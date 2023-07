Analytik Smatana o výpovediach pediatrov z pohotovostí: Zhoršenie nastane od septembra

Slovenskí pediatri minulý týždeň oznámili, že hromadne podávajú výpovede z pohotovostí. Argumentujú tým, že je ich málo, starnú a z večerných pohotovostných služieb po krátkom oddychu nastúpia ráno priamo do ambulancií. Na to, kedy sa výpovede primárnych pediatrov prejavia v praxi, a prečo sa nepodarilo pretlačiť zmeny pri pohotovostiach odpovedal zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Hlavná odborníčka MZ SR na pediatriu Elena Prokopová k rušeniu APS

Analytik Martin Smatana hovorí:

ako sa výpovede z pohotovostí prejavia v praxi,

ktoré požiadavky je možné naplniť čo najskôr,

že rodičia často chodia na pohotovosť s drobnosťami,

ako motivovať medikov na štúdium pediatrie.

Čo nastane po tom, ak avizované stovky pediatrov podajú výpovede z pohotovostí? Ako sa to prejaví v praxi?

Nepôjde o plošné ukončenie prevádzkovateľov ambulantných pohotovostných služieb.

Výpovedné lehoty sa v závislosti od poskytovateľa pohybujú od jedného do troch mesiacov a taktiež, nie všetci poskytovatelia pohotovostných služieb už podali výpovede z poverenia. Zhoršenie, čiže situáciu kedy nebude obsadených viacero bodov pohotovostných služieb a vyššie územné kraje budú musieť povolávať lekárov čakám od septembra až októbra tohto roku. Pochopiteľne, za predpokladu, že sa ambulantným pediatrom nevyhovie, a táto koordinovaná akcia pediatrov sa neukončí.

Niekto si môže povedať, že „čo sa teda zmení“? Áno, na prvý pohľad je jedno, či sú pohotovostné služby organizované poskytovateľmi, alebo sú lekári „rozpisovaní“ územnými celkami. Na druhej strane, už dnes je 48 % ambulantných pediatrov v dôchodkovom veku. Robia, aj keď už nemusia, a ak ich začneme nútene povolávať do pohotovostných služieb hrozí, že mnohí radšej ukončia aktívnu prax. Inak povedané, hrozí, že sa v rýchlom procese úplne rozpadne celý systém ambulantnej pediatrickej starostlivosti.

Pediatri uviedli, že hoci len využili svoje zákonné právo, stretávajú sa so zastrašovaním a vyhrážaním sa lekárom. Nikto pritom nenavrhol riešenia. Sami pediatri sformulovali niekoľko žiadostí. Ktoré z nich je možné zaviesť do praxe v najkratšom čase?

Nepovedal by som, že nikto nenavrhol riešenia. Ministerstvo zverejnilo pred pár týždňami v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrhy zmien v sieti APS a ešte v januári 2023 zverejnilo stratégiu koncepcie primárnej starostlivosti na Slovensku. Ide o materiál, aký sme v histórii nášho zdravotníctva ešte nemali a na desiatkach strán popisuje všetky potrebné a plánované zmeny od predpisovania liekov až po zmeny v kompetenciách.

Problémom je to, že väčšina z nich vyžaduje mnoho času a mnohé opatrenia, ako napríklad predmetná racionalizácia siete APS sú politicky nepopulárne. To je dôvod, prečo sa ani súčasnému vedeniu ministerstva nepodarilo navrhnuté zmeny v APS „pretlačiť“, čo viedlo k tejto koordinovanej akcii primárnych pediatrov.

Je to pritom nesmierna škoda. Už v roku 2017 sme na ministerstve pripravili analýzu využívania APS, z čoho vyšlo, že by nám stačilo mať 40 bodov. Nepodarilo sa nám to vtedy politicky ustáť a do vyhlášky prešlo 61 bodov, z čoho sa podarilo obsadiť len 54. Už od roku 2017 sa ale teda vedelo, že sieť pediatrickej APS je zbytočne hustá, vyčerpáva a zaťažuje nadmerne pediatrov, ale keďže je to politicky citlivá téma, tak sa to proste nechalo „vyhniť“ až to dospelo do súčasného stavu.

SSPPS uviedla v tlačovej správe, že pohotovosti sú nadmerne zneužívané a až 70 % prípadov tvoria ťažkosti, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie. Prečo podľa vás dochádza k nadužívaniu pohotovostí?

Pravdepodobne ide o kombináciu faktorov. Po prvé – klesá nám celková dostupnosť ambulantných služieb.

Mnohí rodičia sa teda s deťmi nedostanú k lekárovi počas štandardných ordinačných hodín a sú teda odkázaní – aj s bazálnymi záležitosťami – na ambulantnú pohotovostnú službu. Existuje ale tenká hranica medzi tým, kedy sa takýmto spôsobom zneužíva APS z čistej pohodlnosti a lenivosti rodičov a moja obava je, že práve tento druhý prípad je ten, čo najviac preťažuje pohotovostné služby.

Po druhé – zvykli sme si s každou „drobnosťou“ chodiť k lekárom, čo sa prejavuje aj na počtu návštev APS.

Slovensko je dlhodobo krajina s najvyšším počtom návštev pacienta na lekára v celej EÚ. Prispieva k tomu aj fakt, že nám chýbajú digitálne/tele­medicínske triážne systémy, ako majú v Holandsku či Anglicku, ale aj nízka miera zdravotného vzdelania (resp. uvedomenia). Rodičia často nevedia ako odlíšiť príznaky, ako pristúpiť k niektorým chorobám a zo strachu, radšej idú na pohotovostnú službu. Nakoľko je poplatok za APS symbolický (dve eurá), tak to „neodradí“ takmer nikoho a APS sa zbytočne preťažujú.

Sú obyvatelia dostatočne edukovaní o tom, s akými problémami navštíviť pohotovosť?

Minimálne, a práve to je jeden z hlavných dôvodov nadužívania starostlivosti. Existujú dobré a kvalitné portály, kde si rodičia môžu pozrieť hlavné skupiny ochorení a rozhodnúť sa ako ďalej, ako napr. pediatridetom.sk – čo je portál, ktorý prevádzkuje práve slovenská spoločnosť primárnej pediatrie, ale nie sme ako spoločnosť naučená takéto portály vyhľadávať a sa nimi aj riadiť.

Čo by mal štát urobiť pre to, aby sa do budúcnosti zvýšil počet pediatrov?

V spomínanej koncepcií primárnej starostlivosti na Slovensku je spomenutých mnoho prípadov, príkladov a opatrení, ktoré by pomohli situáciu časom stabilizovať. Bolo by to asi na samostatnú tému a článok, ale jedno je kľúčové. Pediatri – podobne ako iné špecializácie, potrebujú vidieť nádej, t. j. povestné svetielko na konci tunela. Potrebujú cítiť, že štátu na nich záleží, že sa riešia ich problémy a že bude jedného dňa lepšie. Inak povedané, potrebujú presný opak toho, čo zažívajú tieto dni.