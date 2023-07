Konflikt ministra Šimka a Hamrana: Skončí šéf polície pre brutálnu vraždu a politickú kontrolu?

Policajti v prípade podľa Hamrana nezlyhali a pre ochranu mladej ženy, ktorú usmrtil mačetou psychiatrický pacient, urobili maximum. Skončí Hamran na čele polície predčasne – ako jeho traja predchodcovia?

V prípade policajného postupu sa objavili pochybnosti, či polícia urobila maximum, aby otrasnému činu zabránila. Policajtov, ktorí sa na prípade podieľali, kritizovali viacerí, vrátane ministra vnútra Ivana Šimka, čo sa však nepáčilo šéfovi polície Štefanovi Hamranovi. Od Šimka žiadal vysvetlenia a podľa medializovaných informácií zvažuje demisiu.

Do Hamrana sa okrem neho obul nielen súčasný minister vnútra, ale aj bývalý šéf rezortu Robert Kaliňák. V ta3 uviedol, že polícia považovala obeť za paranoidnú a vysmiala sa jej. Hamran nariadil na policajnom riaditeľstve v Trenčíne komplexnú kontrolu a na tlačovej konferencii Kaliňákove slová vyvrátil a žiada ospravedlnenie. Zverejnil aj chronologický postup polície, ktorý mal dokázať, že viac urobiť nedokázali.

Prešetrenie nariadil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Generálna prokuratúra SR preveruje možné pochybenie v postupe orgánov, ktorý predchádzal štvrtkovému brutálnemu usmrteniu mladej ženy v Dubnici nad Váhom,“ napísal na Facebooku Žilinka.

Prilial olej do ohňa

Minister Šimko sa k prípadu vyjadril na súkromnom profile na Facebooku. V statuse najskôr ocenil prácu svedomitých policajtov, a zároveň kritizoval policajnú aroganciu. „Ale najviac ma bolí, ak sa dozviem, že vyhasol ľudský život, lebo policajt nebezpečenstvo nebral vážne, alebo bol voči nemu ľahostajný, alebo mal strach,“ napísal. Slovensku podľa neho chýbajú policajti, na ktorých je spoľahnutie.

Pár dní na to zverejnil aj druhý status, v ktorom prácu polície kritizoval otvorenejšie. Nerozumie, čo sa malo na mysli pod slovami, aby sa jej rozviazali ruky. „Táto ozbrojená, represívna štruktúra si iste nemôže robiť, čo sa jej zachce. To sa deje iba v policajnom štáte,“ uviedol. V demokratickej spoločnosti musí byť podľa neho donucovacia moc štátu pod „presne ustanovenou, ale účinnou kontrolou politickej moci,“ pokračoval Šimko.

„Patria pod kontrolu politiky. To, o čo ide vždy, predovšetkým vo voľbách, vo všetkých voľbách i v týchto, je, aby bola pod kontrolou dobrej politiky. Takej, ktorá si túto svoju zodpovednosť uvedomuje,“ uzavrel minister.

Bránik: Hamran sa vyjadroval priskoro

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik si myslí, že Šimkovo vyjadrenie nebolo dostatočne vysvetlené. Je však podľa neho pravdou, že mantra o uvoľnených rukách polície sa stala skôr politickým sloganom, ako reálnym obsahom. „Rozprávanie o uvoľnených rukách polície môže evokovať nadštandardné právomoci. Takými, samozrejme, polícia nedisponuje,“ pokračoval.

Bránik, ktorý sa pracovne nachádzal v deň vraždy na mieste tragédie, sa domnieva, že Hamran mal s vyjadreniami počkať. V časovom strese mu podľa neho mohli doputovať skreslené informácie, ktoré opisovali skôr tú pozitívnu časť práce polície. Vyjadrenia na tlačovej konferencii budili dojem, akoby sa v prípade polícia „dopustila nadštandardného kvalitného výkonu“. „Nechcem spochybňovať kompetenciu Hamrana, ale podľa mňa sa v tejto veci vyjadril predčasne a bez dôkladného oboznámenia,“ uviedol pre Pravdu.

Mobilné číslo? Bežná prax

Prípad zavraždenej Andrey má korene v roku 2020, kedy sa s Jánom zoznámili. Na polícii bola kvôli nemu prvýkrát vypovedať už v polovici roka 2021. Pokusy polície o predvolanie ignoroval, a tak bola na jeho vypočutie trvalá požiadavka. Jána v minulosti obvinili z trestného činu nebezpečného prenasledovania poškodenej a v máji 2022 ho vzali do väzby.

Psychiatrický znalec upozornil, že Ján nebol schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania a jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný. Aj preto mu navrhol psychiatrické liečenie ústavnou formou.

Voči Jánovi neskôr trestné stíhanie zastavili, prepustili ho z väzby a hospitalizovali na psychiatrii. Do ambulantnej starostlivosti ho prepustili vo februári 2023.

Policajný prezident zlyhanie nepripúšťa a vyšetrovateľa, ktorý s Andreou komunikoval, zvažuje odmeniť. Ocenil, že jej dal súkromné telefónne číslo, aby mu v prípade potreby mohla zavolať aj keď bude mimo služby. Podľa Bránika ide v polícii o bežnú prax, ktorá súvisí s tým, že služobné čísla sú niekedy nedostupné.

Bránik si myslí, že polícia v prvopočiatkoch konala – tak, ako aj ostatné orgány – veľmi dobre, pretože sa im podarilo páchateľ umiestniť do cely predbežného zadržania a neskôr aj do psychiatrického zariadenia. Ako problém Bránik vníma, že sa páchateľ viac ako štyri mesiace pohyboval v teritóriu Novej Dubnice, no súhlasí s Hamranom, že nikto v tom čase už nepodal nové trestné oznámenie.

„Problém ako taký je, že polícia predsa na to, aby mohla konať nepotrebuje trestné oznámenie. Môže konať aj na základe informácií získaných z médií, získaných vlastnou operatívnou činnosťou. Nemusí čakať na to, či sa niekto bude alebo nebude formálne sťažovať,“ vysvetlil analytik.

Rezignuje Hamran?

Po Šimkovej kritike sa mali podľa informácií portálu tvnoviny.sk stretnúť medzi štyrmi očami a údajne je možná aj Hamranova rezignácia. Odchodom hrozia aj Ďalší funkcionári. Ako Pravde potvrdil Tlačový odbor Ministerstva vnútra, Šimko a Hamran sa v pondelok stretli hneď dvakrát a otvorene si vyjasnili svoje stanoviská.

„Šéf rezortu vnútra Ivan Šimko očakáva od policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby si naďalej plnil svoje povinnosti a pokiaľ ide o medializované úvahy o jeho možnej rezignácii, rešpektuje, že je slobodným človekom a je na ňom, ako sa rozhodne,“ odpovedali z Tlačového odboru.

S otázkou, či Hamran zvažuje rezignáciu, sme sa obrátili aj na Policajné prezídium. „Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce rokovania na úrovni vedenia ministerstva vnútra a prezídia Policajného zboru sa nebudeme v súčasnosti k veci bližšie vyjadrovať. Stanovisko poskytneme po ukončení rokovaní,“ odpovedali z prezídia.

Ak by mal Hamran vo funkcii skončiť, buď by ho Šimko musel odvolať, alebo by sa musel funkcie musel vzdať. Mandát zaniká policajnému prezidentovi aj skončením služobného pomeru.

Bránik si myslí, že Hamranova komunikácia k prípadu by nemala znamenať koniec vo funkcii. „Ak tam nie sú iné výhrady k jeho práci závažnejšieho charakteru, tak toto dôvod na odstúpenie určite nie je. Myslím si, že svoju prácu robí dobre,“ reagoval analytik.