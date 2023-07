Nový Kaníkov hotel nad Klingerom? Ruinu pri tajchu zrovnali so zemou, exminister tam stavia apartmány

Z ruiny v lukratívnej lokalite vyrastie apartmánový dom so šestnástimi bytmi. Za projektom pri obľúbenom banskoštiavnickom tajchu Klinger je exminister rezortu práce Ľudovít Kaník. O to viac je zrejme tŕňom v oku domácich, ktorí túto stavbu kritizujú. Mnohí pritom mylne uvádzajú, že ide o hotel. Podľa nich narúša prirodzenosť prostredia.

V ostatných rokoch sa na brehoch Klingera dejú viaceré zmeny. Najskôr tam vznikol drevený plávajúci pontón, na ktorom sú, pre pohodlný vstup do vody, osadené rebríky. Ľudia sa k nemu dostanú po dvoch lávkach Neskôr pribudol detský bazén umiestnený priamo v tajchu. Takto sa tam rozhodli pre návrat k historickej plavárni, aká tam existovala v minulom storočí.

Na brehu Klingera vyrastie apartmánový dom Video Zdroj: TV Pravda

Novinky podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, ktorej podpredsedom je Ľudovít Kaník. Podľa niektorých sa v tejto oblasti angažuje práve preto, že len pár metrov od jazera stojí jeho objekt.

„Kaník stavia hotel nad Klingerom. On môže všetko?“ kritizujú miestni. „Ruky preč od Klingera. Je krásny a netreba nič vylepšovať. Len starostlivo udržiavať,“ zhodnotila Lenka. „To ešte len bude bordelu, keď tam bude hotel,“ pridala sa Andrea.

Ako sa však hovorí, sto ľudí, sto chutí. Mladík v blízkosti spomínanej stavby nám povedal, že je len dobre, keď sa pracuje na niečom novom. „Určite to prinesie skôr pozitíva ako negatíva. Veď tu predtým bola len taká burinou zarastená ruina,“ podotkol. Dodal, že keď to bude hotové, určite sa celkový vzhľad dotknutého prostredia zlepší.

zväčšiť Foto: investor apartmánový dom, Klinger, vizualizácia Apartmánový dom Klinger by mal vyzerať takmer rovnako, ako jeho predchodca.

Oplotené stavenisko, na ktorom sú viditeľné zatiaľ iba základy, bolo v čase našej návštevy opustené. Ľudia, ktorí s ním susedia, z neho ale nadšení tiež nie sú. „Je tu kopa bordelu a prachu. Veď vidíte, stačí, že tadiaľto niekto prejde na bicykli a už je tu kúdol dymu,“ ukázal starší muž na spomínaný jav po tom, ako okolo nás prefrčala skupinka cykloturistov. „Tak si asi viete predstaviť, čo tu stvárajú tie ťažké mechanizmy. O hluku ani nehovorím,“ mávol rukou.

Zmena majiteľa

„Niekomu sa asi tá hŕba sutín, ktorá tam bola minimálne tridsať rokov rokov, páčila viac. Mimochodom, žiadny hotel sa tam nestavia,“ reagoval na kritiku miestnych Kaník. Vysvetlil, že projekt Apartmánov Klinger sa ešte predvlani rozhodol realizovať bývalý majiteľ pozemku, ktorý je z Levíc. „Niekoľko rokov vybavoval stavebné povolenie a snažil sa rozbehnúť stavbu na mieste zboreného starého domu. Žiaľ, nepodarilo sa mu zabezpečiť si financovanie a preto projekt, aj s platným stavebným povolením, predal,“ vrátil sa do nedávnej minulosti Kaník.

„Firma Old Castle ho kúpila a zobrala si úver na jeho realizáciu. Taká je pravda a fakty,“ pokračoval expolitik s tým, že jeho slová nie sú určené pre hejterov, ktorí budú nadávať vždy a na všetko, ale tým ostatným. Čiže ľuďom, ktorí chcú poznať objektívnu informáciu.

zväčšiť Foto: investor apartmánový dom, Klinger Apartmánový dom Klinger by mal vyzerať takmer rovnako, ako jeho predchodca.

Projekt však vzbudil pozornosť už pred pár rokmi, keď kvôli nemu došlo k výrubu stromov. Bolo to v čase, keď to celé odštartoval spomínaný Levičan. Domáci hovorili o devastácii prírody a chceli projekt pripomienkovať. Tamojší stavebný úrad však žiadne nesúhlasné pripomienky neevidoval. Keďže všetky potrebné vyjadrenia boli kladné, povolenie vtedajšiemu vlastníkovi vydali bez problémov.

Patrí to synovi

Apartmány Klinger síce ešte nie sú dokončené, no majiteľ ich už ponúka na predaj. Podľa vybavenosti a veľkosti sa pohybujú v cene od 78– do 205-tisíc eur. Kontaktnou osobou je Matúš Kaník, ktorý je aj oficiálnym vlasntíkom nehnuteľnosti. Pravde to potvrdil jeho otec Ľudovít. „Zrejme práve preto s tým má problém pár jedincov. Určite nie všetci,“ podotkol Kaník starší. Potvrdil, že dom je momentálne vo výstavbe, pričom dokončené sú zatiaľ len základy.

„Hotový projekt sa kúpil už so všetkými potrebnými povoleniami. Nekonali sa žiadne „naťahovačky“ ani s pamiatkarmi. Len sa realizuje to, čo je povolené,“ ozrejmil Kaník. „Ak všetko pôjde dobre, dokončené by to malo byť budúci rok. Možno už nasledujúce leto,“ predpokladá. Prezradil, že zo šestnástich apartmánov sú už štyri predané.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Klinger, tajch, Banská Štiavnica Klinger je jedným z najobľúbenejších tajchov.

Ľuďom, ktorí ho podozrievajú z angažovania sa v oblasti Klingera preto, že tam má dom, odkazuje – ide o výmysel. „Angažujem sa tam už dávno, tak ako aj v mnohých iných oblastiach. Napríklad schody na Sitno som riešil napriek tomu, že tam nevlastním chatu ani nič iné. Takisto v rámci cyklotrasy Štiavnická Anča (medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, pozn. red.) nemám žiadne nehnuteľnosti,“ hovorí. Súhlasy v tejto veci vraj dostali po dvoch rokoch ťažkých bojov s úradmi.

„V Štiavnici je množstvo iných vecí, ktorých sa zúčastňujem, no nemajú žiadnu súvislosť s mojimi súkromnými aktivitami. Len neprajnosť, závisť a zlomyseľnosť vedú ľudí k tomu, čo tvrdia. Ale s tým nič nespravíme. Taký svet je a bude, tiež hejteri boli a budú. Netreba si ich všímať, ale robiť dobré veci a ísť ďalej,“ dodal Kaník.

Čítajte aj Je prekliata? V Ružomberku máme najhoršiu pešiu zónu na Slovensku, vraví jeho primátor