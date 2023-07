Samosprávy žiadajú sľúbené milióny eur. Ak ich zaplatíme, nebudeme mať na dôchodky, odkazuje vláda

Peniaze mestám sľúbil ešte počas svojho mandátu vtedajší premiér Eduard Heger (Demokrati). Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, ktorá ho nahradila, však po nástupe do úradu prepočítala stav štátnej kasy. Následne mestám a obciam odkázala, že rozpočet sumou na tieto výplaty nedisponuje.

Zástupcovia samospráv zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a krajov SK 8 zdôvodňujú potrebu finančnej injekcie tým, že ich rozpočty tento rok prišli o značný podiel príjmov. Hlavným dôvodom má byť zvýšenie rodičovského daňového bonusu, takzvaných „200 eur na dieťa“ Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré vlani schválil parlament. Aby toho nebolo málo, samosprávam ukrojila z koláča aj vysoká inflácia a energetická kríza, ktoré im zvýšili bežné prevádzkové náklady.

Po prvých sťažnostiach sa im vlani podarilo vyrokovať s Hegerovou vládou, že im tieto finančne výpadky aspoň sčasti vykompenzuje. Celková suma prisľúbenej štátnej podpory mala predstavovať 525 miliónov eur. Hoci však väčšinu z peňazí už majú, hrozia, že ak aj posledná stomiliónová splátka nepríde, tieto peniaze si zoženú inde. Prvý sa chopil činu Zvolen. Mesto minulý týždeň ohlásilo, že pozastavuje vyplácanie dotácií pre činnosť lokálnych organizácií i športových klubov a avizovalo zvýšenie daní.

Kým parlament má o probléme rokovať na mimoriadnej schôdzi v piatok, prezidentka Zuzana Čaputová sa do riešenia sporu zapojí už dnes. So zástupcami samospráv sa má stretnúť dopoludnia.

Časť už dostali

Väčšiu časť tohto podporného balíčka, teda 325 miliónov, tvorí priame zvýšenie príjmu samospráv z podielových daní fyzických aj právnických osôb. Časť týchto peňazí, vyše 244 miliónov eur, ministerstvo financií poslalo na účty samospráv ešte v apríli. „Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne,“ zdôvodnil pomoc rezort.

Ďalších 200 miliónov vláda sľúbila vyplatiť ako dotácie na pokrytie vysokých cien elektriny a plynu. Poskytuje ich v rámci výzvy, ktorú zastrešuje ministerstvo hospodárstva. Samosprávy môžu rezort požiadať o vyplatenie kompenzácie až do konca februára 2024, a to za celý tento rok. Cenové stropy štát určil na 99 eur za megawatthodinu pri plyne a 199 eur za megawatthodinu pri elektrine. Štát mestským a obecným rozpočtom uhrádza 80 percent z oprávnených nákladov nad stanovenými stropmi.

Rezort hospodárstva pre Pravdu spresnil, že doteraz v rámci výzvy dostal vyše 45-tisíc žiadostí v celkovej sume 19,36 milióna eur. „Z toho vyplatených bolo zatiaľ 36,5-tisíca v celkovej sume 14,72 mil. eur. Obecné a mestské úrady celkovo požiadali o sumu 8,94 mil. eur. Samosprávne kraje celkovo požiadali o sumu 94,6-tisíca eur,“ informovalo tlačové oddelenie ministerstva.

Chcú aj to, čo nevyčerpajú

Zástupcovia samospráv tvrdia, že podmienky vyhlásenej výzvy im neumožňujú vyčerpať celú schválenú sumu 200 miliónov eur. „Napríklad mesto platí cenu elektriny nie 199 eur za megawatthodinu, ale 156 eur. Znamená to, že nárok na kompenzáciu nemáte, hoci predtým ste mali elektrinu za 40 eur. Čiže máte štvornásobné zvýšenie ceny a z tejto schémy nedostanete ani euro,“ vysvetlil pre Pravdu podstatu problému predseda Združenia miest a obce Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

Foto: TASR, Pavol Zachar SR Bratislava ZMOS predseda Božik nový BAX Na snímke predseda Združenia miest a obcí na Slovensku (ZMOS) Jozef Božik počas tlačovej konferencie po skončení 34. snemu ZMOS-uv Bratislave 24. mája 2023.

Preto na prelome marca a februára s vtedajším šéfom vládneho kabinetu Eduardom Hegerom rokoval o zmene pomocnej schémy. A to tak, aby samosprávy mohli vyčerpať všetkých sľúbených 200 miliónov eur. Polovica z toho by mala byť vyplatená v rámci výzvy ministerstva hospodárstva. Druhú časť, 108 miliónov eur, by si obce prerozdelili podľa princípu per capita, teda podľa počtu obyvateľov.

„Je to spravodlivý model. Či už vám stúpla cena dvojnásobne alebo štvornásobne, každá obec dostane aspoň niečo, nejakú finančnú podporu,“ vysvetľuje Božik. Štvrtinu celkovej sumy, teda 27 miliónov eur, by mali dostať samosprávne kraje. Ďalších 80 miliónov by si mali prerozdeliť mestá a obce. Menšie samosprávy by dostali okolo 9 eur na každého obyvateľa, väčšie by dostali kompenzácie okolo šiestich eur na obyvateľa. Podľa slov Božika mu Heger sľúbil poskytnutie prvých 54 miliónov eur ešte do konca júna. Ďalšia časť by mala byť vyplatená v druhom polroku.

Sľúbil Heger, plniť má Ódor

Toto sa napokon nestalo. Začiatkom mája Heger vrátil do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej dočasné poverenie viesť vládu. Pred rozlúčkou s úradom však stihol zopakovať svoj sľub samosprávam. „Znížili sme distribučné poplatky na úroveň roku 2022, a tak sme výrazne pomohli samosprávam znížiť ich faktúry. Ďalšie peniaze vo výške asi 108 miliónov eur dostanú samosprávy vyplatené v prvom, respektíve v druhom polroku, podľa kľúča, ktorý bol dohodnutý,“ avizoval Heger ešte 10. mája.

O päť dní moc prebrala úradnícka vláda pod vedením Ľudovíta Ódora, ktorá Hegerov sľub mala naplniť. Tu však nastal problém. ZMOS a združenie samosprávnych krajov SK8 tvrdia, že nežiadajú nič navyše, iba to, čo bolo sľúbené. „Tá kompenzácia bola schválená, bola ikskrát prezentovaná v médiách. Bola to taká mantra, ktorú opakoval každý jeden politik, že dáme 200 miliónov samosprávam,“ poukazuje Božik so ZMOS.

Súčasná vláda však odkazuje, že peniaze na realizáciu tejto dohody v rozpočte zadefinované neboli. Premiér Ódor sa minulý týždeň vyjadril, že ochota vlády pomôcť samosprávam s kompenzáciami vysokých cien energií naďalej platí. Lenže štátny rozpočet nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby požadované kompenzácie mohli byť vyplatené. Parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov totiž spôsobili výpadok rozpočtových príjmov, argumentoval premiér.

Foto: SITA/AP, Virginia Mayo Ľudovít Ódor Premiér Ľudovít Ódor prichádza na summit EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 29. júna 2023

Ministerstvo financií pre Pravdu uviedlo, že predchádzajúca vláda navrhla, aby bolo v máji tohto roka podpísané memorandum o spolupráci so združeniami územnej samosprávy, súčasťou ktorého mali byť aj mnohomiliónové kompenzácie pre mestá a obce.

„K podpisu memoranda ani k uzavretiu dohody do 15. mája neprišlo, pričom uvedené finančné prostriedky nie sú v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2023 priamo vyčlenené pre územné samosprávy. Súčasná vláda tak nevie v tejto chvíli garantovať to, čo bolo ústne rozdiskutované zo strany predchádzajúceho kabinetu,“ uviedol rezort financií.

Buď šport, alebo dôchodky

Samosprávy reagujú tým, že ak nedostanú kompenzácie, budú donútené obmedziť poskytovanie svojich služieb. „Tie peniaze potrebujeme, aby sme nemuseli obmedzovať ani šport, ani kultúru tak zásadne, že ich úplne zrušíme. Niektoré obce zase už rušia verejné osvetlenie a svietia iba dve-tri hodiny denne,“ apeluje Božik zo ZMOS.

Paradoxne, iná samosprávna organizácia, Únia miest Slovenska (ÚMS), sa úradníckej vlády zastala. Prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček včera vyhlásil, že Ódor nikdy nepovedal, že samosprávam nevyplatí kompenzácie za energie, len ich poprosil o trpezlivosť. Rybníček tiež vyjadril názor, že situácia v regiónoch je stabilizovaná a mestá vydržia aj do konca leta.

„Nie sú v situáciách, že by mali krachovať, nie sú v situáciách, že by mali prestať poskytovať akékoľvek služby, nie sú v situáciách, že by v tejto chvíli boli akýmkoľvek spôsobom závislé na kompenzáciách,“ vyjadril sa. Prezident ÚMS pripomenul i to, že ceny energií v posledných mesiacoch poklesli. Samosprávam sa taktiež vypláca pomoc pre Ukrajinu, takzvaný „fast care". Podľa Rybníčka ide o milióny eur pre obce a mestá.

Situáciou sa nakoniec bude zaoberať Národná rada. V piatok 21. júla sa bude konať k téme kompenzácií samosprávam mimoriadna schôdza. Zástupcovia miest chcú pretlačiť návrh, aby vláda v skrátenom legislatívnom konaní mohla otvoriť štátny rozpočet a definovať z neho sľúbené milióny pre samosprávy. Parlament by následne mohol tieto zmeny schváliť začiatkom septembra. Ešte pred schôdzou by samosprávy chceli návrh prerokovať aj s vládnym kabinetom, preto adresovali prezidentke Čaputovej list, v ktorom volajú po stretnutí s vládou.

„Rozhodli sme sa požiadať o súčinnosť prezidentku, aby zvolala rokovanie. Žiadame o pomoc a urgentné stretnutie, pretože potrebujeme účinný lobing v prospech zabezpečenia prisľúbených 108 miliónov eur na sanovanie dosahov energetickej krízy. Veríme, že problémy samospráv sú pani prezidentke blízke a nie sú jej ľahostajné,“ informoval predseda SK8 Jozef Viskupič.

Vládny kabinet však naznačuje, že za uplynulé dni sa situácia výrazne nezmenila a postoj k téme je rovnaký. Ministerstvo financií pre Pravdu uviedlo, že vláda čaká na spracovanie vývoja verejných financií, potom sa môže k téme kompenzácií pre samosprávy vrátiť.

„Ministerstvo financií sa chce vyhnúť situácii, že na jeseň bude mať problém nájsť v rozpočte potrebné zdroje na dôchodky či zdravotnícke výkony. Uvedené odznelo aj na rokovaní predsedu vlády so zástupcami územnej samosprávy s tým, že po spracovaní očakávaného vývoja verejných financií sa vláda, v prípade pozitívnych správ, k tejto téme môže vrátiť,“ uviedol rezort s tým, že súčasná vláda nevie garantovať to, čo bolo ústne rozdiskutované zo strany predchádzajúceho kabinetu.