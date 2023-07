OĽaNO opúšťa ďalší člen: Mrzí ma, že sme to dobabrali. Matovič sa mohol niekedy viac ovládať

Do parlamentu sa prvýkrát dostal v roku 2016, v minulých voľbách sa už neprekrúžkoval. Napriek tomu bol s hnutím aj Igorom Matovičom v kontakte. V poslednom období sa už necítil byť pre OĽaNO užitočný. To, že ho neoslovili, aby kandidoval v predčasných voľbách, vníma ako prejav nedôvery. Mrzí ho, že to vláda na čele s Matovičom a Hegerom dobabrala a napriek tomu, že má líder OĽaNO svojský štýl komunikácie, mohol si častejšie zahryznúť do jazyka alebo vypnúť Facebook. Reč je o exposlancovi OĽaNO Miroslavovi Sopkovi, ktorý sa po viac ako troch rokoch rozhodol ukončiť svoje členstvo v OĽaNO.

Začnem obkľukou. Vy ste boli poslancom za OĽaNO v minulom volebnom období. Čo ste robili posledných tri a pol roka?

Viac ako dva roky som pôsobil na ministerstve kultúry ako odborník ústavného činiteľa, kde som okrem iného koordinoval prechod Múzea SNP pod rezort obrany. V auguste minulého roka najmä z rodinných dôvodov som prijal ponuku riaditeľa odboru informačných technológií na Slovenskom pozemkovom fonde, aby som spravoval ich webové sídlo a pripravil prechod na nový web. Tejto oblasti sa venujem už 15 rokov, na začiatku pandémie som napr. vytvoril stránky zavretaskola.sk, ktoré už majú vyše milión návštev, štvrť milióna návštevníkov a poskytujú námety pre vzdelávanie pre deti, rodičov i učiteľov, ktoré sa osvedčili počas doby, keď sme sedeli zavretí doma. Viac ako tri roky som pôsobil ako člen štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán. S priateľmi sme zároveň založili nadáciu, kde vyvíjame moderný súbežný vzdelávací systém – EDUvolúcia, či som bol pri organizovaní tichých protestov pred bieloruskou ambasádou.

Boli ste v nejakom kontakte s poslancami, prípadne s p. Matovičom alebo vedením strany?

Áno, bol som v občasnom kontakte s niektorými poslancami, i s Igorom Matovičom, ktorý bol u mňa dvakrát doma.

V minulých voľbách ste ešte boli na kandidátke, no nedostali ste sa do parlamentu. OĽaNO zostavilo vládu. Ako hodnotíte vládnutie pod taktovkou Matoviča a Hegera?

Chcem sa ospravedlniť všetkým občanom Slovenska za to, ako sme to dobabrali. Nezbavujem sa zodpovednosti, lebo i ja som v kampani 2020 silno presviedčal ľudí, že príde skutočná zmena a konečne sa začnú riešiť toľkokrát odkladané problémy, za seba poviem najmä čo sa týka mojej srdcovky – vzdelávania. Iste, mohli by sme sa vyhovárať na koronakrízu, vojnu, utečencov, ale najhoršie na tom všetkom bolo, že sme sa ako spoločnosť nedokázali stmeliť, úplne všetci, politici, vládni i opoziční, novinári, umelci, aktivisti i prostí občania, lebo tam, kde to dokázali, tak i tie najťažšie skúšky zvládali omnoho ľahšie. To vládnutie ale prinieslo i množstvo skúseností, ukázalo ako sa nesmie podceňovať komunikácia o každom opatrení i zistenom zlyhaní, že poctivé riešenia musia vznikať trpezlivým dialógom, lebo nikto nemá patent na pravdu. A verím, že budúcnosť ukáže, že vláda „obyčajných“ priniesla veľmi veľa reformných opatrení, ktorých plody budú zbierať už iní, ako aj zdvihla náš medzinárodný kredit pri zvládaní kríz i udržaní našej zahraničnopoli­tickej orientácie.

Z OĽaNO postupne odišlo alebo bolo vylúčených takmer 20 členov klubu. Vnímali ste nejaké vnútorné napätie v OĽaNO?

Nesledoval som to pozorne, ale očakával som to. Doteraz sa stále poslanecký klub OĽaNO rozpadol, pretože vždy prevážili veci, ktoré ľudí rozdeľovali ako spájali.

Čítajte viac Ich misia v NR SR sa skončila, kandidovať už nebudú. Čepčeka sklamalo OĽaNO, Krošlák pomôže Hlasu, Tabák SNS

Vám vyhovoval štýl, akým Matovič komunikoval, resp. komunikuje dnes, naváža sa do prezidentky, háda sa s partnermi, aj s p. Hegerom, napriek tomu, že tvrdí, že šlo o priateľský rozchod? Aj to bol problém pre mnohých členov klubu.

Každý má svoj štýl komunikácie, Igor Matovič ten svoj už 13 rokov, odkedy je v politike. Čo je účelné pri boji proti korupcii je mimoriadne zraňujúce v ťažkých krízových časoch, myslím si, že sa mal viac ovládať a radšej niekedy vypnúť Facebook alebo si kusnúť do jazyka. Som presvedčený o tom, že politik sa vždy musí vedieť preniesť z uvažovania i správania „JA“ na „MY“.

Desiatka nespokojných odišla po boku Hegera a po zložitých rokovaniach je väčšina v Demokratoch. Ako ste vnímali ich odchod?

Ako ich slobodné právo a prejav nesúhlasu s Igorom Matovičom.

Nedostali ste od nich ponuku byť na kandidátke?

Nie. Ale kvôli úcte k pravde je potrebné povedať, že som nevysielal žiadne signály, aby ma oslovili. Mám zásadu, že tam, kde som, bývam lojálny a to som doteraz vždy dodržal.

Po troch rokoch nekandidujete a dokonca ste vystúpili z hnutia. Prečo?

Je to jednoduché. Necítim sa v ňom už užitočný, za viac ako tri roky sa nikto nepotreboval so mnou radiť vo veciach vzdelávania ako aj iných a to, že som nebol ani len oslovený, aby som za hnutie kandidoval, vnímam ako ďalšie verejné vyjadrenie nedôvery voči mojej osobe. Nikdy mi žiadne výhrady neboli komunikované priamo. A keďže si sám seba vážim a podobne sa snažím motivovať ľudí i na mojom facebookovom blogu, tak som ukončil túto etapu môjho života. Je potrebné ísť ďalej.

Miroslav Sopko a Igor Matovič počas predvolebnej kampane v roku 2016 v Košiciach.

Aj ste sa pýtali, prečo vás neoslovili, aby ste boli na kandidátke?

Nie.

Ani vás to nezaujíma?

Už nie.

Reagoval nejako pán Matovič na vás odchod?

Nemám žiadnu reakciu. Rozhodnutie vo mne zrelo už dlhšiu dobu.

V statuse ste napísali, že citujem „dúfam, že tí, čo ma poznáte, neukončíte naše priateľstvo, ale budem rešpektovať i iné rozhodnutie“. Čo si pod tým máme predstaviť?

Žijeme ťažkú dobu na udržiavanie medziľudských vzťahov, politika nás veľmi rozdeľuje a sociálne siete tomu pomáhajú. Preto tá výzva, ktorá volá po rešpekte človeka k človeku a jeho slobodnému rozhodnutiu. Ešte sa všetci veľa musíme učiť ako rešpektovať iný názor, ale aj ako byť rešpektovaný. Považujem priateľstvo za vysokú hodnotu, preto aj tá výzva, kde má každý cítiť slobodu rozhodnutia.

Poslankyňou OĽaNO v čase, keď v parlamente sedel aj Miroslav Sopko, bola aj terajšia ministerka práce v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora Soňa Gaborčáková (vľavo).

Ako vnímate, že OĽaNO vytvorili s KÚ a Za ľudí koalíciu?

Ako odvážny krok, pretože slovenské voľby veľmi koalíciám neprajú, výsledkom totiž vôbec nemusí byť súčet momentálnych preferencií.

Veľa sa hovorí o „návrate mafie“ po septembrových voľbách. Vy sa toho obávate?

A vy si myslíte, že mafia niekam odišla? Skôr sa obávam, že sa väčšina ľudí na voľby vykašle a bude im jedno, čo bude ďalej zo Slovenskom.

Neprispel k tomu tak trochu aj Matovič?

Tak trochu k tomu prispeli všetci mienkotvorní ľudia, ktorí mali spoločnosť sceľovať a nie rozdeľovať.

Je teraz nejaké pnutie v OĽaNO? Vnímate OĽaNO ako Matovičovu „eseročku“?

Hnutie má riadne zvolené predsedníctvo, členskú základňu i regionálne štruktúry. Bol som na všetkých jeho snemoch, vždy na nich prebiehali náročné vnútrostranícke diskusie. Ale podľa mňa je potrebné prejsť dôkladnou sebareflexiou, komunikovať aj náročné témy priamo a nie iba debatami cez sociálne siete, poučiť sa z chýb, výrazne rozšíriť členskú základňu, ak sa to má nazývať hnutím, a vážiť si ľudí, ktorí preň pracujú v regiónoch.

Keď hovoríte o výraznom rozšírení členskej základne, vždy bolo záhadou, kto vlastne členom je a kto nie. Koľko má OĽaNO teraz členov?

Neviem o žiadnej záhade, stačí si pozrieť výročné správy politických strán a hnutí zverejnených na stránkach ministerstva vnútra a tam sa dozviete, že k 31. 12. 2022 bol počet členov 61.

Myslím to tak, väčšina členov klubu v parlamente nebola členom hnutia. V začiatkoch malo OĽaNO len štyroch členov, kvôli čomu čelil Matovič kritike, že je to skôr rodinný biznis, než riadne hnutie. Neskôr po zmene zákona ich muselo mať 45 a poslednýkrát prijal päť členov myslím v roku 2021, no nevedelo sa koho. Niektorí pozvánku dostali, iní o tom ani nepočuli a vedenie robilo tajnosti okolo odpovede na otázky koľko má členov, koho žiadosti zamietli a podobne.

Neviem o tom, že by vedenie robilo nejaké tajnosti a úprimne, ja si nezisťujem kto je členom tej ktorej politickej strany. Je na každom z nich, aby to dal o sebe vedieť, ak sa za to nehanbí.

Ako je to s Erikou Jurinovou, hovorí sa v OĽaNO o zmene vedenia?

Nemám také informácie.

Čítajte viac Politológovia o stratégii šéfa OĽaNO: Galko k nim zapadne. Jednofarebná vláda? Matovič môže byť horší ako Fico

Ale predpokladám, že návrh p. Matoviča, že pokiaľ získa pani Jurinová viac krúžkov, stane sa predsedníčkou OĽaNO, ste postrehli. Je to dobrý nápad?

Postrehol, ale je vysoko nepravdepodobné, aby mal hocikto viac krúžkov ako Matovič. O tom, či je to dobrý nápad, rozhodnú voliči.

Budete už úplne mimo politiky?

Ja už som mimo aktívnej politiky. Nekandidujem, ale to neznamená, že politika by ma prestala zaujímať. Práve naopak, stále ma veľmi zaujíma. Máme zodpovednosť voči sebe a našim deťom sa zaujímať o veci verejné. Možno pomôžem v kampani ľuďom, ktorým dôverujem.

Čomu sa budete teraz venovať?

Svojej rodine, práci a projektom. Všetkému, kde môžem byť užitočný a využiť svoje skúsenosti.

Miroslav Sopko a predseda parlamentu Boris Kollár počas slávnostného aktu zloženia sľubu členov Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na Bratislavskom hrade v apríli 2020.