Rezort školstva vyhlásil výzvu na rekonštrukciu budov vysokých škôl a internátov

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Výzva je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Školy sa môžu zapojiť do 31. decembra 2024. Maximálna výška zazmluvnených prostriedkov na jednu vysokú školu je 19,8 milióna eur. Jedna VŠ môže v rámci výzvy podať aj viac žiadostí, pričom jedna žiadosť môže byť v hodnote maximálne 9,9 milióna eur.

„Úspešní uchádzači môžu peniaze potom investovať do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie svojich budov a tým zároveň zvýšiť ich energetickú efektívnosť najmenej o 30 percent, to je podmienka tejto výzvy,“ informoval Bútora. Ako dodal štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák, 30-percentná energetická úspora musí byť aj doložená energetickým certifikátom.

Úspešný žiadateľ môže využiť financie na projekty, ktorých implementácia sa začala od 1. februára 2020. Školy si tak môžu dať preplatiť investičné aktivity, ktoré už realizovali z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia a modernizácia budov podľa Fedáka nesmú byť drahšie ako 1000 eur vrátane DPH na štvorcový meter. „Ak sa školám podarí urobiť rekonštrukciu napríklad za 800 eur na štvorcový meter, 200 eur na štvorcový meter, ktoré im zvýšia, môžu použiť na ďalšie dovybavenie priestoru,“ priblížil.

Modernizácia by mala prebehnúť najneskôr do polky roka 2026. Ako uviedol štátny tajomník, na vyhlásenie tejto výzvy bolo potrebné počkať na revíziu Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorej vyplývalo, koľko zdrojov môžu na výzvu vyčleniť. Podľa jeho slov je to viac, ako očakávali. „Dlhodobo cítime investičný dlh na vysokých školách, ktorý rátame na stovky miliónov eur za dlhé desaťročia. Toto je jeden z krokov, ktorý prispeje k tomu, aby vysoké školy boli pre študentov a zamestnancov atraktívne miesta,“ dodal minister.