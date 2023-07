Simon pre Pravdu: Päť percent? To určite dáme. So Smerom nepôjdem, do Pellegriniho vlády nevstúpim

Simon pre Pravdu priblížil aj predstavu ideálnej koalície Video Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

Aktuálne má vaša strana v preferenciách okolo 1,5 až dvoch percent. Hovorili ste, že si veríte na päť percent, lebo zatiaľ ste oslovili len tú maďarskú časť. Čím chcete osloviť voličov v kampani?

Veríme si aj v tom, že je veľa rómskych voličov, ktorí nám dajú hlas, no tieto hlasy sa nedajú dopredu odmerať. Vychádzali sme z toho, koľko hlasov dostali ľudia z rómskej komunity, ktorých Strana rómskej koalície podporovala v predchádzajúcich voľbách či už v komunálnych, alebo parlamentných. Reálne je to zhruba 1,5-percentný potenciál. Keď to spočítam MF a rómske hlasy, sme blízko štyroch percent. A veríme tomu, že generál Macko a ľudia ako Jozef Rajtár, Natália Blahová, Filip Rybanič a ďalší dokážu doniesť ďalšie dve tri percentá počas kampane. My veríme tomu, že reálne budeme v tom parlamente. Máme vytvorené také podmienky, že môžeme čerpať z obrovskej databázy voličov. Nevidím to dramaticky, žeby sme to nevedeli zvládnuť.

Čo bude to hlavné vo vašej kampani?

Tém bude viac, lebo Slovensko potrebuje systémové zmeny a reformy. Určite do toho bude spadať boj proti korupcii a klientelizmu, lebo spoločne chceme ponúknuť alternatívu voči mafii aj voči chaosu. Určite to bude aj reforma verejnej správy, máme drahú štátnu aparatúru a potrebujeme mať štíhly a efektívny štát. Slovensko je ekonomicky vyčerpané a ekonomiku zrevitalizovať. Jedna z priorít je aj zvýšenie kvality vzdelávania a osobitne kvalitu vzdelávania pre Rómov. My týchto ľudí držíme na úradoch práce a pritom potrebujeme pracovnú silu do firiem či závodov, kde prinášame ľudí zo zahraničia. Ak tejto komunite efektívne pomôžeme, sme presvedčení, že nemusíme prinášať nikoho.

Líder Aliancie pán Forró hovoril v súvislosti s kauzou okolo pána Tankóa, že ako keby sa niekto snažil o to, aby Maďari nemali svoje zastúpenie v parlamente. Čo si o tom myslíte?

Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať, je to ich vnútorná záležitosť. Pokiaľ však viem, v civilnom svete je zamestnancom pána Forróa. Je trochu zábavné a smiešne, keď jeho zamestnanec povie, že ide kandidovať na kandidátke Igora Matoviča. Myslím si, že sa máme každý starať sám o seba, ale úprimne vám poviem, pousmial som sa nad tým, keď som sa to dopočul.

Vy ste spojili päť strán, ale predtým ešte ste rokovali s pánom Dzurindom, s pánom Hegerom a ďalšími. Keď sa na to pozriete s odstupom času, nemohli ste vyvinúť možno väčšie úsilie, aby sa spojilo viacero strán?

Najskôr som rokoval o tom, aby sme vytvorili jednu maďarskú kandidátku. Z tohto zišlo 10. februára tohto roka. Potom som začal uvažovať, akým spôsobom začať rokovania. Vtedy sme začali rokovať s generálom Mackom a ďalšími. Demokrati vznikli potom, Modrí ešte neskôr a o Moste ani nehovorím. V čase, keď som si sadol s Mikulášom Dzurindom alebo s Eduardom Hegerom, táto pätica už bola podpísaná, preto nemáme ani 150 ľudí na kandidátke. Dopredu sme hovorili, že necháme priestor pre ostatných až do poslednej chvíle a nechceli sme nasilu ešte tlačiť ďalších ľudí na kandidátku. Boli sme presvedčení, že v tých stranách boli ľudia, ktorí by nám pomohli a vedeli sme si ich medzi nami predstaviť. Život priniesol tento stav a my sme presvedčení, že kandidátka v tejto podobe nie je nijako spojená s obdobím chaosu, nijako sme sa nedotkli ani obdobia mafie – vlád Roberta Fica a Smeru. Sme presvedčení, že voľba našej kandidátky nie je žiadnym kompromisom, ale je tou správnou voľbou.

Aká je predstava vašej ideálnej koalície?

Ja by som to nechal na voľby a na to, ako rozhodnú občania. Rozhodne viem povedať, že s do vlády s Republikou, SNS a ĽS NS alebo s Hlasom nepôjdeme. Jasno máme aj v tom, že do vlády Petra Pellegriniho nevstúpime.

Týka sa to aj Smeru?

So Smerom nejdeme a do vlády Petra Pellegriniho nevstúpime.