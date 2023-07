Češka dostala záchvat. Namiesto pomoci si od bratislavských záchránárov mala vypočuť len urážky

K incidentu malo dôjsť minulý týždeň v stredu v nočných hodinách na Kollárovom námestí v Bratislave, informoval portál noviny.sk. Češka si v Bratislave užívala výlet s kamarátkou. Večer okolo jedenástej hodiny jej prišlo nevoľno. Okoloidúci zavolali žene sanitku, po naložení do nej však zostala v šoku.

V sanitke počula rozhovor záchranárov, ktorí si mysleli, že je stále v bezvedomí. „Nie som schopná ani povedať, čo oni hovorili, že tú tlstú p*** niekam odvezú, že ju ostrihajú a tam s ňou budú mať sex. Počula, že o nej hovoria, že kam ju pošlú, na kliniku, aby sa pozreli, čo je to za tlstého hrocha. To je proste neuveriteľné,“ hovorí mama Češky.

Podľa jej mamy užíva viacero liekov, a to vrátane steroidov i antidepresív. „Je chorá, má Susacov syndróm a nervovú poruchu, dostala záchvat,“ hovorí jej mama.

Pacientku napokon nepreviezli ani do nemocnice. „Oni jej povedali, šľapky si zoberte, tam pri lavičke, pustili ju zo sanitky, tým to skončilo. Nechápem to, takéto správanie, takýto ľudia nemajú v zdravotníctve, čo robiť, absolútne,“ hovorí mama ženy.

Ministerstvo zdravotníctva poskytne k prípadu stanovisko až po oboznámení sa s celou situáciou. Vec už ale rieši vedenie záchranárov na bratislavskej centrále.