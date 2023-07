Tanky Leopard nie sú šroty. Je to ohromná sila, ktorá posilňuje našu obranu, hovorí minister Sklenár

Minister obrany Martin Sklenár o dezinformáciách, ktoré šíri Robert Fico Video Zdroj: TV Pravda

Minister obrany Martin Sklenár uviedol, že darovaním techniky sa obranyschopnosť Slovenska rozhodne neoslabila. Vláda pri posudzovaní toho, čo môže Slovensko darovať, zvažuje podľa Sklenára viacero faktorov. Či máme možnosti darovať, aký to má vplyv na obranyschopnosť krajiny, a ak by to nejaký malo, ako sa to dá kompenzovať.

Úroveň obranyschopnosti akú sme nemali

„Každé jedno darovanie bolo takto vyhodnotené. Keď sa pozrieme na to, čo SR darovala, tak sú to buď systémy, ktoré sme nepoužívali, alebo munícia na systémy, ktoré sme už v armáde ani nemali,“ vysvetlil pre Pravdu Sklenár a dodal, že išlo o stíhačky Mig-29, ktoré nemohli už ani lietať a S-300, ktorá síce bola schopná fungovať, ale mala obmedzené schopnosti, čo sa týka použitia munície.

„Ako Migy-29, tak aj S-300 a ďalšie systémy sovietskej proveniencie sú síce teraz funkčné, ale v priebehu krátkeho obdobia by sme nemali schopnosť ich používať, udržiavať, opravovať a nakupovať na ne náhradné diely a muníciu. Teraz je situácia, kedy tieto systémy využiť,“ doplnil minister.

Nesúhlasí ani s tvrdením, že by nemecké tanky Leopardy boli „šroty“. Naopak, hovorí, že slovenskú obranyschopnosť už posilňujú.

„Tri už máme tu, do konca rok ich bude 15. Nemecko v rámci bojovej skupiny, ktorá tu pôsobí, nedávno na Slovensko doviezlo ďalších 14 tankov Leopard. Mal som možnosť vidieť ich na Lešti. Je to ohromná sila, ktorá je pripravená brániť SR v rámci kolektívnej obrany. Je to úroveň obranyschopnosti našej krajiny, ktorú sme tu nikdy nemali,“ dodal minister.

Majer: Fico si na klamstvách postavil kampaň

Štátny tajomník Majer, ktorý na sociálnej sieti reagoval na Ficove výroky, uviedol, že je pravda, že Slovensko Ukrajine od začiatku ruskej agresie darovalo techniku v účtovnej hodnote okolo 680 miliónov eur, no neoslabila sa ani jeho obranyschopnosť ani suverenita. Veľkú časť sumy tvorila najmä hodnota systému protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek Mig-29. Slovenský vzdušný priestor nateraz chránia stíhačky z Poľska, Česka a Maďarska.

„Pravda je taká, že suverénny štát sa v tejto veci stratil práve za jeho vlád, keď sme boli pri ich prevádzke závislí od ruskej techniky a firiem naviazaných na zisky zo štátneho rozpočtu,“ napísal Majer.

Slovensko darovalo Ukrajine aj 30 bojových vozidiel BVP-1 z konca 60. a 70. rokov, za čo sme na výmenu dostali z Nemecka 15 tankov Leopard 2-A4, ktoré vyrobili na prelome 80. a 90. rokov.

Majer zároveň uviedol, že Slovensko za svoj odvážny a rýchly postup pri pomoci Ukrajine okrem tankov dostalo aj ďalšie kompenzácie, vrátane ktorých „treba spomenúť dva systémy PVO s krátkym dosahom Mantis v hodnote 220 miliónov eur z Nemecka, 205 miliónov USD z USA na ďalší nákup americkej techniky (z nich budú financované aj vozidlá 4×4), 82 miliónov eur z mierového nástroja Európskej únie, ako aj značne medializovanú ponuku na 12 vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper so zľavou približne 700 miliónov USD.“

Vysvetľuje, že modernizácia armády bola v uplynulých desaťročiach až do roku 2020 veľmi obmedzená aj pre naivnú domnienku o mierových časoch, ktoré nás mali čakať. Pripomína, že rezorte sa nestali výnimkou samopaly vzoru z roku 1958 či nákladné vozidlá staršie ako najstarší vojaci v ozbrojených silách.

Výnimkou boli len rozhodnutia o obstaraní dopravných lietadiel Spartan, vrtuľníkov Black Hawk a stíhačiek F-16 a priebežné menšie nákupy nákladných vozidiel, viacúčelových vozidiel Iveco, či čiastočná modernizácia pásovej kolesovej techniky či obmena menšej časti ručných zbraní. „To všetko však za 27 rokov existencie samostatných ozbrojených síl, z ktorých 12 bol za stav zodpovedný práve dnešný najhlasnejší kritik Fico,“ dodal Majer.

Nadviazal, že za ministra obrany Jaroslava Naďa sa podarilo uzavrieť kontrakt na nákup 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel CV90 v hodnote približne 1,7 miliardy eur. Obstarali tiež 76 kusov kolesových vozidiel 8×8 Patria, dokončilo sa rozhodnutie o akvizícii 17 prehľadových radarov z Izraela a uzavreli dohodu o nákupe ďalších dvoch vrtuľníkov Black Hawk v plnej výbave.