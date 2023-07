Omyl či sabotáž? Gymesi zúri kvôli strate „lukratívnej 150.“. Obviňuje vlastnú stranu, Aliancia zvažuje trestné oznámenie

Športovec a boxerista Viliam Tankó sa ocitol na kandidátke dvoch subjektov – koalície OĽaNO a priatelia a strany Aliancia – Szövetség, na čo upozornila TV Markíza. Rovnaký problém riešil pred minulými voľbami aj Ján Krošlák.

Tankó vraj Aliancii nič nepodpísal, strana vraj podpis nesfalšovala

Ten sa pred voľbami v roku 2020 ocitol na kandidátke Sasky, ale aj hnutia OĽaNO. Nakoniec sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO. Z klubu neskôr odišiel, vstúpil do hnutia Sme rodina, no aj s tým sa nakoniec rozlúčil. Na začiatku to vyzeralo tak, že problémom bude len strata lukratívneho posledného miesta na kandidátke, čo Gymesiho značne rozrušilo.

V uliciach sú už totiž vyvesené bilbordy s číslom 150. Niektorí kreatívni občania už stihli na bilboardoch premaľovať číslo 150 na 149. Zdá sa však, že tento spor má aj ďalšie pokračovanie. Tankó totiž pre Markízu uviedol, že žiadnu kandidátku Aliancii nepodpísal, no stranu o tom, že bude kandidovať za OĽaNO, neinformoval.

„Je pravdou, že ma Aliancia oslovila, aby som za nich kandidova. Pravdou je, že výhradne som podpísal len kandidatku OĽaNO,“ povedal. Aliancia odmieta, že by podpis sfalšovala. „V rámci strany nedošlo k takému činu, aby bol falšovaný podpis kohokoľvek,“ uviedla hovorkyňa Aliancie Évi Pálinkás.

OĽaNO už má aj promovideo, kde Tankó podpisuje vyhlásenie ku kandidatúre. Boxer odovzdal ministerstvu vnútra už aj dodatočné čestné prehlásenie, že Aliancii nič nepodpísal.

Nie som 150., ale aj tak som posledný

Gymesi sa k incidentu vyjadril aj v krátkom videu na sociálnej sieti. „Je to pravda, kandidátka strany Aliancia skutočne nebude úplná. V dôsledku nezodpovednej chyby na kandidátke nebude jeden kandidát. Zjavne zo 149. kandidátov nemôžem byť 150. Načo sú nám nepriatelia, keď si zjavne vystačíme aj sami,“ poznamenal ironicky.

„Žijeme časy, kde nie je priestor na chyby a nečinnosť. Je päť minút pred dvanástou, kedy ešte môžeme dúfať v inštitucionálne zastúpenie Maďarov v parlamente,“ hovorí vo videu. Podľa neho je čas na „tvrdú prácu“, na ktorú potrebuje podľa jeho slov schopných a vytrvalých kolegov.

Zdá sa, že na „bájnej stopäťdesiatke“ mu skutočne záleží. Nezabudol pripomenúť, že aj keď to bude nakoniec miesto č. 149, je posledné. „Isté je, že síce nie som na 150. mieste, ale do volieb idem z posledného miesta. Zvráťme náš osud, zvráťme poradie na kandidačnej listine a spravme z posledných prvých,“ dodal.

Gymesi zúri a viní vlastnú stranu, Aliancia zvažuje trestné oznámenie

Gymesi však z falšovania podpisu obvinil Alianciu aj na verejnom politickom na festivale Martfest, ktoré sa konalo v piatok popoluní. Mal sa ho zúčastniť ako hosť, nakoniec sedel v hľadisku, informoval portál Paraméter. „Faktom je, že podpis Tankóa v Aliancii niekto sfalšoval,“ povedal počas diskusie.

Gymesimu pritom nejde o sfalšovanie podpisu, ale o stratu zrejme vysnívaného 150. miesta, ako už spomínal na sociálnej sieti. Vedenie Aliancie to naďalej odmieta. Naopak hovorí o sabotáži či sprisahaní. Prezident platformy SMK József Berényi reagoval tým, že došlo k omylu alebo sabotáži. Nikto totiž podľa neho nepovedal, že je v poriadku, čo sa stalo.

Okrem toho sa snažil spochybniť Tankóovu dôveryhodnoť, pričom na kandidátku ho nominovala práve jeho platforma SMK. „Nikto z nás nepovedal, že to nie je problém, povedali sme, že buď došlo k omylu, alebo k sabotáži,“ povedal Berényi.

Podľa Józsefa Berényiho, prezidenta Platformy MKP, ktorá menovala Vilmosa Tankóa, nikto nepovedal, že to, čo sa stalo, je v poriadku, a potom sa pokúsil spochybniť Tankóovu dôveryhodnosť.

Strana by podľa neho mala podať trestné oznámenie. „Neviem, prečo niekto tvrdí, že podpis sfalšoval niekto vnútri strany, mohol to byť niekto mimo strany,“ vyhlásil Berényi. Jeden z krajských predsedov Aliancie sa vraj mal baviť s Tankóom práve o tom, že dodá svoje údaje a odnesie čestné vyhlásenie rezortu. Tankó vraj nenaznačil, že to nepodpíše.

Z rozhovoru však podľa neho nevznikla žiadna nahrávka a Berényi nevedel povedať, ako sa vyhlásenie na stranu dostalo. „Tak ako ostatní, aj toto niekto priniesol,“ vysvetlil Berényi s tým, že bolo viacero kandidátov, ktorí vyhlásenie nepriniesli do jednej z kancelárií strany osobne.

Forró v tom vidí tajný plán

No a k celej veci sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda Aliancie Krisztián Forró, ktorý za tým takisto vidí nejaký tajný plán. „Dosť bolo,“ začal. „Viliam Tankó chcel kandidovať ako nezávislý na kandidátke Aliancie. Niekoľkokrát som s ním o tom hovoril, keďže pracuje v našej rodinnej firme. O svojich zámeroch informoval nielen mňa, ale aj tajomníčku strany, s ktorou spresňoval svoje údaje.

Potom, ako sme v centrále zhromaždili podpísané vyhlásenia od všetkých kandidátov, Aliancia predložila zoznam kandidátov a súvisiace dokumenty ministerstvu vnútra, ako to vyžaduje zákon,“ opisuje.

Zámer kandidovať Tankó napokon prejavil aj strane OĽaNO, o čom ale Forróa ani stranu neinformoval. „O zistenej duplicite nás informovalo ministerstvo vnútra,“ povedal líder Aliancie. Tankóovi sa snažil dovolať. Odpoveď dostal až keď ho navštívil osobne. „Povedal, že to naozaj konzultoval s OĽaNO a že ho veľmi mrzí, že ma o tom neinformoval a že bola to chyba z jeho strany,“ povedal.

Forró z Aliancie v Ide o pravdu Video Ľudia volili zmenu, tá nevyšla. Chceme dobre fungujúce regióny / Zdroj: TV Pravda

Podľa Forróa neboli udalosti posledných dní neboli náhodné. „Žiaľ, som stále viac presvedčený o tom, že čoraz viac ľudí robí všetko pre to, aby Maďari žijúci na Slovensku nemali zastúpenie v parlamente. Týmto trestajú Maďarov a všetkých občanov žijúcich v našich regiónoch,“ uviedol. „Toto nemôžeme dopustiť,“ dodal s tým, že sa nenechajú zahnať do kúta. Maďarov v parlamente poslednýkrát zastupovala strana Most-Híd na čele s Bélom Bugárom v tretej vláde Roberta Fica.

V minulých voľbách sa do parlamentu nedostali. Tentokrát bolo cieľom spojenie, no časť platformy Most – Híd nakoniec z Aliancie – Szövetség odišla práve kvôli tomu, že nesúhlasila, aby sa na kandidátke nachádzal aj Gymesi. Most – Híd sa nakoniec spojil s Modrými Mikuláša Dzurindu. Vznikla strana Modrí, Most – Híd, ku ktorej sa pridal aj Béla Bugár, na kandidátke však nie je.

Líder Maďarského fóra Zsolt Simon má tretiu maďarskú platformu, ktorá sa však spojila s niekoľkými slovenskými stranami ako je Demokratická strana či Občianski Demokrati Slovenska Pavla Macka. V prieskumoch sa nad päť percent podarilo dostať len Aliancii, no v posledných mesiacoch osciluje okolo štyroch percent, Maďarské fórum a Modrí, Most – Híd majú okolo jedného až dvoch percent.