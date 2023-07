S čím ide Slovensko na summit NATO do Litvy? Toto sú tri kľúčové témy

Ako uviedol v rozhovore pre Pravdu, pre Slovensko sú v rámci summitu dôležité tri témy. Prvou je posilnenie reakcie NATO na situáciu na Ukrajine. Aliancia musí byť podľa neho schopná reagovať rýchlejšie.

Minister obrany Martin Sklenár o dezinformáciách, ktoré šíri Robert Fico Video Zdroj: TV Pravda

„Našou hlavnou úlohou je odstrašiť prípadný útok. Na to musí aliancia ukázať silu a odhodlanie na východnom krídle. Rusko je pre NATO najväčšou a bezprostrednou hrozbou vzhľadom na to, ako sa pod vedením Vladimira Putina správa už od roku 2008,“ uviedol Sklenár.

Druhým dôležitým výstupom summitu vo Vilniuse bude podľa neho potvrdenie spoločného záujmu aliančných krajín investovať do obrany minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

Treťou témou sú ambície Ukrajiny vstúpiť do aliancie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval za posledné týždne viaceré návštevy lídrov európskych krajín, vrátane Slovenska, s ktorými hovoril o členstve Ukrajiny v NATO. Prezidentka Zuzana Čaputová sa po rokovaní so Zelenskym vyjadrila, že verí, že NATO na summite poskytne Ukrajine víziu členstva.

Potrebuje Slovensko povinnú vojenskú službu? Vysvetľuje minister obrany Sklenár Video Zdroj: TV Pravda

Ukrajine vyjadrilo podporu aj Turecko. Podľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana si Kyjev zasluhuje členstvo v NATO, no zároveň ho vyzval, aby vstúpil do mierových rokovaní s Moskvou.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že NATO pripraví pre Ukrajinu cestu reforiem smerom k jej členstvu, presný časový plán jej však neposkytne. Bezprostredný vstup Ukrajiny do NATO vylúčil z dôvodu prebiehajúcej vojny. Takýto krok by podľa jeho slov vtiahol Alianciu do konfliktu s Ruskom.

Vo Vilniuse budú prezidentku v rámci slovenskej delegácie sprevádzať minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský a šéf rezortu obrany Martin Sklenár. Samit sa začne v utorok a jeho program potrvá do stredy 12. júla.