Najvyšší súd rozhodne v kauze košického Jakabovho paláca, stopol verdikt krajského súdu

V dlhoročnom spore o vlastníctvo Jakabovho paláca v Košiciach Najvyšší súd najnovšie odložil právoplatnosť rozsudku krajského súdu, a to až do skončenia konania o dovolaní, ktoré podalo mesto Košice. Podľa rozhodnutia krajského súdu táto národná kultúrna pamiatka nepatrí do vlastníctva mesta, ale do dedičstva po jej vlastníkovi z čias druhej svetovej vojny Karolovi Szakmárym.