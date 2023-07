Bitka o voliča je v plnom prúde. Aké zbrane vytiahli politici? Pellegrini vydáva knihu, Dzurinda oprášil bicykel

Folklór, bicykle, nové knižky, deti, púte s veriacimi, ale aj pozvánka do vlastnej kuchyne. Jesenné parlamentné voľby sa blížia a predvolebná kampaň je v plnom prúde. Politici lovia voličov nielen tvárou v tvárou, ale aj na sociálnych sieťach. Kto ako vedie kampaň počas prázdnin a čím sa snaží presvedčiť?

O návrat do parlamentnej politiky sa pokúša aj dvojnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda. Po fiasku so spájaním strán Modrí a Demokrati sa napokon rozhodol pre stranu Most-Híd a jej terajšieho predsedu Lászlóa Sólymosa. Dzurindovi bude robiť v kampani garde bývalý šéf strany Béla Bugár, ktorý sa však rozhodol v týchto voľbách nekandidovať a spojencov podporí len na mítingoch. Dzurindovi prisľúbil podporu v kampani aj ekonomický expert Ivan Mikloš.

Dzurinda odštartoval svoju kampaň na bicykli Video Dzurinda odštartoval svoju kampaň na bicykli / Zdroj: TV Pravda Boris Macko

Dzurinda sa voličov opäť snaží získať v regiónoch zo sedla bicykla. Kampaň Na bicykli po Slovensku odštartovali so Sólymosom zahrievacím kolom v lakovkách v parku v Košiciach. Prvou oficiálnou etapou na Domaši podľa svojich slov popestoval telo, „dušu“ zase medzi kresťanmi na mariánskej púti na Spiši.

Foto: TASR, František Iván László Sólymos a Mikuláš Dzurinda Predstavenie kandidátky a prvá etapa (aj bicyklovej) kampane strany Modrí, Most-Híd v Košiciach.

Cestu k voličom si hľadá aj cez sociálne siete. Kým v politicky neaktívnom období ho na nich nebolo takmer vídať, teraz okrem pravidelných príspevkov k bicyklovej tour hodnotí v nedeľu udalosti týždňa v rubrike Čo týždeň dal. Voličov medzi študentmi hľadal v podniku pri internátoch v Mlynskej doline, v Prešove s Bugárom stavili zase na dominantu mesta PKO Čierny orol.

Pellegrini: hra na akordeóne aj nová kniha

Podobne ako Dzurinda sa medzi veriacimi ukázal aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. S Denisou Sakovou a so županom Branislavom Becíkom sa zúčastnili 5. júla na celonárodnej púti a oslavách svätých Cyrila a Metoda v Nitre.

V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda si ich pamiatku uctili na sídlisku v Petržalke aj poslanci Smeru. Medzi cirkevníkov prišli v stredu do Nových Zámkov s obrovským vencom spolu s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Smer loví voličov v mladšej vekovej kategórii aj na sociálnej sieti TikTok, kde jeho účet patrí k najpopulárnejším.

S vencom okolo krku pri tabuli obce Havaj avizoval zase leto v regiónoch predseda Hlasu. Na Instagrame bývalého premiéra nechýbajú ani fotografie so seniormi, s deťmi či s krojovanými ženami. Svoje miesto má v rámci neho aj pes Gery. V jednom z príspevkov vytiahol aj akordeón, na ktorom – ako priznal – už 20 rokov nehral a väčšinu zabudol.

Pellegrini už dlhší čas na svojich sociálnych sieťach promuje novú knihu Slovensko vlastnou cestou, ktorá má vyjsť v piatok 7. júla. Princíp solidarity v štáte prirovnáva v knihe k rozprávke O troch grošoch. Publikáciu, z ktorej si môžete na našom webe pravda.sk prečítať druhú kapitolu, opisuje ako víziu toho, kam sa chce Slovensko po 30 rokoch posunúť.

Pellegrini vydáva knihu, prečítajte si z nej Šéf Hlasu Peter Pellegrini vydáva knihu Slovensko vlastnou cestou. Prečítajte si z nej jednu z kapitol. Fotogaléria 0 fotiek

Kým v kampani pred voľbami 2020 sa hnutie Sme rodina sústredilo na tému nájomných bytov, pred tými jesennými sú to chlebové témy. „Hrušky z Holandska, jablká z Talianska, ringloty zo Španielska, mrkva z Maďarska a úplný bonus je táto cibuľa, tá k nám prišla až z ďalekej Austrálie,“ prihovára sa vo videu voličom Boris Kollár. Aj pri cenách a pôvode potravín na slovenských stoloch operuje s normálnosťou, leitmotívom celej predvolebnej kampane Sme rodina. Riešením vysokých cien má byť podľa predsedu Národnej rady zriadenie štátneho potravinového reťazca.

Lídra Sme rodina sa v utorok pokúšali zvolaním mimoriadnej schôdze odvolať pre kauzu násilia na jeho expartnerke Barbore Richterovej. K odvolávaniu napokon nedošlo, keďže schôdzu sa nepodarilo otvoriť nielen v utorok, ale ani v stredu.

Matovič debatuje, Heger sa postavil za ženy

Dôstojnú budúcnosť pre všetkých sľubuje Progresívne Slovensko. Hnutie plánuje zverejniť svoj program v piatok 7. júla v Trenčíne, kde sa počas nasledujúceho víkendu koná festival Pohoda. Stretnúť sa s voličmi plánuje v rámci podujatia aj líder PS Michal Šimečka. Na Instagrame zverejnil výzvu Stretnime sa na Pohode.

PS, ktoré sa naposledy v predvolebnej koalícii so Spolu nedostalo do parlamentu, zorganizovalo vo viacerých mestách stretnutia s mladými ľuďmi a kvízy.

Matovič: Treba mať výsledok ako Fico v 2012 a máte pokoj Video Zdroj: TV Pravda

Tvárou v tvár sa s voličmi stretáva aj expremiér a líder OĽaNO Igor Matovič. Do osobných stretnutí v regiónoch sa pustil ešte v marci šnúrou debát Bez ochranky.

Letné športy neobchádzajú ani ďalšieho bývalého premiéra Eduarda Hegera. Spolu s Andrejom Stančíkom sa ponorili do vôd Dunaja a nevynechali ani cyrilo-metodskú púť v Nitre.

Kollárovej kauzy spred 11 rokov, keď mal vyfackať bývalú partnerku Barboru Richterovú za to, že mala syna prehodiť cez obývačku, sa chopili nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera. Minulý týždeň zbierali podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Hegerovi a poslancom zoskupených okolo neho a jednotky kandidátky Andrey Letanovskej vyčítali, že Kollárovu kauzu, ku ktorej sa inak vyjadroval na pôde Národnej rady, riešia pred voľbami len preto, že doteraz nepredstavili žiaden program.

Čítajte viac Sulíkova predvolebná atómka vyvolala rozruch. Na východe sú z jeho rečí nesvoji

Sulík varí, Kolíková ukázala dcéry

Pod vedením politického marketéra Marka Prchala sa o hlasy voličov uchádza strana SASKA. Cez profil na Facebooku sa viac ako zvyčajne ukazuje exministerka spravodlivosti a odídenkyňa zo strany Za ľudí Mária Kolíková. V predvolebnej kampani ukázala nielen dcéry, mamu, psa a mačku, ale aj bývanie vrátane kuchyne.

SaS o prvých prioritách do volieb Video Program pre školstvo, vedu, výskum, kultúru a osobné slobody. / Zdroj: TV Pravda

Gastronómiu si so sebou ťahá v ďalšom predvolebnom období aj Richard Sulík. Predseda SASKY prišiel pred voľbami so svojou treťou kuchárskou knihou Zo srdca Slovenska. Strana, ktorá hovorí, že má najlepší program, pozýva zapojiť sa do jeho kreovania aj ľudí v rámci Programovej ofenzívy.