Wlachovský: Nikto a nič nechráni Slovákov, hodnoty a slobodu viac ako NATO

„Summit vo Vilniuse opätovne preukázal, že NATO je jedinečné a nepostrádateľné transatlantické fórum a najúspešnejšia obranná aliancia v histórii. Jej atraktivitu potvrdzuje rozšírenie o Fínsko aj dosiahnutá dohoda o ratifikácii členstva Švédska v Aliancii,“ uviedol ďalej Wlachovský, ktorý bol na summite členom delegácie vedenej prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

O tom, že je to najlepší spôsob zaistenia obrany a bezpečnosti Slovenska, svedčí podľa ministra tiež naša intenzívna spolupráca so spojencami, oznámenie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, že vyšlú svojich vojakov do mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie na Slovensku, dohodnutý systém rotujúcej protivzdušnej obrany a aj celkové posilnenie východného krídla aliancie v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine. „Rozhodnutia prijaté spojencami znamenajú jednoznačné posilnenie bezpečnosti a ochrany našich občanov a pretavia sa aj do vyššej obranyschopnosti Slovenska,“ vyhlásil Wlachovský a dodal, že Aliancia v snahe ubrániť jej územie pred akoukoľvek hrozbou posilňuje spoločnú obranu najzásadnejšie od konca studenej vojny.

Spojenci sa dohodli aj na potrebe vybudovania robustného a odolného obranného priemyslu a prijali nový „Defence Production Action Plan“. Rovnako sa intenzívne hovorilo aj o nových technológiách, ako sú umelá inteligencia, kvantové technológie či biotechnológie. To predstavuje príležitosť aj pre slovenské firmy, startupy a inovátorov. Na summite vo Vilniuse s lídrami osobne rokoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dohodli sa, že Aliancia bude Ukrajine poskytovať pomoc a podporu dovtedy, kým to bude potrebné. „So spojencami sme potvrdili, že Ukrajina patrí do NATO, a že sa vydala na cestu smerujúcu k členstvu,“ uviedol Wlachovský, podľa ktorého na nej jej bude pomáhať nielen najväčší program pomoci v histórii Aliancie, ale aj skutočnosť, že odteraz bude s predstaviteľmi NATO sedieť za jedným stolom ako rovnocenný partner v novovytvorenej Rade NATO – Ukrajina.

Ministri zahraničných vecí krajín Aliancie vo Vilniuse samostatne rokovali aj s partnermi z Moldavska, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny o spolupráci pri posilňovaní ich vlastnej obrany a bezpečnosti, osobitne proti hybridným hrozbám a škodlivému vplyvu, najmä z Ruska.

Úsiliu naďalej prispievať k ochrane demokratických hodnôt a medzinárodných pravidiel sa podľa Komunikačného odboru MZVaEZ venovalo rokovanie lídrov NATO s podobne zmýšľajúcimi indo-pacifickými partnermi – Austráliou, Novým Zélandom, Južnou Kóreou a Japonskom. Ide o štáty, s ktorými Aliancia v posledných rokoch výrazne posilnila spoluprácu aj s ohľadom na rastúce výzvy, ktoré predstavuje Čína.