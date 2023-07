Coca-cola pre Fica či teleporty. SNS vracia do hry kontroverznú Mezenskú: Ideálna koalícia? S každým, kto má čisté srdce

Meno Heleny Mezenskej sa dostalo do povedomia verejnosti pred jedenástimi rokmi, keď kandidovala do parlamentu za hnutie OĽaNO. Nakoniec sa s hnutím Igora Matoviča rozišla a zakotvila v strane Slovenský patriot Miroslava Radačovského. Aj keď prešla viacerými politickými subjektmi, nebola členkou ani jednej zo strán. Väčšina si ju pamätá kvôli jej výrokom o telepatii a teleportácii. O priazeň voličov sa rozhodla vo „veľkých“ voľbách uchádzať znova. Do hry ju vracia Slovenská národná strana (SNS).

SNS sa v týchto voľbách rozhodla spojiť s menšími stranami Život Tomáša Tarabu, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA) Rudolfa Huliaka a Slovenský patriot Miroslava Radačovského.

Danko predstavil kandidátku SNS Video Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Práve v strane bývalého sudcu a europoslanca aktuálne pôsobí aj Helena Mezenská, ktorá si počas svojho pôsobenia v parlamente, ale aj počas kandidatúry na post hlavy štátu vyslúžila nálepku kontroverznej političky. Pre Pravdu opísala, prečo sa rozhodla kandidovať a či má v pláne znova zabojovať o prezidentský ú­rad.

S OĽaNO sa rozišla kvôli prozápadným postojom

Mezenská sa do parlamentu dostala prvýkrát v roku 2012 na kandidátke strany OĽaNO, predtým pôsobila ako miestna poslankyňa v Poprade. Do poslaneckých lavíc si vtedy sadla s cieľom očistiť parlament od korupcie a pomôcť ľuďom. Už vtedy priznala, že nie vždy s kolegami v poslaneckom klube súhlasila a niekedy to skončilo aj pri ostrejších názorových výmenách.

Foto: TASR, Michal Svítok Mezenská, Mičovský, Hraško Na snímke sprava poslanci za OĽaNO Ján Mičovský, Igor Hraško a Helena Mezenská v roku 2014.

OĽaNO svoju poslankyňu nepodporilo ako celok ani v prezidentských voľbách. „Nie sme teliatka, každý máme svoj názor,“ hovoril vtedy Matovič. S hnutím sa neskôr rozišla. Dôvodom rozkolu bolo podľa jej slov silnejúca prozápadná a proamerická zahraničná politická orientáciu v rokoch 2015 až 2016. „Pre hnutie som bola viac neprijateľná. Nebolo to moje rozhodnutie, ale rozhodnutie vedenia,“ skonštatovala pre Pravdu Mezenská.

Napriek tomu kandidovala za hnutie aj o štyri roky neskôr, teda v čase, keď bolo medi ňou a zvyškom hnutia dusno. Zo siedmeho miesta klesla na koniec kandidátky na 143. miesto. Minulosť sa jej však rozoberať nechce. „Rozdielnych postojov bolo iste viac i predtým a postupne prišiel čas samovoľného rozchodu,“ uviedla súčasná kandidátka za SNS.

Vývoj politických strán je podľa nej za uplynulé roky veľmi dynamický. OĽaNO sa podľa nej stále hľadá. „Špeciálne vývin hnutia OĽaNO bol aj je veľmi mnohotvárny, neuchopiteľný,“ uviedla s tým, že tak ako sa menilo hnutie, menilo sa aj personálne zázemie.

„Tak to zasiahlo aj mňa. Začiatky jeho obyčajnosti a nezávislosti sa mi páčili, až potom ma tendenčnosť prístupov a chaotickosť riadenia od ďalšej spolupráce s hnutím odradili,“ dodala na margo jej účasti v Matovičovom hnu­tí.

Prečo SNS? Je to v záujme zjednotenia národných síl

Odvtedy si prešla niekoľkými stranami, no nebola členkou ani jednej z nich. V roku 2019 kandidovala do Európskeho parlamentu za stranu Doma dobre, ktorej predsedom je Vladimír Chovan. Ten sa v minulosti dostal s lídrom SNS Andrejom Dankom do konfliktu a v parlamentných voľbách 2020 kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽS NS). Teraz je Chovan opäť na kandidátke SNS.

Pred rokom kandidovala v spojených voľbách už za stranu Slovenský patriot, ktorej šéfuje Radačovský. Slovenský patriot sa spolu s ďalšími menšími stranami považovanými za krajne pravicové subjekty spojili pred tohtoročnými parlamentnými voľbami práve so SNS.

Mezenská sa považuje za typickú lokálpatriotku a „podtatranku“. „Poprad je môj domov, v ktorom sa cítim najlepšie. Slovensko je moja milovaná vlasť, nedokázala by som ho na dlhšie opustiť,“ hovorí. Na kandidátke SNS sa ocitla v záujme zjednotenia národných síl. „Som národne, sociálne a kresťansky založená, v čom nachádzame spoločný hodnotový prienik,“ vysvetlila.

Tarabovci skončia u Danka na kandidátke Video Zdroj: TV Pravda

Exposlankyňa OĽaNO je presvedčená, že Slovensko si má udržať integritu a úlohu mediátora a „zmierovateľa“ prípadných protichodných stretov východného a západného sveta. „Národná rozmanitosť a pestrosť nie sú dôvodom pre zbytočné výboje, napätie a rozdeľovanie, ale pre spájanie do jednoty, priateľstva a spolupráce. Tak si svet a zahraničnú politiku predstavujem ja, nech to znie akokoľvek pateticky a ideálne,“ uviedla.

Líder SNS Danko oficiálne presadzuje podobnú teóriu, že Slovensko by malo byť niekde v strede, „ani nie na východ, ani nie na západ“. Sám sa však rád pýši kontaktmi na vysokopostavených predstaviteľov Ruska a koncom júna označil v diskusnej relácii Na telo ruského prezidenta Vladimira Putina za najlepšieho priateľa Slovenska. Mezenská sa stotožňuje s tým, že je na kandidátke SNS. V minulosti uviedla, že by sme mali prehodnotiť členstvo v Európskej únii (EÚ) aj v NATO.

Dnes myslí rovnako ako vtedy. „EÚ sa popri mnohých pozitívach stala ťažkopádnym spoločenstvom, ktoré v mnohých ohľadoch a potrebách prevažne menších krajín, ako napr. Slovensko, nevie flexibilne a adresne reagovať na existujúce a vznikajúce ekonomické, sociálne, rozvojové, právne, poľnohospodárske a ďalšie potreby,“ myslí si Mezenská.

Administratíva a procedúry EÚ sú podľa političky zbytočne prebyrokratizované. „Tým sa stáva inštitucionálna pomoc pre menšie subjekty, ktoré práve rozvoj a pomoc potrebujú odrádzajúcou až neprístupnou, uviedla s tým, že tento pretrvávajúci stav je podľa nej spôsobené nevýrazným zastúpením a presadzovaním záujmov SR v EÚ, ale aj „zatienením menších a slabších štátov silnejšími členskými štátmi“.

„Som za partnerstvá a členstvá, v ktorých sa rovnocenne zohľadňujú záujmy ako silnejších, tak slabších členov a partnerov. Som človek schopnosti kritického pohľadu a úsudku a pred mnohými dysfunkciami si neviem prikrývať oči. Otvorene ich pomenovávam,“ dodala na margo členstva v organizáciách. Myšlienku vystúpenia z EÚ a NATO razí dnes len extrémistická ĽS NS a členstvo spochybňuje aj Republika.

Či sa do parlamentu dostane, to necháva na ľuďoch. „Nechávam tomu voľný a prirodzený priebeh. Prečo sa rozhodla znova kandidovať? „Pretože sa k tomu spontánne otvorila cesta,“ povedala. Či sa v prípade jej úspechu vidí skôr v parlamente, alebo na nejakej ministerskej pozícii, to zatiaľ nerieši.

Foto: FB/Helena Mezenská Helena Mezenská

„Bez ohľadu na to, kde bude, prajem si byť užitočná pre ľudí,“ dodala na margo svojej politickej budúcnosti. Budúci rok budú aj prezidentské voľby, Mezenskej sme sa preto spýtali na to, či má záujem kandidovať aj v nich. „Iba, ak by to bola Boža vôľa,“ odpovedala.

Zaujímalo nás, čo presne to znamená. „Som veriaca a niekoľko rokov dobre viem, že bez Božieho požehnania, márne sú ľudské namáhania. Aj vrcholová politika ma naučila, že ľudský život je krátky, aby som vydávala márne a neplodné úsilie. Idem do vecí a výziev, v ktorých som si istá, že je Božie pozvanie a povolanie,“ vysvetľuje Mezenská.

Excentrická a ezoterická minulosť

V minulosti sa preslávila najmä svojimi výrokmi a zážitkami s telepatiou a teleportáciou, ktoré si „odmietla nechať vziať“. „V telepatiu a teleportáciu verím, dokonca ju vo svojom živote aj využívam,“ hovorila pred rokmi Mezenská. V parlamente sa v októbri 2013 vyfotila aj so Silviou Šuvadou, ktorá Národnú radu SR navštívila a chcela ju „energeticky očistiť pomocou prútikov“.

Foto: TASR, Oliver Ondráš Helena Mezenská, prezidentské voľby Mezenská prichádza s kyticou kvetov hlasovať v prvom kole voľby prezidenta v Poprade 15. marca 2014.

Okrem toho mávala v prírode pocit, že je „vyživená vesmírom“. Jej názor sa ani po rokoch nezmenil, podľa nej boli „dané podnety účelovo, zlomyseľne až hystericky zneužité neprajníkmi na prehnanú škandalizáciu jej osoby“.

„Až vtedy som si uvedomila, ako ďaleko sú niektorí mocichtiví schopní zájsť. To zosmiešňovanie mi znelo úboho a trápne,“ reagovala pre Pravdu s tým, že ju mrzelo, aký „hodnotiaci suterén“ niektorí použili. „Zbytočné bolo sa brániť. Prežila som to,“ hodnotí s odstupom času.

Foto: FB/Helena Mezenská Helena Mezenská

Neštandardne odštartovala aj svoju prezidentskú kandidatúru v roku 2014. S telefónom naopak. Deň po zverejnení prvého článku uviedla, že to bol zámer. „Chceli sme poukázať na to, že niektorí politici nepočujú hlasy svojich voličov. Spojenie nfunguje,“ obhajovala sa vtedy.

Zlyhala aj v krátkom vedomostnom teste v jednej z debát kandidátov. Svoju kandidatúru považovala za misiu. Nevedela, kto je vtedajším náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl, nevedela ani, aké pomenovanie nesie Prezidentský palác a za deň, kedy na Slovensku oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, označila 29. august.

Foto: FB/Helena Mezenská Helena Mezenská, 2014, prezidentská kandidatúra Mezenská s telefónom naopak

Ľudia na to reagovali negatívne, ale aj na to mala Mezenská svojskú odpoveď. „Neponúkam spoločnosti encyklopedické vedomosti ani polyhistorický prehľad. Ak by bol kvalifikáciou na hlavu štátu encyklopedický prehľad, ideálnym kandidátom je internetový prehliadač Google,“ povedala v jednom z rozhovorov. Za dobrý nápad považovala aj bývanie v malých domčekoch ako na Novom Zélande. Na priloženej fotografii však bola replika hostinca pre hobbitov z Pána prsteňov. Príspevok je dnes už vymazaný.

Okrem iného sa však stala aj terčom vyhrážok. V liste dostala náboj z revolvera. Udalosť neskôr riešila polícia, ktorá páchateľa chytila a obvinila ho aj z terorizmu. Čelila aj vydieraniu z rôznych mailových adries, dostávala esemesky, v ktorej od nej žiadali peniaze za to, že zverejnia jej nahé fotografie. Mezenská vtedy tvrdila, že na fotkách nie je ona. Policajti neskôr páchateľa našli.

Ideálna koalícia? S každým, kto má dobré srdce

Počas jej pôsobenia v parlamente nebola núdza o ohnivé prejavy. Do roztržky sa dostala aj s Petrom Žigom, toho času ministrom životného prostredia. Voči Smeru a ich štýlu vládnutia sa ohradzovala pravidelne. „Vláda pod vedením Roberta Fica ukradla v tejto krajine šesť miliárd eur,“ hovorila v diskusii v roku 2014. Hádala sa aj s priaznivcami Smeru na parlamentnom balkóniku ešte v roku 2013. Hovorila im, že tento štát nepatrí strane Smer, ale občanom. „Národná rada SR nie je kabinet len pre poslancov a voličov Smeru,“ kričala vtedy.

Mezenskej prekážalo, že ochranka nechcela na balkón pustiť aj priaznivcov iných strán. „Od všetkých, ktorých ste nepustili na balkón, toto vám posielajú,“ povedala v parlamente v septembri 2013, prikročila k lídrovi Smeru Robertovi Ficovi, vtedajšiemu premiérovi, ktorý zložil jednofarebnú vládu, a položila pred neho fľašku coca-coly s odkazom na vtedajšiu kauzu Gorila.

Helena Mezenská narodila sa 3. októbra 1973 v Poprade

pred vstupom do parlamentu pôsobila ako mestská poslankyňa v Poprade v pozícii nezávislej kandidátky

vo voľbách v roku 2012 kandidovala za hnutie OĽaNO v parlamentných voľbách zo 7. miesta, získala takmer 5700 hlasov, čo stačilo na to, aby sa dostala do parlamentu

o štyri roky neskôr kandidovala za OĽaNO zo 143. miesta, ale do NR SR sa napriek zisku takmer 6800 hlasov nedostala

v roku 2014 kandidovala za prezidentku ako občianska kandidátka, v prvom kole nakoniec skončila siedma so ziskom niečo vyše 2,3 percenta

v roku 2019 sa uchádzala o miesto eurposlankyne za stranu Doma dobre

V roku 2022 kandidovala Helena Mezenská do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ako kandidátka strany Slovenský Patriot, no nezvolili ju, uspela však ako mestská poslankyňa v Poprade

stále je predsedníčkou Združenia na ochranu práv spotrebiteľov – Ombudspot, venuje sa mimosúdnym riešeniam a komunálnej politike

v aktuálnych voľbách ju na miesto č. 107 zaradila strana SNS, Mezenská ostáva v strane Slovenský patriot ako nečlenka

Čo sa týka jej predstavy o ideálnej koalícii a či si vie predstaviť vládnuť napríklad s hnutím Republika, konkrétne neodpovedala. „Je to skôr otázka pre vedenie strán. Za seba viem povedať, že spojenie si viem predstaviť s každým jednotlivcom a subjektom – s otvoreným a čistým srdcom, jasným a zdravým úsudkom a ľudským prístupom,“ dodala. Aktuálne je mestskou poslankyňou v Poprade a angažovaná je aj v osobnom živote. „Prechádzam stálymi výzvami, pohnutým vnútorným vývojom. Znova športujem. Neviem, čo je nuda,“ dodala.