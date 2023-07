Buď si s medveďmi poradí štát, alebo ich zastrelia ľudia

Počas uhorkovej sezóny sa k nim pridávajú aj politické subjekty zľava aj sprava. Masovo strieľať medvede chcú v Hlase, Sme rodina, Republika či KDH.

Faktom zostáva, že areál výskytu medveďa sa na Slovensku za posledných 20 rokov zvýšil o 42 percent a jeho početnosť je jedna z najvyšších v Európe. Slovensko je tak pravdepodobne krajinou s najvyššou hustotou medveďov na celom svete. Zásahový tím pre medveďa hnedého prijal len za posledný piatok a sobotu tri hlásenia o napadnutí človeka medveďom. V prvom prípade to bolo pri Sučanoch, v druhom pri Liptovskom Hrádku a v treťom v okrese Krupina. Poľovnícki odborári upozorňujú, že počas práce sa od roku 2022 stretlo s medveďom 727 ľudí – zamestnancov lesného či vodného hospodárstva. Došlo tiež k 44 útokom a trom zraneniam.

„Na základe vyhodnotenia všetkých podnetov zo základných organizácií Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktoré pôsobia v podmienkach Slovenskej republiky, môžeme konštatovať zvýšený výskyt medveďa hnedého aj v lokalitách, kde dosiaľ nebol jeho pohyb zaznamenaný,“ uviedli odborári. „Niektorí ľudia sa boja chodiť kvôli nim do roboty, športovci do lesa, spôsobuje to problémy poľnohospodárom i chovateľom oviec,“ povedal minister životného prostredia Milan Chrenko.

Štát pri hrozbe útoku medveďa podľa mnohých koná nedostatočne. Ľudia chcú preto zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a medvede strieľať. Nie sú za tým však krvilačné myšlienky, skôr strach a ochrana majetku. Vo viac ako dvesto obciach v 30 okresoch prijali 650 hlásení za pol roka, pričom medveď prvé tri mesiace v roku časť obdobia hibernuje. Aj prezidentka Zuzana Čaputová uznala obavy obyvateľov horských a podhorských oblastí za oprávnené. Podľa nej sa viaceré stretnutia s medveďom končia aj vážnymi zraneniami, preto ich netreba podceňovať. „Vzhľadom na citlivosť témy, ktorá je spojená s ochranou zdravia a života našich občanov, je potrebné nájsť súlad a podporu všetkých partnerov v prevencii týchto nepríjemných stretov,” poznamenala na sociálnej sieti.

Počet medveďov však nemôže byť regulovaný len tak. Šelma je chráneným zvieraťom a Slovensko zaväzujú aj prísľuby Európskej únii. Minister Chrenko bol dotlačený k tomu, aby oslovil Európsku komisiu a požiadal ju o odstrel medveďov. Hoci by tento krok situáciu mohol niekam posunúť, Európska komisia bude od začiatku augusta čerpať dovolenku a samotný minister Chrenko je skeptický, či vôbec list s požiadavkou do podateľne Európskej komisie dovtedy príde.

Aká krajina, taký výbor

V utorok sa na pôde parlamentu stretol výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Témou bolo neriešenie vážneho problému s výskytom medveďa hnedého v obývaných územiach a opakovaných útokov medveďa na obyvateľstvo a chovy hospodárskych zvierat. Netradične sa ho zúčastnil aj predseda parlamentu a skákal ministrovi Chrenkovi do reči. Poukazoval pritom na počty zastrelených medveďov v krajinách Európskej únie. Hoci bol výbor pre nedostatok poslancov neuznášaniaschopný, miestnosťou sa ozývali slová ako „musíme sa zaoberať, hľadať, riešiť, pomáhať“. Poslanci na parlamentnom výbore šliapali vodu, žiadnu pomoc ľuďom v regiónoch pri strachu z medveďa nepriniesli, na riešení sa nezhodli a Slovenské lesy si aj naďalej udržali svoj status quo.

Výbor sa niesol pod taktovkou hnutia Sme rodina. Predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) sa emotívne pýtal, koľko detí ešte musí zomrieť, aby sa na Slovensku začali medvede strieľať. „Stretávam sa s bežnými ľuďmi z vidieka, nie z Petržalky šiesteho poschodia. A tí hovoria, alebo prijmete opatrenia vy, alebo zoberieme spravodlivosť do rúk my a medveďa budeme regulovať my,“ opakoval. Zdôrazňoval, že človek je prvoradý.

Prítomnosť predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na pôdohospodárskom výbore bola neobvyklým zjavom. Ministra životného prostredia a jeho tím nazýval ekoteroristami, anlýzu z Karlovej univerzity v Prahe, ktorá má mapovať skutočnú populáciu medveďov na Slovensku označil za paškvil. V spochybňovaní záverov vedcov sa ku Kollárovi pridal aj poslanec Republiky Miroslav Suja. Tomu prekážalo, že sa pri analýze nezverejňujú aj oponentské posudky.

Minister Chrenko s väčším odstrelom medveďov nesúhlasí, no chce pripraviť prísnejšie opatrenia, posilniť zásahový tím, zastaviť prikrmovanie a počet medveďov by nerád riešil masovým odstrelom. „Po ďalších voľbách prídu také zmeny, ktoré sa vám páčiť nebudú,“ odkázal mu Kollár. Naopak šéf agrorezortu Jozef Bíreš vyhlásil, že masovejší odstrel by mohla povoliť Európska komisia.

„Včera som sa dočítal, že kliešte usmrtia viac ľudí ako medvede. Keď je niekto odborník na medvede, tak ho do jednej miestnosti zavrieme s medveďom, a keď je kliešť nebezpečnejší, tak sa v takom istom priestore dám zavrieť s kliešťom,“ vyhlásil farmár Martin Sedláčko. Predseda parlamentu Kollár tomuto nápadu zatlieskal. Sedláčkovho syna minulý týždeň napadol na farme v obci Háj medveď. Nepáči sa mu ani to, aké má zásahový tím kompetencie. Pýta sa, či sa za medveďom má chodiť s rapkáčikom a píšťalkou na odplašenie. „Takto sa s medveďom nerobí, proste ak príde k ľuďom, má dostať guľu. To je jediná možnosť a to mám prírodu rád,“ spresnil. Doplnil, že po útoku svoj statok proti medveďom zabezpečil. „Ale z druhej strany areálu je škôlka, a keď príde medveď tam, tak sa budeme pozerať ako mamičky bude fackovať a deti zabíjať?“ pýta sa Sedláčko.

Na odstrel

Preradenie medveďov zo štvrtej kategórie do piatej by znamenalo, že štát by mohol počet medveďov regulovať kvótami. A keď bude v piatej, tak sa vláda môže rozhodnúť, ako bude regulovať ich počet. Keby bolo na predsedovi parlamentu Kollárovi, ten by strieľal aspoň 250 medveďov ročne. Dnes podľa ministra životného prostredia Chrenka nemajú žiadnu požiadavku na odstrel.

„Neodhadli sme riziká, každý, kto je poľovník či biológ, vie, že potencia rozmnožovania medveďa je fantastická. Z hľadiska výživy možno ani zvieratá chované v domácnosti nemajú také dobré podmienky,“ ozrejmil minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Tvrdí, že medveď bol postavený na úroveň občana a v súčasnosti podľa neho nedokáže štát bezpečnosť človeka stopercentne uchrániť.

„Máme možnosť riešiť situáciu zásadne a rýchlo, nechcem hovoriť o pytliactve, ale riešme to v zmysle legislatívy, ktorá nám to dovoľuje,“ ozrejmil. Preto sa chce obrátiť na Európsku komisiu, ktorá by v záujme ochranydivokej fauny a flóry a ochrany prirodzených biotopov mohla odstrel medveďov povoliť. Bíreš dodal, že nech medveď tu žiť ostane, ale na biologicky únosnej hladine.

Exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) pripomenul, že rovnaké otázky riešil výbor aj pred rokom. Hoci sa poslanci dohodli na záveroch a zriadení komisie, nič sa za nezmenilo. „Komisia nevznikla, nikdy neboli prizvaní, návrhy boli k ničomu,“ zdôraznil.

„Jedna možnosť to je riešiť alebo zvolať komisiu o komisii. Keď chceme niečo zabiť, zvolávame komisie, dávame to posúdiť odborníkom, to bude na svätého Dindy. Nikto nechce vaše komisie, v Bruseli presaďte preradenie zo štvorky do päťky,“ hromžil Kollár.

„Medveďov máme tritisíc. Kto by išiel do lesa, len blázon,“ upozornil Kollár. Toto číslo však veľmi nesedí. Na Slovensku je podľa prepočtov odborníkov maximálne 1¤275 jedincov medveďa hnedého. Najväčšia populácia je evidovaná v Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde má byť 278 jedincov. Vyplýva to zo štúdie zameranej na odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku, ktorú zverejnila Štátna ochrana prírody. Vedci z Karlovej univerzity a z Českej poľnohospodárskej univerzity odhadujú veľkosť populácie tejto šelmy na 1¤056, v intervale 1¤012 až 1¤275 jedincov, priblížil envirorezort. Hustota populácie bola podľa neho stanovená na desať jedincov na 100 štvorcových kilometrov.

„Napriek tomu, že k zásadnému nárastu celkového počtu medveďov na Slovensku podľa výsledkov štúdie nedošlo, ministerstvo rozumie obávam verejnosti zo stretu s medveďom," podotkol rezort. Je podľa jeho slov nevyhnutné pristúpiť ku krajnému riešeniu a predísť incidentom.

Medveď hnedý, politický

Nie je pravdou, že by útoky medveďa v posledných rokoch stagnovali. V roku 2017 bol jeden útok, v 2018., 2019. a 2020. bolo každoročne po troch útokoch a v roku 2021 ich počet stúpol na osem útokov. O rok neskôr ich bolo deväť a pribudol aj prvý smrteľný útok. Tohto roku bolo do dnešného dňa preukázaných 12 útokov medveďa na človeka. Ale tých, ktoré sú nehlásené alebo nedokončené, sú desiatky a nevenuje sa im pozornosť, pretože Štátna ochrana prírody eviduje a považuje za útoky len tie, ktoré sa skončili poranením človeka a je z útoku lekárska správa.

Viceprezident a zároveň aj hovorca stavovskej organizácie Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák pre denník Pravda zdôraznil, že „téma okolo medveďa nie je spolitizovaná, ale je to realita, ktorá musí byť riešená“. „Keď chceli túto problematiku riešiť poľovníci, tak boli označení za fašistov, dezolátov, a ľudí, ktorí chcú na medveďovi zarobiť. Z tohto dôvodu sa iniciatívy chopili poslanci, samospráva, poľnohospodári a ďalší občania Slovenska,“ ozrejmil. Podotkol však, že tému medveďa využívajú niektoré politické strany na manipuláciu voličov, na čo v konečnom dôsledku dopláca práve medveď.

Odmieta tvrdenia, že by bola verejnosť medveďmi strašená. „Čo, prosím, považujete za strašenie medveďom? To, že sa Odborový zväz drevo, lesy, voda musí zaoberať sťažnosťami zamestnávateľov v lesnom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a podobne, na to, že ich zamestnanci sa boja chodiť do zamestnania a žiadajú ozbrojený sprievod z dôvodu obavy z útoku medveďa,“ pýta sa. Zamestnávatelia podľa neho majú problém zohnať personál na práce vykonávané v lese, lebo ľudia sa boja medveďa. „To, že sa rušia školské výlety do prírody z dôvodu výskytu medveďov? To, že mäkký turizmus prestáva na Slovensku fungovať? To, že starostovia obcí musia robiť opatrenia priamo v obciach, aby eliminovali možnosť, že občania budú napadnutí medveďom? To je podľa vás strašenie? To je podľa nás realita,“ spresnil. Dodal, že medvedice neučia mláďatá, aby boli plaché a vytvárame si problémové jedince.