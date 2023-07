Ódor: Chceme urobiť kroky, aby sme zmiernili masový odchod talentov zo SR

Chceme urobiť prvé kroky, aby sme zmiernili masový odchod talentov zo Slovenska už v tomto roku. Po skončení rokovaní s českými predstaviteľmi to v Prahe povedal slovenský premiér Ľudovít Ódor. Cieľom pripravovaných opatrení bude zvyšovať kvalitu slovenského vysokého školstva, informuje spravodajkyňa TASR.

Predseda slovenskej vlády pripomenul, že český premiér Petr Fiala v minulosti viedol Masarykovu univerzitu v Brne. Na tejto škole študuje mnoho Slovákov a podľa slov Ódora sa ich na svoju univerzitu snažil prilákať aj Fiala. Hovorili spolu preto aj o tom, čo by slovenské univerzity mali ponúkať študentom, aby boli pre nich atraktívnejšie. Dodal, že by to malo byť aj niečo hmatateľné.

Ódor o Orbánovi a ruských vojnových zločinoch na Ukrajine Video

„Okrem toho, že priestory možno trochu inak vyzerajú, aj spolupráca s firemným sektorom a trošku väčší dôraz na kvalitu je niečo, v čom musíme aj u nás pokračovať,“ porovnával rozdiely českého a slovenského školstva Ódor. Pripomenul, že v pláne obnovy je aj reforma, ktorej cieľom je zvýšenie kvality vysokého školstva. „Nepôjde to ľahko, ale chceme urobiť nejaké prvé kroky, aby sme masový odchod talentov zmiernili už aj v tomto roku, ale bude to náročné,“ uviedol predseda vlády SR.

Popoludní sa na Pražskom hrade stretol aj s českým prezidentom Petrom Pavlom a podľa Ódora hovorili napríklad o dezinformáciách. „Aj pán prezident je zástancom toho, aby sme dezinformácie vedeli podchytiť v rannom štádiu, keď sa s tým dá ešte niečo urobiť. Je to, samozrejme, náročné, ale vidíme, aké následky to môže mať pre spoločnosť,“ uviedol Ódor.

Ódor má premiéru na summite EÚ Video

Pavel vyzdvihol vzájomné vzťahy oboch krajín. „Česko-slovenské vzťahy sú pevné a vzájomná spolupráca je neotrasiteľná bez ohľadu na výmenu politických reprezentácií,“ napísal po schôdzke na sociálnej sieti Twitter. Z diskutovaných tém vyzdvihol blížiaci sa samit NATO vo Vilniuse.

Na ňom slovenský premiér očakáva „jasný posun“. Členské štáty podľa neho musia Ukrajine vyslať pozitívny signál, aby vedela, že sú na jej strane. Dodal však, že to nie je samozrejmé a bude to „balansovanie na hrane“.

Ódor v utorok prvýkrát oficiálne navštívil Prahu vo funkcii slovenského premiéra. S českým premiérom sa však stretol už viackrát, naposledy minulý týždeň v Bratislave na samite Vyšehradskej štvorky. Slovensko tam symbolicky odovzdalo predsednícku štafetu vo V4 práve Českej republike.