.

Čítajte viac Kollár bude po troch rokoch opäť čeliť odvolávaniu. Musí odísť z politiky, vyhlásila Letanovská

Hamrana kritizuje za miešanie sa do politiky

Moderátor pripomenul Kaliňákovi jeden z mítingov Smeru, kde dav kričal na adresu prezidentky vulgárne slová. Kaliňák sa ohradil, že nemôže za reakciu ľudí a iné slovné spojenie, ktoré zaznievalo, „americká agentka“, tiež nie je pohoršujúce. Exminister vnútra zároveň spochybnil slová Borisa Kollára o tom, že Zuzana Čaputová bola najlepšou prezidentkou. Podľa neho to mohol myslieť ironicky.

Kaliňák vyčíta nekonanie polície a policajného prezidenta Štefana Hamrana v prípade zavraždenej matky z Dubnice nad Váhom. Myslí si, že aj teroristickému útoku na Zámockej ulici v Bratislave pred podnikom Tepláreň mohla polícia zabrániť. Sú to katastrofálne zlyhania, povedal o udalostiach.

Krájanie medveďa, ktorý behá po lese

Pčolinský uviedol, že majú stanovené presné pravidlá za akých sú ochotní po voľbách spolupracovať. Zopakoval, že so Smerom si nevedia predstaviť spoluprácu. Strane vyčíta rozoštvávanie spoločnosti a sympatie s Kremľom. S hnutím Republika do povolebnej spolupráce nepôjdu.

Čítajte viac Zbil ženu, nestojte vedľa neho. Ďuriš Nicholsonová kvôli Kollárovi oslovila arcibiskupa

„Rozhodne nebudeme hrať fackovacieho panáka,“ reagoval na Pčolinského slová o rozoštvávaní spoločnosti.

Kaliňák povedal, že roky opakujú vetu, že sa nikdy nevyjadrujú pred voľbami o tom, s kým budú spolupracovať. Smer chce podľa neho dosiahnuť vo voľbách taký výsledok, aby sa bez neho nedala zostaviť vláda.

Každej strane máme čo vyčítať, reagoval na možné spoluprácu Pčolinský a dodal, že rovnako to podľa neho platí aj v opačnom prípade. „Krájame medveďa, ktorý ešte behá po lese,“ povedal Pčolinský o povolebnom zoskupení.

Igor Matovič žije podľa Kaliňáka v konšpiráciách, o čom svedčí aj ponuka Borisovi Kollárovi, že nebude hlasovať za jeho odvolanie, ak sa ospravedlní ženám. Je to politický marketing, oponoval mu Pčolinský. Pčolinského šokuje, že pri Kollárovej kauze nikto nehovorí o násilí na dieťati, ktoré je chránenou osobou.