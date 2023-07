Exminister Ivan Šimko v sebe politika nezaprel, myslí si politológ Štefančík

Ivan Šimko v sebe nezaprel politika. Ak chcela prezidentka zostavovať vládu odborníkov, mala sa zďaleka vyhýbať politickým vyslúžilcom. Myslí si to politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík, ktorého sme sa pýtali aj na to, či časť politického spektra nezneužije Šimkov odchod na spochybnenie parlamentných volieb.

Nie je koniec Ivana Šimka vo funkcii ministra vnútra kariérnym zlyhaním, ak vezmeme do úvahy, že mu ušla možnosť kandidovať v parlamentných voľbách?

Ivan Šimko je politický tragéd prakticky od dávnych vekov. Bol ministrom obrany a blízkym priateľom Mikuláša Dzurindu, ale ten ho odvolal a možno ľudsky aj odvrhol. Potom založil Slobodné fórum, aby ho na prvom hlasovaní o predsedovi vyvrhla zo strany Zuzana Martináková. Potom sa nepresadil s Misiou 21, so stranou, ktorej názov znel skôr ako výprava do vesmíru. A teraz toto. Ivan Šimko má taký politický životopis, že bolo skutočne namieste sa opýtať, prečo si prezidentka za ministra vnútra vybrala práve jeho.

Zneužijú niektoré politické strany odchod Šimka takto tesne pred voľbami na šírenie myšlienok o manipulácie s voľbami, keďže ich organizácia spadá pod ministerstvo vnútra?

No ale veď minister Šimko odchádza, takže nevidím dôvod, prečo by niekto mal ministerstvo viniť z manipulácie s voľbami. Táto téma opadla po výmene vlády a živia ju len politici, ktorí vedome šíria strach a obavy medzi obyvateľmi. Treba však len pripomenúť, že voliči predsa nežerú seno.

Ivan Šimko zastával ministerský post v minulosti viackrát. Krátko bol ministrom spravodlivosti, potom pôsobil ako minister vnútra a neskôr aj ako minister obrany. Spája sa s jeho pôsobením na predchádzajúcich ministerských postoch nejaká kauza či incident alebo boli statusy pomyselný vrchol?

Osobne si na žiadnu kauzu nepamätám. Myslím, že sa by sa hodil ako ideologický káder do naozajstnej strany, ale vyzerá to tak, že riadiť ministerstvo veľmi nevie. Možno že zaspal v deväťdesiatych rokoch a nedávno ho prezidentka prebudila ako medveďa zo zimného spánku. Svet sa však posunul a Ivan Šimko je stará škola, ktorá patrí do archívov.

Úradnícka vláda si stanovila za cieľ doviesť Slovensko do volieb bez konfliktov, napokon k jednému došlo. Považujete nomináciu Ivana Šimka do funkcie za prezidentkinu chy­bu?

Prezidentka sa mala držať jednej zásady. Ak chce mať vládu odborníkov, mala sa zďaleka vyhýbať politickým vyslúžilcom. Lebo hoci to zo začiatku vyzeralo dobre, Šimko nezaprel v sebe politika. Mám však pocit, že podstata tejto kauzy zostáva zakrytá. Akosi sa mi nechce veriť, že za odchodom ministra je len jeden síce nešťastný, ale na prvý pohľad celkom neškodný status na sociálnej sieti. Otázne je, ako Šimko rezort skutočne riadil, ale to sa zrejme dozvieme až s odstupom času.