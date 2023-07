Aj vo štvrtok varuje SHMÚ pred búrkami, na celom území Slovenska

Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou zrážok od 20 do 30 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí vo štvrtok predbežne do 21.00 h.

Studený front ochladí Slovensko len na chvíľu. Hrozia aj búrky Video

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedol SHMÚ.

Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch,“ dodali meteorológovia s tým, že poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie.