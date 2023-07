Košičan, ktorý utekal do Ruska na plávacom kolese, sa vrátil. Z obdivovanej krajiny ho po väzení vyhostili

Skladateľ a hudobník Ján Mazák sa rozhodol presťahovať do Ruska ešte vlani. Hľadal si informácie o podmienkach vstupu do krajiny, študoval ruštinu. Keďže však nedokázal vyhľadať kontakt na ruskú ambasádu v Bratislave, vymyslel si trúfalý plán úteku.

Slovák si začiatkom tohto mája naskladal veci do ruksaku, obliekol si neoprénový kostým a s nafukovacím kolesom sa rozhodol preplávať cez rieku Narva, po ktorej prechádzajú hranice medzi Estónskom a Ruskom. Pri sebe mal údajne iba 300 eur v hotovosti, uterák a hudobné skladby, ktoré sám zložil.

Plán sa však ukázal ako neúspešný. Priamo na ruskom brehu skladateľa chytili príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) pre pokus o nelegálny vstup do krajiny. „Nechcel som prejsť cez most v Narve, aby som sa neskrížil s estónskymi pohraničníkmi. Označili by ma za emigranta a odovzdali by údaje slovenským úradom,” vysvetľoval Mazák ruským novinárom.

Hrozila mu väzba

Po vstupe na územie Ruska chcel okamžite požiadať o politický azyl, lebo sa vraj chcel zachrániť pred „rastom spotrebiteľských cien a zavádzaním nových pohlaví" v Európskej únii (EÚ). Po tom, čo Slováka zadržali ruské bezpečnostné zložky, ho na dva mesiace poslali do vyšetrovacej väzby a polícia voči Mazákovi začala trestné stíhanie vo veci nelegálneho prekročenia hraníc. Za toto porušenie zákona mu mohlo hroziť až do dvoch rokov pobytu za mrežami.

Začiatkom júla sa prípad dostal na ruský Mestský súd Kingisepp. Ten minulý týždeň uznal Jána Mazáka za vinného, uložil mu pokutu vo výške 20-tisíc rubľov (necelých 200 eur) a nariadil opustiť územie krajiny. Pre Pravdu to uviedol Mazákov advokát Ivan Porečnyj. Doplnil, že košického skladateľa prepustili hneď po ohlásení rozsudku. Kde sa momentálne nachádza jeho klient a či nakoniec požiadal v Rusku o azyl, advokát prezradiť nechcel.

Mazák počas súdneho pojednávania ruským novinárom povedal, že do krajiny ho doviedli umelecké ambície. „V Európe neexistuje sloboda slova, došlo k amerikanizácii šoubiznisu, vytratil sa záujem o klasickú hudbu a národné umenie sa nepodporuje. Na Slovensku zostalo iba zopár malých divadiel, ale v Rusku je veľa veľkých divadiel a výborné podmienky pre skladateľov," povedal.

Po získaní azylu vraj chcel s ponukou o spoluprácu osloviť Mariinské divadlo v Petrohrade či Veľké divadlo v Moskve. Živiť sa chcel aj tým, že bude Rusov učiť hru na klavíri. Po vybavení vízových dokumentov a získaní práce chcel do Ruska doviezť aj mamu, ktorá zostala na Slovensku, ale syna údajne v jeho plánoch podporovala. Podľa slov advokáta Porečného chcel Košičan žiadať o azyl v Rusku, lebo v domovskej krajine ako bloger čelil problémom za svoje proruské názory.

Košičan venoval niektoré svoje skladby Rusku a Putinovi

Rusko musel opustiť

Ani jeden z týchto bodov sa však Košičanovi zrejme nepodarí zrealizovať. Súd v Kingiseppe totiž Mazákovi nariadil ihneď opustiť územie krajiny. Podľa ruských zákonov má cestu spať do EÚ zaplatiť z vlastných nákladov. Ak by nemal peniaze na kúpu lístka, môže požiadať o pomoc slovenskú ambasádu v Rusku. Ministerstvo zahraničných veci (MZV) na otázky Pravdy uviedlo, že Mazákov prípad sleduje, ale veľvyslanectvo v Moskve ani konzulát v Petrohrade v tejto súvislosti zatiaľ nikto nekontaktoval.

„Zastupiteľské úrady v zahraničí zabezpečujú právnu ochranu občanov SR v zmysle platných medzinárodných zmlúv a postupov, a to v prípade, že občan SR o takú ochranu požiada. Občan SR ani jeho rodinní príslušníci zatiaľ nekontaktovali rezort diplomacie ani zastupiteľské úrady SR v Ruskej federácii a nežiadali o pomoc,” uviedol rezort.

Tretia možnosť je, že odsúdeného nelegálneho migranta zo Slovenska na hraničný priechod predvedie polícia a bude z krajiny vyhostený. A práve tak Mazák Rusko aj opustil, čo sám potvrdil pre Pravdu. „Prepustili ma, ale k hraniciam ma priviedli a predali hraničiarom v Únii," odpísal na naše otázky.

Úplný zvrat

Lokalitu Mazáka prezradili moderné technológie. Košický umelec sa už zjavne nachádza v EÚ, keďže na svojom facebookovom profile pred par dňami zverejnil nový status. Americká sociálna sieť je však v Rusku označená za extrémistickú a jej používanie je prísne obmedzené. Z príspevku neúspešného emigranta vyplýva, že sa chystá späť na Slovensko a tiež, že pobyt vo väzení zmenil jeho názory na Rusko.

„Po návrate domov zverejním svoj Denník z ruskej väznice: neľudské väzenské podmienky, ignorovanie primárnych ľudských práv, prehnité ruské súdnictvo, detailný popis ich ,gulagov‘ a zaobchádzania s väzňami a zvrátenosť ich ,právneho‘ systému,” uviedol Mazák vo svojom statuse. „Po tom, čo som tam zažil, si nechcem ani predstaviť, čo robia s ukrajinskými zajatcami. Nuž, niet nad osobnú skúsenosť,” doplnil.

Foto: 47news.ru Na súde v Rusku Ján Mazák na súde v Rusku

Advokát Porečnyj, ktorý Slováka zastupoval pred ruským súdom, do uzávierky neodpovedal na otázky Pravdy, či sa mu klient sťažoval na väzenské podmienky, alebo nahlásil porušenie ľudských práv. Tiež neodpovedal, či Mazák zvažuje obžalobu rozsudku a návrat do Ruska.

Samotný Mazákom pre Pravdu povedal, že v tomto čase cestuje domov: „Cesta je zdĺhavá a únavná, ale bezproblémová.” Doplnil, že dva mesiace za mrežami mu pravdepodobne zhoršili zdravotný stav. „Či som v poriadku, je mi zatiaľ ťažko odpovedať, lebo neviem, či a nakoľko mi väzba v nehumánnych podmienkach poškodila zdravie,” uzavrel.

Zrejmé však je, že Košičan už pracuje na knihe o svojich skúsenostiach v Rusku. Už zverejnil aj jej úvod: „Aké pravdivé sa ukázali byť slová, ktoré som mojej drahej mame povedal, keď sa obávala, že by ma na mojej ceste mohli napadnúť nejaké medvede či vlci: Nie medveďov ani vlkov sa mi treba báť, ale človeka – on je môjmu cieľu najnebezpečnejším nepriateľom.”