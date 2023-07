Pellegrini padá k 10 %. Fico by jasne vyhral voľby, Kollár v parlamente len tesne

Ak by sa voľby do Národnej rady konali na začiatku júla, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 20,6 percenta hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko (PS) s 15,6 percenta a Hlas s 11,4 percenta hlasov.

Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.

Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom 10,4 percenta hlasov. Nasleduje koalícia OĽANO a priatelia so 6,9 percenta a KDH s 5,7 percenta hlasov. So ziskom 5,3 percenta by skončila Sme rodina.

Menej ako päť percent hlasov by mali SaS (4,7 percenta), SNS (4,6 percenta), Aliancia (3,4 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali aj ĽSNS (2,9 percenta), Demokrati (2,8 percenta) a Modrí, Most-Híd (1,2 percenta).

So ziskom 0,7 percenta hlasov by skončilo SDKÚ-DS, Komunistická strana Slovenska by získala 0,5 percenta hlasov a Maďarské fórum by dostalo 0,4 percenta hlasov.

Agentúra zbierala dáta kombináciou online zberu a telefonického prieskumu na vzorke 1413 respondentov v termíne od 4. do 9. júla.