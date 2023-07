Poľovník Kaššák: Nestrašíme, ľudia sa boja chodiť do lesa

Niektoré oblasti, ako napríklad Liptov či Poľana, sa stali medveďou baštou. Dnes žije na Slovensku podľa vedeckých štúdií zhruba 1,5-tisíca hnedých chlpáčov. Viceprezident a zároveň aj hovorca stavovskej organizácie Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák pre denník Pravda zdôraznil, že „téma medveďa nie je spolitizovaná, ale je to realita, ktorá sa musí riešiť“.

Ako vnímate posledné spolitizovanie témy medveďa hnedého?

Téma medveďa nie je spolitizovaná, ale je to realita, ktorá sa musí riešiť. Keď chceli túto problematiku riešiť poľovníci, tak boli označení za fašistov, dezolátov a ľudí, ktorí chcú na medveďovi zarobiť. Z tohto dôvodu sa iniciatívy chopili poslanci, samospráva, poľnohospodári a ďalší občania SR. Treba však podotknúť, že tému medveďa využívajú niektoré politické strany na manipuláciu voličov, na čo v konečnom dôsledku dopláca práve medveď.

Nejde podľa vás o tendenčné strašenie medveďom?

V roku 2017 bol jeden útok, v rokoch 2018, 2019 a 2020 bolo každoročne po troch útokoch a v roku 2021 ich počet stúpol na osem útokov. O rok neskôr ich bolo deväť a pribudol aj prvý smrteľný útok. Tohto roku bolo do dnešného dňa preukázaných 12 útokov medveďa na človeka. Lenže tých, ktoré nie sú hlásené alebo ktoré sú nedokončené, sú desiatky a absolútne sa im nevenuje pozornosť, pretože Štátna ochrana prírody eviduje a považuje za útoky len tie, ktoré sa skončili poranením človeka a z útoku je spísaná lekárska správa. Čo, prosím, považujete za strašenie medveďom? To, že sa Odborový zväz drevo, lesy, voda musí zaoberať sťažnosťami zamestnávateľov v lesnom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a podobne, na to, že ich zamestnanci sa boja chodiť do zamestnania a žiadajú ozbrojený sprievod z dôvodu obavy z útoku medveďa? Zamestnávatelia majú problém zohnať personál na práce vykonávané v lese, lebo ľudia sa boja medveďov. To, že sa rušia školské výlety do prírody z dôvodu výskytu medveďov? To, že mäkký turizmus prestáva na Slovensku fungovať? To, že starostovia obcí musia robiť opatrenia priamo v obciach, aby eliminovali možnosť, že občania budú napadnutí medveďom? To je podľa vás strašenie? To je podľa nás realita.

Je podľa vás namieste obava z útoku medveďa?

Každý občan Slovenska, ktorý navštívi prírodné prostredie, a to už nielen v oblastiach s prirodzeným výskytom medveďa, ale aj v agrárnej krajine juhozápadného Slovenska či Záhoria, musí rátať s tým, že sa stretne s medveďom. Za určitých okolností sa, samozrejme, nedá vylúčiť útok medveďa a každý s ním musí rátať, prípadne robiť preventívne opatrenia, aby sa mu vyhol.

Mal by byť počet medveďov regulovaný?

Vzhľadom na to, že areál výskytu medveďa sa za posledných 20 rokov zväčšil o 42 percent a jeho početnosť je jedna z najvyšších v Európe a sme pravdepodobne krajinou s najvyššou hustotou medveďov na celom svete, pokladáme za jedno z riešení medvedieho problému reguláciu početného stavu medveďov.

Šéf rezortu pôdohospodárstva Jozef Bíreš po stredajšom rokovaní vlády povedal, že ministerstvo sa denne stretáva s problémom veľkého výskytu zvierat. Akú reguláciu navrhujete?

Po zhodnotení všetkých faktorov a prístupu okolitých krajín Európy k manažmentu medveďa hnedého pre stabilizáciu populácie by bola potrebná regulácia prírastku tak, aby stavy medveďa v prírode ďalej nerástli.

Mali by sa predávať povolenky na odstrel? Koľko by to mohlo stáť? Je medveď vzácnou trofejou? Môže sa strieľať len s takýmto cieľom?

Medveď je naše prírodné bohatstvo a považujeme za barbarstvo, aby medvede zabité zásahovým tímom končili v kafilérii. Z tohto dôvodu navrhujeme vrátiť sa k systému lovu tak, aby mal z neho slovenský vidiek úžitok.

Pomôže takáto násilná regulácia alebo by skôr bolo treba dbať na to, ak by ľudia nesypali kukuricu a nebudovali vnadidlá, ktoré slúžia na uľahčenie lovu, čo by kameňom dohodil od intravilánu obce?

Na vnadidlách je veľmi obmedzené množstvo predloženej kukurice a je to len chabý zlomok potravných možností, ktoré mu ponúka slovenská príroda a poľnohospodárska produkcia, teda tisíce ton kukurice, pšenice a iných obilnín na slovenských poliach. Ak máte kukuričné pole bezprostredne susediace s vašou záhradou, tak je to oveľa väčšie lákadlo ako niekoľko pár kilogramov suchej kukurice predloženej na vnadidle s účelom lovu diviačej zveri. Vnadidlá uľahčujú lov diviačej zveri. Vnadidlá sú zriadené v zmysle nariadenia hlavného veterinárneho lekára z dôvodu hrozby afrického moru ošípaných pre domáce chovy aj diviačiu zver, s cieľom zníženia početných stavov diviačej zveri. Zo šesťtisíc vnadidiel bolo problémových koľko? Päť? To znamená 0,08 percent. Aj napriek tomu niektorí ľudia poškodili poľovníkom desiatky poľovníckych zariadení a spôsobili škody v hodnote desiatok tisíc eur. Toto je podľa nich forma spolupráce pri eradikácii a manažmente medveďa?

Ako hodnotíte prácu Zásahového tímu pre medveďa hnedého?

Činnosť zásahového tímu má opodstatnenie pri eliminácii problémových jedincov v intraviláne. Reálnu reguláciu prírastku však nedokáže realizovať. Počas posledných rokov jeho pôsobenia sa problémy s medveďmi absolútne neeliminovali ani nevykazujú znižujúci sa trend, naopak, problémy s medveďmi rastú.