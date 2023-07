Ich misia v NR SR sa skončila, kandidovať už nebudú. Čepčeka sklamalo OĽaNO, Krošlák pomôže Hlasu, Tabák SNS

Zo 150 poslancov sa o priazeň voličov už znova nebude uchádzať dvadsaťštyri členov strán a hnutí, pričom viac ako polovica poslancov pôvodne kandidovala za OĽaNO, šiesti za Za ľudí, traja za ĽS NS, jeden za Sasku a jeden za Smer.

Najviac progresívcov priviedlo OĽaNO

Exposlanca OĽaNO Martina Čepčeka, ktorý sa okrem iného preslávil pokusom o zavedenie zákazu sledovania porna či snahou o zákaz potratov, z hnutia OĽaNO vylúčili v júli 2021. Dôvodom bolo pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov či spolupráca s kotlebovcami.

Sklamanie z politiky aj z OĽaNO ho nakoniec doviedli k rozhodnutiu nekandidovať. „Mal som niekoľko ponúk či z koalície, alebo z opozície, nakoniec nie som na žiadnej kandidátke,“ povedal pre Pravdu. Ponuku dostal aj od OĽaNO.

„Musím vyjadriť sklamanie z politiky a spôsobu prijímania ľudí na kandidátku. Už tam nie sú nezávislé osobnosti. Tie už buď nechcú kandidovať (asi vedia prečo), alebo ich vyhodili pre názor. Žiaľ, najviac progresívcov, hlavne v poslednom volebnom období, prinieslo do politiky práve hnutie OĽaNO,“ myslí si Čepček.

Kameňom úrazu bolo podľa neho to, že si mandát poslanca plnil podľa svojho svedomia. „Že som nezradil hodnoty a slobodne som sa rozhodoval. Vstúpil som do politiky ako pedagóg a chcel som byť nápomocný pri ochrane našich detí a mládeže pred šírením závislostí a nemravnosti, ktoré sa stále viac a viac propagujú a spôsobujú nenapraviteľné škody. Ale koho trápi, čo je a bude s našimi deťmi? Kto sa pridal, keď som chcel riešiť, aby sa k nim nedostalo zlo v podobe hazardu, alkoholu, porna?“ pýta sa poslanec.

Pred voľbami sa podľa neho politici predbiehajú, kto chce väčšie dobro pre ľudí. „Ale na pozadí riešia svoje stranícke a osobné záujmy a vyvolávajú chaos a nedôveru. Ak sa ľudia nechajú zmanipulovať a zvolia si cestu liberalizmu a anarchie, ovocie budeme znášať všetci,“ myslí si. Pokračovať chce v prerušenej činnosti výkonu funkcie riaditeľa Cirkevného centra voľného času v Nitre.

Sklamanie z politiky: Krošlák bude pomáhať Hlasu, Tabák SNS

Sklamanie z politiky cíti aj Peter Kremský. V OĽaNO však ostáva a hnutiu chce aj naďalej pomáhať. „Hlavným dôvodom je to, ako to v parlamente vyzerá. Stále viac sa tam presadzujú populistické a ťažko vysvetliteľné rozhodnutie často na základe politických obchodov. V podstate tam funguje nová koalícia spolu so Smerom a Republikou. Pre mňa je ťažko predstaviteľné, že by som mal v niečom takom ďalej fungovať,“ vysvetlil vo videu na sociálnej sieti.

„Je tam aj určité sklamanie z toho, ako sme šancu slabšie využili, ako sme mohli,“ uviedol s tým, že sa dalo spraviť ešte viac. Okrem toho potrebuje zmenu a k jeho rozhodnutiu prispeli aj osobné, rodinné a zdravotné dôvody. Návrat do politiky úplne nevylúčil.

Búrlivý vzťah s OĽaNO má za sebou aj bývalý profesionálny tenista Ján Krošlák. Z hnutia odišiel na vlastnú žiadosť. Dôvodom bol politický štýl lídra hnutia a expremiéra Igora Matoviča, ktorý ostro kritizoval dlhé mesiace.

Primárnym dôvodom jeho rozhodnutia nekandidovať bol jeho syn. „Začal kariéru profesionálneho tenistu a čakajú ho dva najťažšie roky, kedy sa ukáže, či na to má, alebo nie. Chcem byť pri tom, vzhľadom k tomu, že som bývalý tenista, chcem mu v tom pomôcť,“ uviedol.

Druhý dôvodom bola „nedohoda“ so stranou, s ktorou mohol kandidovať. „So stranou Hlas mám dobré vzťahy. Sme dohodnutí na spolupráci v oblasti športu a životného prostredia, ale na kandidátku nepôjdem,“ dodal Krošlák s tým, že nevylučuje, že v budúcnosti bude za Hlas kandidovať.

Matovičovci zo svojich radov vylúčili aj Romanu Tabák a Katarínu Hatrákovú. Ich hlasy prispeli k tomu, že parlament nevydal na trestné stíhanie poslanca Smeru Roberta Fica. Tabák je známa svojou aktivitou na sociálnych sieťach, kontroverzným kúpaním sa v Studenom potoku v chránenej oblasti či bitkou s poslankyňou Sasky Janou Bittó Cigánikovou.

V kuloároch sa pošuškávalo o tom, že by mohla kandidovať za SNS, keďže sa po vylúčení z klubu OĽaNO nezhodla ani s hnutím Sme rodina. Líder národniarov síce pri jej mene povedal, že SNS nie je „Noemova archa“, ponuku však Tabák predsa len dal. Za národniarov bude kandidovať vo voľbách do europarlamentu. Zapojí sa aj do kampane a už teraz SNS podporuje svojimi početnými „pronárodnými, prosociálnymi a prošportovými“ príspevkami na sociálnych sieťach. Matoviča dnes považuje za manipulátora.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Romana Tabák Poslankyňa za Sme rodina Romana Tabák

Po zvážení aktuálnej politickej situácia sa rozhodla nekandidovať aj Katarína Hatráková. „Rada by som sa venovala témam sociálnoprávnej ochrany priamo v exekutíve a v teréne. Naďalej však ostávam v tíme Kresťanskej únie (KÚ) a podieľam sa na aktivitách, ktoré nesúvisia len s voľbami,“ povedala pre Pravdu. Do parlamentu sa dostala na kandidátke OĽaNO ako súčasť KÚ. Ako si predstavuje prípadnú spoluprácu po jej vylúčení z radov OĽaNO? „Bude to náročné. Dobrým nápadom sa budem snažiť byť nápomocná. Verím však, že KÚ ako súčasť koalície bude mať priestor realizovať aj svoju autonómnu politiku,“ uviedla.

Jedno volebné obdobie stačilo

Poslanec Igor Hus si zažil svojich pätnásť minút slávy minulý rok v septembri, keď sa hlasovalo o úprave sporného paragrafu 363. Návrh predložilo OĽaNO. Na jeho posunutie chýbal jeden hlas – Husov hlas. Za pôsobenie v parlamente je dnes vďačný. „Pre človeka, ktorý prišiel do budovy na hradnom vŕšku z regionálnej komunálnej politiky, to bola určite zaujímavá skúsenosť. Po viac ako troch rokoch práce v parlamente musím priznať, že mne osobne dáva väčší zmysel pôsobenie v komunálnej politike,“ zhodnotil pre Pravdu. Hus v spojených voľbách obhájil post primátora Turčianskych Teplíc.

Jedno volebné obdobie stačilo aj Lucii Drábikovej a Jarmile Vaňovej. Drábiková takisto postavila zdravie a rodinu nad pôsobenie v parlamente. „Toto volebné obdobie bolo veľmi náročné. Žiaden slovenský parlament ešte neriešil toľko kríz a problémov. Rovnako neabsolvoval v rovnakom čase toľko rokovaní, ku ktorým, keď sa staviate poctivo, vyžiada si to svoju daň,“ uviedla s tým, že ostáva členkou hnutia a bude s ním spolupracovať. Aktuálne sa podieľa aj na príprave časti programu pre riešenie tém v sociálnej oblasti a v oblasti duševného zdravia.

Vaňová ponuku kandidovať dostala, ale nie od hnutia OĽaNO. „Nebola som členkou OĽaNO a z klubu som odišla. Názorovo mi bola blízka skupina poslancov, ktorá sa viac-menej etablovala do strany Demokrati,“ uviedla pre Pravdu. Aj ona dala prednosť rodine a zdraviu.

„Pre mňa osobne je dôležitá a zmysluplná práca v teréne, priamo s ľuďmi. Ide o pomoc ľuďom v sociálnej oblasti, či v oblasti stredoškolského vzdelávania, najmä rómskej mládeže a v oblasti dodržiavania ľudských práv,“ uviedla poslankyňa.

Foto: TASR, Jakub Kotian SR, OĽaNO, Kristián Čekovský, Ján Budaj, ODP, platforma BAX Z OĽaNO napokon odišlo ďalších desať nespokojných poslancov, ktorí sa združili do platformy ODP (Občiansko-demokratická platforma). Na snímke poslanci (zľava) Kristián Čekovský, Monika Kozelová a minister životného prostredia SR Ján Budaj prichádzajú na tlačovú konferenciu s názvom Spoločný postup demokratov po páde vlády 19. decembra 2022.

O svojej budúcnosti sa rozhodne v lete. Do úvahy prichádza sociálna práca na košickom Luníku IX, ale napríklad aj pôsobenie na stredných školách zamerané na výučbu rómskeho jazyka. Spolu s Vaňovou bola medzi nespokojných odídencami z OĽaNO aj Monika Kozelová, ktorá takisto kandidovať nebude.

Za OĽaNO nebudú kandidovať ani Ján Kerekréti a Anna Remiášová, ktorých trápili zdravotné problémy už počas tohto volebného obdobia. A aj keď mal Ján Herák veľký nástup do politiky, dnes čelí niekoľkým obvineniam zo sexuálneho zneužívania a z politiky aj z očí verejnosti sa stiahol.

Kandidovať nebude ani Jozef Bubnár, ktorý z hnutia odišiel kvôli zdravotným problémom a znechuteniu z vulgárnych útokov vrátane vyhrážok zo strany frustrovaných občanov z Vranova nad Topľou, mesta na východe Slovenska, z ktorého pochádza. V politike už preto pokračovať nemieni.

Erik Ňarjaš opustil hnutie OĽaNO kvôli názorovým rozdielom a nenachádza sa na žiadnej zo zatiaľ zverejnených kandidátok. Koalíciu rozhádala aj jeho sporná nominácia do funkcie člena predstavenstva lotériovej spoločnosti Tipos, čo sa udialo tesne pred odchodom Matoviča z rezortu financií. Vtedajšiemu premiérovi Eduardovi Hegerovi sa jeho pôsobenie v Tipose nepáčilo.

Po spolupráci so Za ľudí už kandidovať nechcú

O rozpade klubu a prakticky aj strany Za ľudí niet pochýb. Z dvanástich poslancov zastupovala na konci volebného obdobia v NR SR stranu už len jej šéfka Veronika Remišová, ktorá so Za ľudí kandiduje v koalícii s OĽaNO. Zo strany postupne odchádzali poslanci jeden po druhom, pričom najväčší odliv zaznamenal Remišová po odchode Kolíkovej frakcie, ktorí skončili v Saske.

Medzi odídencami boli aj Tomáš Lehotský, Michal Luciak, Marek Hattas a rady Sasky neskôr posilnil aj aktivista Ján Benčík, ktorý sa politického boja vzdal ešte v marci. „V tejto chvíli si jednoducho myslím, že ísť do politiky bolo nerozumné, že som to nedomyslel,“ povedal vtedy. Hattas vstupoval do veľkej politiky už ako primátor Nitry a jeho motiváciou bolo presadzovať zákony, ktoré sa dotýkali primárne Nitry.

Skĺbiť tieto dve funkcie však nebolo jednoduché a kvôli pracovnému zaťaženiu sa rozhodol venovať mestu a komunálnej politike. Lehotský sa z politiky rozhodol odísť kvôli krušnému obdobiu, ale aj preto, že je nerád stredobodom pozornosti.

Luciak sa poslaneckého mandátu zas vzdal koncom mája, keď ho vláda vymenovala za vedúceho úradu vlády. O odchode bol presvedčený už niekoľko mesiacov. „Vo voľbách do NR SR 30. septembra kandidovať nemienim a nebudem,“ skonštatoval. Kandidovať už nebudú ani Remišovej náhradníčka Miriam Šuteková, ktorá sa k jej rozhodnutiu odmietla vyjadriť, a ani Alexandra Pivková, ktorá na otázky nereagovala.

Zakrúžkovať nebudete môcť ani Tomáša Meravého, ktorý však pôsobil len ako poslanecký asistent Lehotského a ktorý prednedávanom takisto odišiel zo Za ľudí. „Som z uplynulého volebného obdobia dosť unavený a nemal by som dosť energie naplno kampaňovať,“ povedal pre Pravdu s tým, že do volieb plánuje prispieť tým, že pomôže s tvorbou volebného programu. Komu a akou formou však nateraz jasné nie je. „Moja ďalšia politická budúcnosť bude závisieť od výsledku volieb. Množstvo politických strán je v pásme ohrozenia a ja dúfam, že nedôjde k absolútnej katastrofe,“ dodal.

Sasku viac nebude reprezentovať Milan Laurenčík, ktorý bol podpredsedom parlamentu a mandát mu skončil po návrate exministra školstva Branislava Gröhlinga. „Mám veľké problémy so srdcom. Venujem sa hlavne sám sebe a svojej rodine, deťom a vnúčatám,“ ozrejmil.

Z Hlasu a Sme rodina budú kandidovať všetci poslanci, ktorých sme v NR SR videli v tomto volebnom období. Za Smer už viac nebude kandidovať Maroš Kondrót, ktorý sedel v poslaneckých laviciach takmer 20 rokov. Na otázky Pravdy však nereagoval.

Kotlebovci padli

No a v parlamente neuvidíme ani dvoch kotlebovcov a ani Slavěnu Vorobelovú, ktorá kandidovala na ich kandidátke. Líder ĽS NS Marian Kotleba prišiel o svoj mandát potom, čo ho začiatkom apríla 2022 Najvyšší súd definitívne odsúdil v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou, ktorá mu uplynie až po voľbách v októbri.

Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Na kandidátke nie je ani Danica Mikovčáková, ktorá svoj mandát ponúkla pár dní po voľbách. Dôvodom bola kauza okolo inzerátu, prostredníctvom ktorého hľadali s manželom na internetovej zoznamke páry na skupinový sex. V parlamente však ostala ako poslanecká asistentka Kotlebovho brata Mareka.

No a poslednou, ktorá už v NR SR minimálne ďalšie volebné obdobie pôsobiť nebude, je Slavěna Vorobelová. Náhradníčka Mariana Kotlebu, ktorá však do klubu ĽS NS nikdy nevstúpila. Na kandidátke ĽS NS zastupovala stranu Rudolfa Huliaka Národná koalícia. Dostala viacero ponúk, no osobné, rodinné i politické dôvody rozhodli, že nevzdala ani jednu z nich.

„Podľa môjho názoru slovenská politika potrebuje celkovo nový prístup k vedeniu politickej súťaže, zmenu politickej kultúry a dôstojnosti, nový spôsob vedenia štátu a spoločnosti bez vplyvu rôznych záujmových skupín,“ uviedla s tým, že v službe občanom chce pokračovať. Vorobelová si podobne ako Igor Hus užila pätnásť minút slávy v čase, keď aj od jej hlasu mohol závisieť pád vlády. Úspech ĽS NS v tomto volebnom období je len málo pravdepodobný. Po odchode poslancov z Republiky klesli ich preferencie na hranicu dvoch percent.