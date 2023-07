Deň D pre Kollára kvôli kauze „prefackania“ jeho bývalej. Aká je šanca, že šéfa parlamentu odvolajú?

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár bude dnes čeliť odvolávaniu kvôli kauze spojenej s jeho expartnerkou Barborou Richterovou. Jeho priznanie, že jej dal „len pár faciek“ a v záujme ochrany jeho dieťaťa by to spravil znova, pobúrila najmä poslankyne v strane Demokrati. Nakoniec sa im podarilo zohnať 34 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Prežije Kollár svoje druhé odvolávanie?

mimoriadna schôdza začne v utorok o 14.00

odvolanie iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera (Demokrati) kvôli kauze fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky Barbory Richterovej

Kollár obvinenia odmieta, odmieta sa ospravedlniť či odstúpiť, podľa jeho slov len bránil svoje vtedy ročné dieťa, Kollár s Richterovou na seba vzájomne podali trestné oznámenia

za jeho odvolanie budú zrejme poslanci OĽaNO, Sasky, PS, Demokratov a niektorí poslanci Hlasu, šanca na odvolanie Kollára je však nízka, schôdzu zrejme ani neotvoria, poslanci Smeru sa schôdze nezúčastnia

Aktualizované 13:47 Pokiaľ sa schôdzu nepodarí otvoriť, druhý pokus bude podľa Kollára o pol hodiny a potom v stredu o 14:00.

Aktualizované 13:35 Za kauzou vraj stojí aj Tomáš Rajecký

Za kauzou podľa Kollára okrem Zoroslava Kollára stojí aj Tomáš Rajecký, ktorý sa snažil na objednávku zdiskreditovať aj exprezidenta Andreja Kisku. Rajeckého v januári tohto roka odsúdili za vyzradenie daňového tajomstva Kisku, práve on mal v roku 2017 zaslať médiám kópie daňového účtovníctva a dokumenty z vyšetrovania firmy KTAG.

„Dvanásť rokov sa tu nič nedialo, nič sa nedialo, dokonca sme mali druhé dieťa a zrazu som pol roka atakovaný pani Richterovou na sociálnej sieti,“ uviedol s tým, že to znášal len kvôli svojím deťom, ktoré sú teraz vystavené tejto kauze a chodia domov s plačom, čo sa rozpráva.

Tomáš Rajecký je priateľom Mariana Kočnera aj Norberta Bödöra, sám to poprel. V roku 2016 unikla fotografia, na ktorej bol Rajecký spolu s Kollárom a dnes už odsúdeným mafiánskym bossom Jurajom Ondrejčákom na dovolenke na Kube.

Aktualizované 13:33 Vyjadrenie Borisa Kollára pred začiatkom mimoriadnej schôdze: Chránil som život a zdravie svojho ročného dieťaťa

Predseda parlamentu Boris Kollár kvôli incidentu neodstúpi. Pred novinárov predstúpil hodinu pred plánovanou schôdzou. „Je mi veľmi ľúto, že médiá a časť politikov si zamieňajú príčinu s následkom a vidia len ten následok,“ uviedol s tým, že keby nebolo príčiny, nebolo by ani následku.

„Keby som bol násilník, lotor a bil ženy len tak z plezíru, že dôjdem domov a pivo je teplé a napadnem ženu, tak by som určite odišiel. Keby som došiel domov a napadol ženu, lebo mám zlú náladu, tak by som odstúpil. Odmietam však odstúpiť preto, že som chránil zdravie a živor svojho ročného dieťaťa,“ uviedol.

Niekoľkokrát zopakoval, že ročné dieťa sa nevie ubrániť a že bránil život a zdravie svojho dieťaťa. Podľa neho ide len o cielené poškodenie hnutia Sme rodina a kauzu starú dvanásť rokov Richterová vytiahla na niekoho pokyn len preto, lebo „už nevedia, čo by na Sme rodinu našli“.

„Povedal som, že spravím to znova, že budem chrániť zdravie a život všetkých mojich deti. Keď budú napadnuté, budem ich chrániť, akými prostriedkami, to by sa uvidelo podľa toho, čo by sa dialo,“ vysvetlil svoje slová Kollár. Keď sa dostanú do parlamentu, chcú predložiť tvrdý zákon na ochranu zien a deti. Zároveň vyzval všetkých mužov, aby prestali útočiť na ženy.

Richterová bola podľa neho v tranze, bola hysterická a nepríčetná. „Rozbehla sa po schodoch a hodila po mne dieťa s výkrikom vulgárnosti,“ opísal. Podobný incident sa podľa neho viackrát neopakoval. „Myslím si, že to bola tak vypätá situácia, že si to zapamätala do konca života,“ dodal.

Odvolávania pred prázdninami a sviatkom

Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu na jeho odvolávanie na utorok 4. júla. Väčšina poslancov bude odcestovaná, navyše v stredu je sviatok. Väčšina poslancov tak bude odcestovaných. Podľa vlastných slov môže schôdzu zvolať, na kedy chce.

Navyše, keď ide o vážnu vec, mali by poslanci podľa neho prísť. „Som rád, že to bude, a chcem vám povedať jednu vec. Budem čeliť tomu odvolávaniu a poviem, aby všetci vedeli, že ma idú odvolať preto, že som chránil život a zdravie svojho vtedy ročného syna,“ uviedol Kollár v parlamente. Dôvodom tejto kauzy je podľa Kollára očiernenie hnutia Sme rodina pred voľbami. Za kauzou podľa neho stojí kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár.

Aj podľa podpredsedu parlamentu a štvorky na kandidátke Sme rodina Petra Pčolinského je odvolávanie Kollára súčasťou antikampane. Ak by sa podľa neho neblížili voľby, pod zvolanie mimoriadnej schôdze by sa nik nepodpísal. Na kauze sa podľa neho priživujú Demokrati Eduarda Hegera, ktorí zatiaľ nepredstavili žiaden program.

Predseda národnej rady Boris Kollár je podľa Pčolinského pripravený čeliť v utorok 4. júla odvolávaniu. „Urobí všetko pre to, aby sa všetci dozvedeli, že je odvolávaný za to, že chránil život a zdravie svojho jednoročného syna,“ povedal.

Ukázal ostatným, „kto je tu šéf“? „Predseda parlamentu využil možnosti, ktoré mu ponúka rokovací poriadok a to, že sa schôdze na jeho odvolávanie nekoná skôr je len dôsledok „babráctva“ tých, ktorí nevedeli skôr vyzbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze,“ okomentoval politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

Šanca na jeho odvolanie je nízka

Napriek tomu, že niektorí poslanci plánujú jeho odvolanie v prípade otvorenia schôdze podporiť, problémom ostáva, že sa zrejme ani neotvorí. V sále zrejme nebude dostatok poslancov. Druhý najväčší poslanecký klub opozičného Smeru sa schôdze neplánuje zúčastniť vôbec. „Na schôdzu o odvolávaní Kollára v utorok nepôjde ani jeden predstaviteľ strany Smer-SD,“ povedal líder Smeru Robert Fico.

Pripomenul, že ešte na ustanovujúcej schôdzi v roku 2020 sa pýtal vtedajšej koalície, prečo si za šéfa NR SR vybrala práve Kollára vzhľadom na jeho minulosť. Nechce, aby boli poslanci Smeru na schôdzi, ktorá bude zavŕšením volebného obdobia a bude sa na nej riešiť hodenie dieťaťa a facky.

Líder Smeru Robert Fico dodal, že Kollára vyzvali na odstúpenie a je na ňom, či to urobí. Šéf NR SR sám odstúpiť neplánuje. „S týmto nechceme absolútne nič mať. Vyzvali sme Kollára, aby odstúpil z funkcie, je na ňom, či to urobí, alebo neurobí a voliči mu to buď zrátajú, alebo nezrátajú,“ dodal.

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák na margo odvolávania uviedol, že keď sa mal Kollár stať predsedom parlamentu, hlasovali proti tomu. „Myslím, že sa s tou dôverou musí vysporiadať týchto 106 poslancov,“ uviedol.

Na „trápnom politickom divadle“ sa totiž podieľať nechcú. „Keď sme upozorňovali na tieto jeho chyby pred štyrmi rokmi, tak ich nikto nebral na zreteľ. Dnes si z toho chcú urobiť predvolebnú tému,“ dodal Kaliňák.

Za odvolanie budú zrejme strany Saska, OĽaNO, Demokrati a PS

Líder OĽaNO Igor Matovič po sklamaní so „zarezanej“ schôdze, ktorá na čierny zoznam posunulo aj jeho večného spojenca hnutie Sme rodina uviedol, že ak sa Kollár neospravedlní za svoje výroky, bude hlasovať za jeho odvolanie.

Kauza „prefackania“ Richterovej Šéf parlamentu Kollár na niekoľkých tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie.

po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja.

ústavného činiteľa. na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Trestné oznámenie podala aj Richterová , pričom odmieta Kollárove slová a tvrdí, že ju vtedy zbil do bezvedomia. Svedkom mali byť aj manželia Vittekovci. Patrícia Vitteková stojí na strane Kollára a tvrdí, že aj ona by jej dala pár faciek. Svedkami podobných scén vraj boli viackrát.

, pričom odmieta Kollárove slová a tvrdí, že ju vtedy zbil do bezvedomia. Svedkom mali byť aj manželia Vittekovci. Patrícia Vitteková stojí na strane Kollára a tvrdí, že aj ona by jej dala pár faciek. Svedkami podobných scén vraj boli viackrát. Kollár zatiaľ čelil odvolávaniu iba raz, a to kvôli kauze plagiátorstva. V lete 2020 navrhol svoje odvolávanie sám a ustál ho.

„V prípade, ak sa Boris Kollár do hlasovania verejne neospravedlní za to, že šíril naozaj ťažký blud o tom, že je správne biť ženy, ak má chlap vážnu príčinu a ak verejne nevyzve všetkých chlapov na Slovensku, aby v živote nebili ženy bez ohľadu na príčinu, tak v tom prípade budem hlasovať za odvolanie Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu,“ dodal s tým, že s Kollárom sa o tom rozprával aj osobne.

Šéf parlamentu podľa neho musí prebrať zodpovednosť za svoje slová, prvýkrát si myslel že mu to ušlo pod tlakom emócií. „Očakával som, že si uvedomí, že nie je správne vysielať signál, že je dobré biť ženy bez ohľadu na to, čo k tomu chlapa vedie. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa to nestalo,“ uviedol.

S Kollárom si bol vždy blízky, a preto je podľa neho správne, aby informoval o tom, ako bude hlasovať, aj keď to bude tajná voľba. Z klubu OĽaNO podľa Matoviča prídu na mimoriadnu schôdzu všetci, ktorí budú môcť. O tom, ako poslanci budú hlasovať, s nimi nekomunikoval.

Odvolávanie podporia aj jeho iniciátori z Demokratov. „V utorok sa ukáže, či sa Borisovi Kollárovi násilie, ku ktorému sa priznal a za ktoré sa dodnes neospravedlnil, prepečie,“ uviedla volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská. Apelovala na poslancov, aby uprednostnili hodnoty pred politikou a zachovali sa zodpovedne pri hlasovaní.

Všetci poslanci Sasky, ktorí budú na schôdze Sasky, budú hlasovať za jeho odvolanie. Podpredseda liberálov Branislav Gröhling však neočakáva, že schôdzu otvoria a Kollára odvolajú. „Smer, hlas a Republika o to nemajú záujem. Schôdza sa tak zrejme ani len neotvorí. Smutný signál pre všetky ženy,“ napísal na sociálnej sieti.

Strana Hlas však odmieta obvinenia o obchode. Líder strany Peter Pellegrini uviedol, že jeho poslanci budú mať voľnú ruku a zrejme budú hlasovať za Kollárov odchod. Priblížil, že na mimoriadnej schôdzi budú chýbať asi štyria alebo piati jeho poslanci. „Extrémnym počtom nemôžeme prispieť ani k otvoreniu schôdze,“ uviedol. Odmieta, že by šlo o taktiku či dohodu s Kollárom.

„Ak by aj mimoriadna schôdza na odvolanie Borisa Kollára ako predsedu parlamentu bola zvolaná, je neisté, či sa nájde 76 poslancov na jeho odvolanie. Každopádne podporujem tento návrh a treba to skúsiť,“ uviedla poslankyňa Sasky a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Kolíková podčiarkla, že Kollár verejne obhajuje situácie, keď je namieste aj bitka ženy. Tým podľa nej prekročil medze jeho verejnej akceptovateľnosti v politike. Na odvolanie Kollára vyzvalo poslancov aj Progresívne Slovensko, ktoré v parlamente zastupuje Tomáš Valášek.

„Tolerancia domáceho násilia je neprijateľná a Národná rada o tom musí spoločnosti vyslať jasný signál. Apelujem preto na mojich kolegov a kolegyne, aby schôdzu nevynechali a neuprednostnili vlastné záujmy pred záujmom množstva žien, ktoré na Slovensku denne čelia násiliu zo strany partnera,“ uviedol poslanec za PS.