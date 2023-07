Slováci sa Putinovi vyzbierali na darček: Božena pre Ukrajincov ide do výroby

Iniciatíve Darček pre Putina sa podarilo vyzbierať viac ako 253-tisíc eur na odmínovacie zariadenie Božena 5 pre Ukrajinu. Ako potvrdil výrobca, Božena pre Ukrajinu už ide do výroby. Vyzbieraná suma predstavuje približne 30 percent z celkovej cieľovej sumy zbierky a súčasne 40 percent z ceny odmínovacieho zariadenia.

Organizátori zbierky sa s výrobcom Way Industries dohodli, že sa po zaplatení 200-tisíc začne s výrobou odmínovača pre chersonských hasičov. V tlačovej správe o tom informovala iniciatíva Mier Ukrajine. Ďalšími partnermi zbierky sú darcovská platforma Donio, Kto pomôže Ukrajine, Post Bellum, Aktuálne o Ukrajine, Team4Ukraine, Support Ukraine Slovakia a Oberih.

Odmínovací systém: čo Rusi po seba nechali, Božena odstráni Video

Zbierku spustili 8. mája a verejnosť na ňu prispieva prostredníctvom platforiem www.darcekpreputina.eu a www.donio.sk. Získala si aj záštitu Ministerstva obrany SR. Božena 5 by mala byť vyrobená najneskôr v novembri a do konca roka dopravená na Ukrajinu. „Cieľová suma na nákup odmínovacieho zariadenia slovenskej výroby s príslušenstvom je 650-tisíc eur. Cena zahŕňa aj výcvik hasičského EOD (likvidácia výbušnej munície) tímu na Ukrajine, dopravník, vybavenie pre hasičský EOD tím (prvky balistickej ochrany, detektory a menšie vybavenie), ako aj dopravu na miesto určenia. Výrobca Way Industries v cene zabezpečí výcvik obsluhy," priblížila iniciatíva Mier Ukrajine a pokračovala. Podľa oficiálnych zdrojov je mínami pokrytá plocha veľká ako polovica Nemecka a niektoré zdroje uvádzajú, že zamínovaných je až 300-tisíc kilometrov štvorcových územia Ukrajiny.

Čítajte viac Rusi za sebou nechávajú skrytú smrť. Darčekom pre Putina bude Božena, aby pomohla odmínovať Ukrajinu

„Sledujeme vysokú mieru solidarity s Ukrajincami, ktorí bránia aj našu slobodu. Mimoriadne si to vážime a urobíme maximum, aby sme vyzbierali celú sumu. Plánujeme pokračovať aj na veľkých letných festivaloch,” informoval Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine. Ako iniciatíva ďalej priblížila, Božena podľa slovenských ženistov, ktorí slúžili na misiách OSN, zachraňuje životy. „Od veliteľa slovenského mierového práporu v rámci misií modrých prilieb a experta na nástražné systémy, plukovníka Štefana Jangla, vieme, že počas piatich rokov odmínovacích prác v Juhoslávii im Božena mimoriadne pomáhala na mínových poliach, ako aj v zastavaných oblastiach. Žiadny zo šesťsto slovenských ženistov pri náročnej práci nezahynul," doplnil Dodo Dobrík z projektu Darček pre Putina.