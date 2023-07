Čaputová sľúbila, že bude iniciovať stretnutie Ódora s predstaviteľmi samospráv, uviedol po rokovaní Viskupič

Predseda SK8 Jozef Viskupič to uviedol na dnešnej tlačovej besede po rokovaní predstaviteľov samospráv s prezidentkou. Dodal, že stretnutie s predsedom vlády by sa pravdepodobne mohlo konať ešte tento týždeň.

Viskupič tiež ocenil promptnú reakciu hlavy štátu a skonštatoval, že v prezidentskom paláci našli podporu pre tému. „Dnes na rokovaní s pani prezidentkou sme sa dozvedeli, že témam, ktoré predkladáme, rozumie, že je dôležité, aby dialóg s vládou pokračoval vo vecnej rovine, že sa o takýto dialóg zasadí, a dokonca vyvinula aktivitu, aby sme sa s premiérom Ódorom stretli ešte tento týždeň,“ povedal Viskupič.

Božik: Žiadame len to, čo prisľúbil Heger

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa ohradilo voči vyjadreniam Ľudovíta Ódora. Premiér v pondelok uviedol, že niektoré združenia začali problém vyplatenia kompenzácií cien energií pre obce, mestá a samosprávy intenzívne politizovať. „ZMOS a Združenie samosprávnych krajov SK8 nežiadajú od vlády ani euro navyše oproti schválenému a platnému štátnemu rozpočtu. Žiadame len jeho dodržanie a vyplatenie celej sumy schválenej na kompenzácie samosprávam v platnom štátnom rozpočte tak, ako nám to prisľúbil ešte predchádzajúci premiér Eduard Heger (Demokrati)," uviedol v tlačovej správe predseda ZMOS Jozef Božik.

Združenie zároveň tvrdí, že rozumie zložitej situácii, v ktorej sa nachádza úradnícka vláda. Tá musí nájsť zdroje na pokrytie neočakávaných výdavkov. ZMOS však očakáva, že „vláda odborníkov" bude hľadať systémové a odborné riešenia a nebude pri akomkoľvek probléme siahať na rozpočty samospráv.

„Bola to vláda, ktorá minulý rok prijala rozhodnutia, ktoré silno zasiahli do rozpočtov miest, obcí a krajov. Vyrokovali sme aspoň minimálne čiastočné kompenzácie. Tento rok chce vláda vziať samosprávam ešte aj tieto minimálne a čiastočné kompenzácie, aby z peňazí určených pre samosprávu zaplatila ďalšie nedomyslené opatrenia schválené na centrálnej úrovni," upozornil Božik. Zdôraznil, že samospráva nemá peniaze na to, aby bola „bezodným mešcom" na financovanie všetkého, čo si politici zmyslia. Vláda odborníkov by podľa združenia mala hľadať odborné riešenia problémov.

„ZMOS odmieta obvinenia z politizácie problému. O tom, že v prípade, ak obce, mestá a kraje nenájdu pochopenie u vlády, obrátia sa so žiadosťou o pomoc na parlament, informovali predsedovia ZMOS a SK8 predsedu vlády a ministra financií (Michala Horvátha, pozn. ag.) už na spoločnom rokovaní 29. júna, pričom obaja prítomní členovia vlády vzali túto informáciu na vedomie a akceptovali ju," informoval predseda ZMOSu.

Božik ďalej zdôraznil, že združenia sa nespojili so žiadnou politickou stranou, podnikli len kroky, o ktorých vládu informovali. „Pevne verím, že vláda bude skutočne ochotná pokračovať ďalej v rokovaniach, nebude ich na poslednú chvíľu rušiť, ako sa minulý týždeň stalo len pár hodín pred plánovaným stretnutím," uzavrel Božik.

Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor poprosil zástupcov územnej samosprávy o zdržanlivý postoj do 15. augusta. Vtedy by podľa premiéra malo byť zreteľnejšie vidieť, či zvýšia úspory aj na kompenzáciu cien energií pre mestá, obce a samosprávy.

„Niektoré záujmové združenia samospráv tieto veci pochopili, ako napr. Únia miest Slovenska. Iné to začali intenzívne politizovať. Tesne pred naším stretnutím, ktoré bolo avizované minulý týždeň, sa spojili s politickou opozíciou a poza náš chrbát organizovali mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR," informoval Ódor. Dodal, že si vecnú a konštruktívnu diskusiu takýmto spôsobom nepredstavuje, avšak je k dispozícii, aby sa vrátili „k stolu" a riešili problémy.