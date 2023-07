Dubovcová: Osoby, prepustené z väzby pre nepríčetnosť, by mali byť ďalej monitorované

Osoba, ktorú pre nepríčetnosť zbavia trestnoprávnej zodpovednosti, by mala byť monitorovaná aj po prepustení do ústavnej či ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Myslí si to ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, podľa ktorej chce problematiku riešiť aj vláda. Avizovala, že zmena by sa mohla riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.