Inšpekcia navrhla obžalovať policajného exprezidenta Petra Kovaříka. Obvinený je od roku 2021

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) navrhol podať obžalobu na bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave sa najskôr oboznámi so spisom a návrhom vyšetrovateľa. Potom rozhodne o ďalšom postupe. TASR to uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Upozornil na to portál Aktuality.sk.