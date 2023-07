Čaputová podporila Korčoka v prezidentskej kandidatúre

Hlava štátu tak urobila v diskusii s novinárom Štefanom Hríbom, informoval Denník N. Hríb sa v závere debaty Čaputovej spýtal, či v trojici možných prezidentských kandidátov – spomenul Jána Kubiša, Petra Weissa a Ivana Korčoka – má svojho favorita. „Neviem, či všetci ohlásili svoju kandidatúru, ale minimálne v tom jednom prípade dúfame. Takže áno,“ uviedla prezidentka.

Ivan Korčok svoju kandidatúru na post prezidenta zvažuje. Uviedol, že situácia sa zmenila potom, ako Čaputová ohlásila neochotu kandidovať v nadchádzajúcich voľbách.

„Po prvé chcem poďakovať prezidentke za to, čo urobila. Chcem jej zaželať veľa síl do ďalšieho roka,“ podotkol Korčok. Dodal, že rozumie jej dôvodom, prečo sa rozhodla znova nekandidovať. „Hlava štátu je len človek,“ skonštatoval. Spresnil, že nepočítal so včerajším rozhodnutím prezidentky.