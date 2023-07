Politológovia o stratégii šéfa OĽaNO: Galko k nim zapadne. Jednofarebná vláda? Matovič môže byť horší ako Fico

Kým v minulých voľbách bola jednotkou na kandidátke Mária Šofranko, do predčasných volieb povedie koalíciu OĽaNO a priatelia predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. Štyri kľúčové momenty sme rozobrali s politológmi.

1. Zmena volebného lídra

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že Jurinová bude určite atraktívnejšia ako „ktorákoľvek obyčajná žena“ typu Márie Šofrankovej. „V OĽaNO však nie je rozhodujúca jednotka, pretože pozornosť sa sústredí na kandidáta číslo 150. (Igora Matoviča, pozn. red.). Takže v OĽaNO je táto téma úplne mimo misu. Predpokladám, že do diskusií bude chodiť 150., nie jednotka,“ uviedol pre Pravdu.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Igor Matovič / Erika Jurinová / OĽaNO /

Podľa politológa Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka ide už o niekoľkokrát odskúšaný marketingový ťah Matoviča, keď kandiduje z posledného miesta kandidátky, aj keď Jurinová je určite skúsenejšia politička ako predchádzajúca „volebná líderka“ Šofranko. Preto vyjadrenia o volebnom líderstve netreba brať v prípade OĽaNO priveľmi vážne,“ myslí si.

Jurinová patrí k dlhoročným predstaviteľom a spoluzakladateľom OĽaNO, no doteraz politiku Matoviča nespochybňovala. „A to napriek tomu, že zastáva funkciu predsedníčky ŽSK, pričom lokálne a regionálne samosprávy viaceré vládne opatrenia značne postihli. Faktom je, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa v tejto strane diali nejaké zásadnejšie zmeny čo sa týka jej fungovania,“ zhodotil Marušiak.

V hnutí OĽaNO nikdy veľmi nezáležalo na tom, kto bude jednotkou na kandidátke, myslí si politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. „Ale záležalo na 150. mieste Igora Matoviča, miestach ďalších ťahúňov kandidátky – takmer vždy iných „osobností a obyčajných ľudí“,“ uviedol. Erika Jurinová je však podľa neho dobrý ťah z niekoľkých dôvodov.

„Je to úspešná politička, ktorá viackrát vyhrala regionálne županské voľby, takisto je v slovenskej politike ojedinelé, aby kandidátku viedla žena, čo je ďalší plusový bod. Takisto ide o nekonfliktnú političku, ktorá môže priťahovať predovšetkým konzervatívnych voličov,“ uviedol.

2. Nastane po rokoch zmena na poste šéfa OĽaNO?

Líder OĽaNO okrem zmeny kandidátky povedal aj inú vec. Pokiaľ sa Jurinovej podarí získať viac krúžkov ako jemu, stane sa novou šéfkou hnutia. Sama Jurinová v rozhovore pre Pravdu priznala, že v hnutí sú trenice, ktoré majú vplyv aj na jej rozhodnutie, ktorý mandát si po prípadnom úspechu vo voľbách ponechá. „Zvádzame aj vnútorný súboj o formu vedenia hnutia, takže na to bude vplývať viac faktorov. Ale ako som povedala, uplatním si len jeden mandát,“ uviedla.

V hnutí OĽaNO sa podľa Marušiaka nedajú vylúčiť nejaké vnútorné konflikty, no kľúčovú úlohu zohráva stále Matovič. „Jeho prísľuby by som veľmi vážne nebral, podobne ako v minulosti, keď sa chystal do Európskeho parlamentu alebo odchádzať z politiky. Ak by tak chcel urobiť, už mal na to veľa príležitostí,“ myslí si. „Na druhej strane, strana je tak spojená s jeho menom, že akákoľvek zmena na jej čele by znamenala, že fakticky ide o novú stranu,“ uviedol.

Podľa Štefančíka sú to len „Matovičove táraniny“. „Jurinová nikdy a nikde neprejavila záujem viesť toto patologické hnutie ako jeho šéfka. Navyše, je otázne, či ona vlastne chce byť aj v parlamente, keďže je šéfkou žilinskej župy. Jurínová je určite v značnej nevýhode, keďže stranícke peniaze bude mať pod palcom Igor Matovič,“ uviedol s tým, že ak by chcela zaujať viac, musela by sa zúčastňovať aj diskusií a predvolebných debát, na ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou chodiť Matovič.

3. Matovič horší ako Fico?

Matovič sa v rozhovore pre Pravdu po predstavení kandidátky vyjadril aj na margo predstáv o jeho ideálnej koalície, keďže sám sa svojou podmienkou o schválení 500 eur ako odmenu za účasť vo voľbách diskvalifikoval. Okrem iného útočí takmer na všetkých vrátane jeho posledného spojenca Borisa Kollára a jeho hnutie Sme rodina.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Pellegrini, Fico, Matovič

S kým sa teda vidí v koalícii? „Ideálne s nikým, budeme sami tvoriť koalíciu,“ odpovedal. „Mať taký výsledok, aký mal Fico v roku 2012 a vtedy máte pokoj od rôznych prospechárov, ktorí slúžia mafii,“ uviedol.

Podľa Marušiaka má Matovič pravdu v tom, ak hovorí, že vláda je najstabilnejšia najstabilnejšia, pokiaľ ju tvorí iba jedna politická strana. „Alebo minimálny počet strán, potrebných na dosiahnutie parlamentnej väčšiny. Žiadna strana nepovažuje koaličné vládnutie za ideálny model,“ uviedol. Sebavedomie do volieb podľa Cirnera patrí. „Asi si zobral príklad zo Sasky, ktorá hovorí, že idú vyhrať voľby a pritom preferencie majú na hranici zvoliteľnosti. Každý musí nafukovať svaly, inak to v predvolebnom boji nejde,“ zhodnotil.

Napriek tomu ide o plán, ktorý je odtrhnutý od reality. „Myslím, že po trojročnej skúsenosti s vládnutím OĽaNO je však ambícia vyhrať voľby strata kontaktu s realitou. Strana môže prekonať hranicu siedmich percent, potrebnú pre koalície, ale neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa zopakoval úspech z roku 2020,“ dodal na margo prípadného volebného úspechu Marušiak.

Tento plán je „mimo reality“ aj podľa Štefančíka. „Vláda ‚len OĽaNOʻ by však bola určite horšia ako jednofarebná vláda Smeru. To teda povedať jasne a nahlas,“ myslí si politológ. V čom by bola horšia? „Matovič je autoritársky typ politika. OĽaNO je stranou na papieri, v skutočnosti pripomína eseročku jedného podnikateľa, ktorý neznáša kritiku, a preto sa ich postupne zbavuje,“ uviedol.

Ľudia s ním podľa politológa nedokážu spolupracovať, čo dokazujú aj pravidelné odchody ľudí z jeho poslaneckého klubu. „Dokázal presadiť nezmysly bez vnútrostraníckej či spoločenskej diskusie,“ myslí si. „Nemá vzťah k verejným financiám, rozdáva hlava-nehlava, berie tam, kde nemá. Rodinný balíček zafinancoval tak, že ošklbal samosprávy,“ vysvetľuje Štefančík.

„V miere populizmu je Matovič horší ako Robert Fico. Fico sa aspoň tváril ako demokrat, Matovič sa tváriť vôbec nemusí. Pritom držal chrbát Borisovi Kollárovi, človekovi s kontaktmi na bratislavskú mafiu, nič neurobil s generálnym prokurátorom, nič neurobil s paragrafom 363 trestného zákona, pritom boja proti mafii a korupciu má plnú hubu. Ale keď ide o konkrétne rozhodnutie, šúcha doma nohami pod stolom. Nehovoriac o tom, že OĽaNO nemá politický personál na to, aby dokázalo samostatne spravovať túto krajinu,“ dodal Štefančík.

4. Galko ako pomsta Sulíkovi, v OĽaNO zapadne

No a poslednou vecou, ktorá určite zaujala nejedného Slováka, bol prestup Ľubomíra Galka do OĽaNO. Ten v minulosti figoval v kauze odpočúvania novinárov ešte ako minister obrany vo vláde Ivety Radičovej, kvôli čomu bol neskôr z postu odvolaný. Po rozkole s Richardom Sulíkom odišiel zo Sasky a spolu s ďalšími kolegami boli tvárami Demokratickej strany (DS).

Foto: TASR, Oliver Ondráš Ľubomír Galko, Natália Blahová, Jozef Rajtár, Demokratická platforma SaS Na snímke Ľubomír Galko a ďaľší členovia Demokratickej platformy SaS po skončení nominačného kongresu SaS v októbri 2019. Natáliu Blahovú vtedy vylúčili zo strany.

V apríli 2020 začal pracovať na rezorte obrany a vtedajší minister obrany Jaroslav Naď ho neskôr poveril riadením Leteckých opravovaní Trenčín. V koalícii podľa svojich slov kandiduje ako tvár platformy Slobodní a zodpovední. Galko je na konci kandidátky spolu s predsedami ďalšich strán koalície – Veronikou Remišovou (Za ľudí), Annou Záborskou (Kresťanská únia), Gáborom Grendelom (NOVA) a Igorom Matovičom (OĽaNO).

Podľa Marušiaka ide o kontroverznú osobnosť. „Aj vzhľadom na svoj agresívny politický štýl. Myslím, že pre Matoviča je to aj nepriateľské gesto voči Richardovi Sulíkovi,“ myslí si politológ. Podľa Štefančíka si Galko hľadá cestu, ako ostať vo verejnom živote a netreba mu venovať pozornosť.

„Zastáva funkciu, ktorá je politicky podmienená, a určite by bol rád, keby to tak zostalo aj po voľbách 2023. Lenže to tak neostane, takže hľadá iné alternatívy. Galko na kandidátke OĽaNO je však udalosť, ktorej by som nevenoval nejakú mimoriadnu pozornosť,“ dodal. Podľa Cirnera do OĽaNO zapadá presne. „Tam sú kontroverznejšie osobnosti, a to len tie, o ktorých už vieme – pán Kuriak, Vašečka, Pročko, Mrva, Šudík, Velič a Igor Matovič,“ uviedol.