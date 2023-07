Polícia zastavila trestné stíhanie v kauze vyhrážok exstarostovi Ladomirovej

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade vyhrážok niekdajšiemu starostovi obce Ladomirová v okrese Svidník. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.

Prípad sa týkal prečinu nebezpečného vyhrážania a ohovárania. „Predmetný skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ priblížil hovorca s tým, že uznesenie vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania už nadobudlo právoplatnosť. Upozornil na to Denník N.

Vyhrážky mali súvisieť s údajným nelegálnym zásahom do cintorína z prvej svetovej vojny, ktorý tiež preveruje polícia. Ruská ambasáda vlani v septembri uviedla, že vtedajší starosta Ladomirovej dal cintorín bagrom zrovnať so zemou. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach.

