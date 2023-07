Pčolinský: Demokrati sa priživujú na Kollárovej kauze, lebo ničím iným zatiaľ nezaujali

Odvolávanie Borisa Kollára je súčasťou antikampane. Ak by sa neblížili voľby, pod zvolanie mimoriadnej schôdze by sa nik nepodpísal, pre Pravdu to povedal podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Na kauze sa podľa neho priživujú Demokrati Eduarda Hegera, ktorí zatiaľ nepredstavili žiaden program.