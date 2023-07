Vašáková v Ide o pravdu: V Pláne obnovy patríme medzi najlepších, 1,3 miliardy už máme doma

Najviditeľnejšia aktivita Plánu obnovy pre bežného občana je "OBNOV DOM", kde štát prispeje na rekonštrukciu rodinných domov, hovorí Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. V prípade eurofondov určite o nejaké peniaze prídeme, uviedla a dodala, že Slovensko má teraz dočerpať z minulého programového obdobia 3,83 miliardy eur. Ohrozených je približne 800 miliónov eur, ale snažíme sa to znížiť na čo najnižšiu sumu, hovorí.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Lívie Vašákovej v relácii Ide o pravdu Video

„Čo sa týka výkonnosti Slovenska, tak v eurofondoch, žiaľ, momentálne riešime krízový manažment hlavne pri dočerpávaní obdobia 2014 – 2020. V pláne obnovy sa Slovensko chopilo šance, patríme medzi najlepších, nehovorím to len ja, hovorí to Európska komisia, hovorí to Erste Bank vo svojom porovnaní medzi členskými krajinami. Slovensko má doma teraz 1,3 miliardy, ktoré už nebudeme vracať, ktoré sme si zaslúžili na základe plnenia míľnikov a cieľov,“ uviedla Vašáková.

Prečo bola potrebná revízia Plánu obnovy a čo z toho pre Slovensko vyplýva? Ako to bude s nemocnicou Rázsochy, na ktorú mali ísť peniaze z Plánu obnovy? Kto je zodpovedný za nedodržanie termínov pri niektorých míľnikoch plánu či meškaní čerpania eurofondov? Ako pomôže občanom Slovenska čerpanie peňazí z Plánu obnovy? Na čo pôjde 800 miliónov z plánu pre oblasť školstva? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Líviou Vašákovou.