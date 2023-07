Ministerstvo obrany poslalo Spojeným štátom žiadosť o ponuku na vrtuľníky Viper.

Ministerstvo obrany SR v predchádzajúcich dňoch zaslalo žiadosť vláde Spojených štátov amerických o to, aby pre Slovensko spracovali konkrétnu cenovú ponuku na jednotlivé vrtuľníky Viper aj s termínom dodania, ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár, ktorý na brífingu po rokovaní vlády informoval o aktuálnom stave ponuky. Ako šéf rezortu obrany vysvetlil, ide o trochu nezvyčajný a pozmenený proces, keďže nejde o vrtuľníky, ktoré budú novo vyrobené, ale sú už vyrobené a je potrebné ich upraviť do modernejšieho stavu.