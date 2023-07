Máme Vás radi. Študenti zo školy, kde cez víkend uhorel žiak, adresovali učiteľom podporný list

Prvý deň letných prázdnin zasahovali v budove školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave záchranné zložky. Priestory zachvátil požiar, ktorý mal založiť študent. Polícia dostala v sobotu v noci hlásenie o 14 horiacich autách na Pestovateľskej ulici. Oba incidenty spájajú so žiakom, ktorý v horiacich priestoroch zahynul.

Prezident policajného zboru Štefan Hamran v utorok informoval, že sa čaká na výsledky pitvy a znalecké posudky.

Na školu je upriamená väčšia pozornosť aj pre to, že ju navštevoval vrah zo Zámockej ulice, 19-ročný Juraj Krajčík. Hamran potvrdil, že v prípade študenta, ktorý má mať na svedomí požiar školy, a strelcom spred Zámockej malo dôjsť v minulosti ku kontaktu.

„Kontakt so strelcom zo Zámockej tam bol. Pokiaľ ide o tento prípad, je tam niekoľko nejasností, s ktorými sa polícia musí v rámci vyšetrovania vysporiadať,“ uviedol.

Psychológ a zakladateľ poradne IPčko Marek Madro v rozhovore pre Pravdu povedal, že po teroristickom útoku pred podnikom Tepláreň bol na školu vyvíjaný obrovský tlak, a jeho skutok nie je v rukách školy. Po sobotňajšej tragédii sa za školu a pedagógov postavili jej študenti a školský parlament. Učiteľom odkazujú, že ich majú radi a stoja pri nich.

Prečítajte si celé znenie listu študentov zo školy pre mimoriadne nadané deti.

"Naši najmilší učitelia a vedenie školy,

píšeme Vám v mene Školského parlamentu a žiakov školy nakoľko nám na Vás záleží a chceme, aby ste vedeli, že sme tu pre Vás.

Situácia zo sobotňajšej noci nás žiakov hlboko zasiahla a nedokážeme si ani predstaviť, ako zasiahla Vás. Hoci sa za posledné obdobie stalo v našom okolí veľa zlého, rozhodne to neznamená, že nerobíte úžasne to, čo robíte. Príkladom je aj fakt, že ste vyformovali stovky skvelých študentov, ktorí teraz vedú nové životy ďalej mimo školy.

Uvedomujeme si, že to, čo pre nás robíte, je ďaleko za hranicou bežných učiteľov. Vieme, že pracovať s nami je občas náročné a preto si o to viac vážime, že ste sa rozhodli prijať takúto výzvu a že si každý deň vyberáte pracovať práve s nami a posúvať nás vpred. Nevzdávajte to s nami, prosíme, má to zmysel. Nevieme, čo by sme robili bez Vás.

Vďaka Vám sme mohli a môžeme vyrastať v príjemnom prostredí, kde sa nemusíme báť sa pýtať, byť zvedavý alebo diskutovať o našich záujmoch. Nezabúdame na dôležité rozhovory, ktoré sme s Vami viedli na hodinách, no aj mimo nich. Ste pre nás nielen učiteľmi, no aj priateľmi a mentormi. Veľakrát ste nás motivovali ísť ďalej, hoci ste o tom možno ani nevedeli. Naučili ste nás, že aj keď problémy v živote sú a budú, častokrát sa stačí na niekoho obrátiť a spoločne vieme prísť na riešenie.

Vieme, že ste tu pre nás kedykoľvek, keby sme to potrebovali, a vieme, že to nie je samozrejmosť. Preto v tejto chvíli chceme, aby ste aj Vy vedeli, že sme tu my pre Vás. Nehovoríme len za školský parlament, ale aj za žiakov, keď povieme, že vzťah učiteľa a žiaka na našej škole je skutočne výnimočný.

Stojíme pri Vás tak isto, ako ste aj Vy pri nás vždy stáli.

Z celého srdca za všetko ďakujeme.

Máme Vás veľmi radi,

študenti ŠpMNDaG a Školský parlament."