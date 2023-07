Zo Šimkovho odchodu vyťaží Matovič, hovorí o spore šéfa polície a ministra vnútra politológ

Minister Šimko reagoval na výzvy, že by mal vo funkcii skončiť Video Zdroj: TV Pravda

Spor Šimka a Hamrana sa začal po brutálnej vražde mladej ženy v Dubnici nad Váhom. Minister vnútra sa na Facebooku vyjadril, že mu je ľúto, ak polícia neberie vážne obavy občanov. Bez reakcie však nezostal najmä druhý príspevok, v ktorom napísal, že žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú. „Patria pod kontrolu politiky,“ napísal.

Telenovela o zápase dobra so zlom

V nadväznosti na jeho vyjadrenia zvolal policajný prezident tlačovú besedu a detailne opísal postup polície v prípade nebohej Andrey. Policajti podľa Hamrana nezlyhali a urobili maximum. Od ministra žiadal vysvetlenie, ako to myslel s kontrolou polície. Neskôr sa stretli aj osobne.

Politológ Marušiak si nemyslí, že by bol Šimkov status obzvlášť škandálny. Silové zložky môžu konať len v rámci toho, čo im umožňuje zákon. Pokiaľ chceme hovoriť o právnom štáte, tak podľa neho musia podliehať verejnej kontrole. „Samozrejme, v tomto zmysle by mali ruky zviazané. Polícia by nemala mať zviazané ruky straníckou politikou, ale zákonmi áno,“ uviedol politológ.

Na odchod ministra vnútra Šimka vyzvalo počas týždňa hnutie OĽaNO. Marušiak si myslí, že argumentácia Igora Matoviča je súčasťou volebnej kampane. Silové zložky a boj proti korupcii tematicky figurovali aj pred voľbami v roku 2020. Podľa politológa len pokračuje v zmene politiky a riadenia štátu na telenovelu o zápase dobra so zlom a vnucuje túto predstavu ostatným.

„Pokiaľ si myslí, že sa môže správať ako pištoľník zo zlého westernu, môže sa to veľmi rýchlo obrátiť nielen proti nemu, ale aj proti všetkým občanom. Preto je jeho spôsob nebezpečný a v konečnom dôsledku je hrozbou pre demokraciu,“ vyjadril sa Marušiak.

Politológ ďalej vysvetlil, že ak by Šimka odvolali, prezidentka by musela poveriť vedením rezortu inú osobu. „Jeho odvolanie by bolo interpretované ako úspech Igora Matoviča a politického štýlu, ktorý reprezentuje,“ pokračoval.

Hamranov odchod by nič nezmenil

Hamrana zase na odchod vyzvala strana Smer, podľa ktorej by mal Šimko policajného prezidenta okamžite odvolať. Marušiak hovorí, že odchod Hamrana by zrejme nezmenil vôbec nič. „Proces „očisty“ tak, ako to prezentuje časť bývalej vládnej koalície, bol práve jej predstaviteľmi natoľko zdiskreditovaný, že by to nezmenilo úplne nič,“ uviedol pre Pravdu.

Ivan Šimko pôsobil ako minister vnútra už aj v minulosti počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu. Podľa Marušiaka pôsobil vždy viac ako politický solitér než ako tímový hráč. „V dôsledku toho jeho politické ambície neboli uspokojené. Jeho najväčšou prehrou bol vznik strany Slobodné fórum, ktorú sám zakladal a z ktorej odišiel po tom, keď prehral zápas o funkciu predsedu,“ uzavrel.