Tunel v Tipose? Obvinený exriaditeľ Kaňka mal podľa KDH dostať odmenu 100-tisíc eur

Kaňka mal podľa podpredsedu KDH Tomáša Merašického, ktorého strana prezentuje ako bojovníka proti korupcii, dostať za prvých šesť mesiacov práce v roku 2022 odmenu viac ako 100-tisíc eur. Tú mu mala štátna lotériová spoločnosť vyplatiť ku koncu mája tohto roka, teda takmer rok po jeho odchode z funkcie.

Zásah polície v Tipose pre inú kauzu v roku 2019 Video Zdroj: TV Pravda

Kaňka v Tipose pôsobil od apríla 2020 do 30. júna 2022. Z čela spoločnosti sa stiahol po tom, ako ho obvinili v júni 2022 zo zločinu krátenia dane a poistného. Páchať ho mal v rámci organizovanej skupiny a dlhší čas. Obvinenie označil vtedy za absurdné a bol presvedčený, že sa potvrdí jeho nevina.

Merašický sa pýta, ako je možné, že Kaňkovi, ktorý je trestne stíhaný za okrádanie štátu, vyplatí štátna spoločnosť odmeny viac ako 100-tisíc eur rok po tom, ako pre ňu už nepracuje. Mastnú odmenu mal exriaditeľ Tiposu dostať za odpracovaný prvý polrok 2022. „Je to tunel štátnej spoločnosti,“ vyhlásil Merašický.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili aj spoločnosť Tipos.

Odmenu mu vyplatiť nemuseli

Zo stanov Tiposu podľa KDH vyplýva, že Kaňkovi odmenu vyplatiť nemuseli. Vyplatenie 100-tisíc eur sa Merašickému zdá nemorálne. „Napriek tomu ju človeku, ktorý dávno odstúpil a je obvinený, že okradol štát, vyplatili,“ uviedol s tým, že kým iní bojujú o svoje živobytie, druhí neváhajú rozšafným spôsobom rozhadzovať štátne peniaze. „Daňovníci mu zaplatili zo štátneho balíka, cez spoločnosť Tipos. Sú to mimoriadne zvláštne praktiky. Je to šafárenie v štátnej spoločnosti,“ hovorí člen KDH.

Merašický pripomenul, že Kaňka mal podľa verejne prístupných informácií cez svoju firmu Oliva Group fiktívne nakúpiť od ďalšej spoločnosti v karuseli pohonné hmoty za 1,68 milióna eur a štátu neodviesť 336 000 eur na DPH.

Príliš veľa dohodárov

KDH sa nepozdáva ani „mimoriadne veľký“ počet dohodárov, ktorí pre lotériovú spoločnosť pracujú. „Ak je pravda, že v Tipose sa uzatváralo mimoriadne veľké množstvo dohôd, bolo by to ďalšie veľké zlyhanie a podnet pre inšpektorát práce, aby to preveril. Tam, kde Tipos mohla dať, napríklad na šport, peniaze chýbajú. Tam, kde by mala šetriť, rozdáva, dodal podpredseda strany.

KDH žiada okamžité vysvetlenie, vrátenie odmeny, a tiež, aby Národný inšpektorát práce preveril počet dohôd.