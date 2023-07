Na urážky mladej Češky v sanitke reaguje ministerstvo. Aké vyvodí dôsledky?

Barbora, ktorá trpí Susacovým syndrómom a neurologickou funkciou poruchou, čelila sprostým komentárom, následne ju záchranári po záchvate bez vysvetlenia prepustili, pričom ju mali odviesť do nemocnice.

Záchranári si mali myslieť, že je v bezvedomí a tak si pri svojich oplzlých rečiach nedávali servítku pred ústa. Nakoniec ju ani nepreviezli do nemocnice. „Oni jej povedali, šľapky si zoberte, tam pri lavičke, pustili ju zo sanitky, tým to skončilo. Nechápem to, takéto správanie, takíto ľudia nemajú v zdravotníctve, čo robiť, absolútne,“ hovorí mama ženy.

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že považuje za neprípustné akékoľvek nevhodné a neohľaduplné správanie zdravotníckeho pracovníka voči pacientovi.

„Zdravotnícky pracovník sa má správať v súlade s etickým kódexom. Podľa neho je poslaním zdravotníckeho pracovníka vykonávať toto povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť,“ ozrejmil tlačový odbor rezortu zdravotníctva.

K incidentu malo dôjsť minulý týždeň v stredu v nočných hodinách na Kollárovom námestí v Bratislave, informoval portál noviny.sk. Češka si v Bratislave užívala výlet s kamarátkou. Večer okolo jedenástej hodiny jej prišlo nevoľno. Okoloidúci zavolali žene sanitku, po naložení do nej však zostala v šoku.

V sanitke počula rozhovor záchranárov, ktorí si mysleli, že je stále v bezvedomí. „Nie som schopná ani povedať, čo oni hovorili, že tú tlstú p*** niekam odvezú, že ju ostrihajú a tam s ňou budú mať sex. Počula, že o nej hovoria, že kam ju pošlú, na kliniku, aby sa pozreli, čo je to za tlstého hrocha. To je proste neuveriteľné,“ hovorí mama Češky.

Aké budú ďalšie disciplinárne kroky nespresnili. Vec už ale rieši vedenie záchranárov na bratislavskej centrále.