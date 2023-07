Hašek pre Pravdu: Pracovať pre nepriateľa sa nemá. Ruským športovcom musíme ponúknuť azyl

Letná olympiáda sa bude konať o rok v Paríži a otázka zákazu vstupu ruských a bieloruských športovcov na medzinárodné či domáce podujatia je na stole Európskeho parlamentu. Ešte je stále čas na to, aby sa našlo riešenie, kedy by sa na nich mohli zúčastniť aj športovci z Ruska a Bieloruska bez toho, aby boli výstavnou skriňou Putinovho režimu.

Legendárny český brankár Dominik Hašek dostal v utorok príležitosť hovoriť v Europarlamente v Štrasburgu. Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine sa angažuje proti vystupovaniu ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných či domácich súťažiach.

„Kedykoľvek ruskí či bieloruskí športovci vystupujú pod ich vlajkou, je to reklama pre vojnu. Chcem urobiť všetko preto, aby sa táto reklama skončila. Keď hovoríme o reklame, tak podporujeme aj biznis a tým zničené ľudské životy. Či už ukrajinské, ale aj ruské,“ zdôraznil. Dodal, že kým sa ruský športovec môže na súťaže v pokoji pripravovať, jeho ukrajinský kolega sa musí skrývať v kryte a báť o život. Upozornil, že Medzinárodný olympijský výbor vo veci zatiaľ nekoná. Na otázky, či komunikujú s ruskou stranou, alebo robia niečo preto, aby sa športovci mohli vrátiť na medzinárodnú scénu, mu údajne odpovedali, že „nerobia nič“.

„Hergot, začnite. Spravte všetko preto, aby mohli súťažiť a neboli reklamou pre vojnu,“ odkázal Hašek.

Foto: Peter Madro Dominik Hašek Bývalý hokejový brankár Dominik Hašek je dnes ambasádorom toho, aby ruskí a bieloruskí športovci mali možnosť hrať na medzinárodných súťažiach. No pod podmienkou, že odsúdia vojnu.

Ozvali sa vám nejakí športovci, ktorí už viac nechcú reprezentovať Rusko, ale radi by nastúpili pod medzinárodnou či utečeneckou vlajkou?

Nikde som ešte tento môj program nezverejnil a priznám sa, že nie som v konkrétnom kontakte s ruským športovcom. Nepoznám ich postoj. Je mi jasné, že Dominik Hašek to sám nezvládne. Preto sa obraciam na Medzinárodný olympijský výbor, pretože ten má celosvetový dosah. Ak budú mať záujem, budem prvý, ktorý im rád pomôže. Pretože som presvedčený, že to zachráni veľa ľudských životov. Dôležitá je aj otázka národnej bezpečnosti. Každého ruského športovca sprevádza špión, či už ako člen realizačného tímu alebo napríklad ako masér. Robím to preto, aby som zachránil množstvo životov. Chcem, aby sme opäť dali šancu bieloruským a ruským športovcov, aby mohli súťažiť s nami a neboli reklamou na ruskú vojnu.

Ako vnímate slovenských či českých hráčov stále hrajúcich v KHL?

Hovoria, že im nejde o politiku, ale je to pre nich otázka živobytia. Spravili tak z nejakého dôvodu, pravdepodobne z finančného. Nepáči sa mi, čo robia, nesúhlasím s nimi. Na základnej škole nás učili, že pracovať v zemi nepriateľa sa nemá, pretože tam vytvárame hodnoty, ktoré potom používa proti nám. Náš život je tým nebezpečnejší a umiera viac Ukrajincov. Viním z toho však českých a slovenských poslancov, ktorí ani po päťsto dňoch vojny neboli schopní prísť so zákonom, ktorý by to zakázal.

Ako sa dá pomôcť ruským a bieloruským športovcom, aby neboli reklamou na Putinov režim?

Každý jeden z nich, za súčasnej situácie a pravidiel, je reklamou na ruskú vojnu. Tak ako ja som reklamou na Česko, tak ako je Američan, Argentínčan, Číňan je reklamou na svoju krajinu. To je fakt. Bohužiaľ, Rusko vedie imperialistickú vojnu proti slobodnej zemi a ruský športovec, kedykoľvek nastúpi na kurt, vykorčuľuje na ľad, vybehne na atletický ovál, bude reklamou na ruskú vojnu a to stojí ľudské životy. Podľa mňa to je potrebné zastaviť. Chcem, aby pravidlá boli nastavené tak, aby tou reklamou neboli. Športovec v prvom rade musí odsúdiť vojnu a musí podľa toho aj verejne vystupovať. Toto nemôžeme podceniť, pretože keby sme to tam nemali, tak by sa z tohto mohol stať najväčší športový podvod 21. storočia. Ešte väčší ako ruský doping podporovaný ruskou vládou. Preto by nestačil len podpis na papier, ale museli by podľa toho aj vystupovať a žiť.

Čo takýmto športovcov vie ponúknuť Európska únia?

Únia im za to musí ponúknuť azyl. No nielen pre nich, ale aj pre ich rodiny a najbližších. Vieme, že každý Rus, ktorý odsúdi vojnu a Putinovo konanie, bude nie len šikanovaný, no skočí pred súdom a bude odsúdený. To nesmieme pripustiť. V prvom rade preto musia dostať azyl v Únii a musíme im garantovať, že budú môcť vystupovať v našich súťažiach bez obmedzení. Samozrejme, len v prípade, že na to budú mať výkon. Rusko by ich však po odsúdení vojny nechcelo, preto by mohli reprezentovať utečenecký tím. Nie je to nič nové, nie je dôvod, aby sme im to neponúkli.

Zisťovali ste si záujem o takúto formu reprezentácie?

Bez toho, aby sme my, ako Európska únia či iné demokratické štáty sveta, ponúkli športovcom a ich najbližším azyl, nemôžeme od nikoho chcieť, aby odsúdil ruskú vojnu. Chápeme, že nemôžu riskovať väzenie či šikanu ich detí. Preto, prosím, ponúknime športovcom túto šancu. Druhá vec je, že teraz nevieme, či to využijú. Nevieme, či to využije jeden, žiadny alebo dvesto z nich, ale musíme im to ponúknuť, vysvetliť, dať im túto šancu. Medzinárodný olympijský výbor či jednotlivé štátne organizácie neurobili nič preto, aby týchto chlapcov a dievčatá dostali z Ruska. Tí chlapci a dievčatá, tak budú musieť do konca svojho života žiť s tým, že zato, že hrali tenis, hokej umierali na ukrajinskom fronte ich spoluobčania a Ukrajinci. Budú musieť žiť s vedomím, že reprezentovaním podporovali zabíjanie. Preto im musíme dať šancu nechať ich športovať a aby neboli reklamou ruskej vojny. Tí, čo to dokážu, budú hrdinovia a zároveň najlepšími ambasádormi ukončenia zabíjania.

Ste za bojkot olympijských hier?

Nie. Ja som za to, aby sme urobili všetko preto, aby ruskí a bieloruskí športovci nemohli ísť na olympiádu, pretože by boli reklamou. Nechcem bojkotovať, ani trestať športovcov, ktorí o tom celý život snívajú. Musíme pracovať na tom, aby sa pravidlá zmenili a mohli sa na nich zúčastniť, no nie pod vlajkou Ruska či Bieloruska.