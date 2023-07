Aj v pondelok môžu Slovensko potrápiť búrky i vysoké teploty

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha pred búrkami má v pondelok platiť v čase od 10.00 h do 22.00 h. Spojené môžu byť s krúpami, prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu.

Maximálna teplota v okresoch, kde je počas popoludnia vydaný druhý stupeň výstrahy, môže dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížil SHMÚ.

Najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa väčšinou v čase od 13.00 h do 18.00 h týka Nitrianskeho a Bratislavského kraja, tiež časti Trnavského, Košického, Banskobystrického kraja a okresu Vranov nad Topľou. V týchto oblastiach môže podľa SHMÚ maximálna teplota atakovať 33 stupňov Celzia.