Armádu posilní flotila štvorkoliek, ktoré preveril Afganistan. Zaplatia nám ich Američania

Hlas nákup kritizuje

Z viac ako dvojmiliardového grantu, ktorý vlani vyčlenila americká vláda, sa Slovensku ušlo 200 miliónov dolárov. Do tohto rozpočtu sa zmestí nákup 160 vozidiel JLTV 4×4 Oshkosh. „Tieto vozidlá získavame prakticky zadarmo,“ skonštatoval minister obrany Martin Sklenár po podpise dohody s tým, že rezort uhradí v procese obstarania 20 percent DPH. Dodávky budú trvať deväť až 12 mesiacov. „Očakávame, že najneskôr začiatkom roka 2025 budeme mať vozidlá,“ uviedol. Celkové náklady na údržbu vozidiel budú závisieť na úlohách a frekvencii používania. Orientačne ich vyčíslili na 30-tisíc eur ročne.

Balík peňazí však Slovensko mohlo využiť len na produkty americkej výroby určené pre ozbrojené sily. Výber štvorkoliek kritizovala strana Hlas-SD. Vyzvala vládu, aby rozhodnutie o nákupe zrušila. Je to podľa nej premrhaná príležitosť získať za americké zdroje sofistikovanú techniku a slovenské zdroje použiť na podporu domáceho priemyslu výrobou tohto typu vozidiel na Slovensku. Hlasu sa nepáči, že Slovensku vzniknú náklady na úhradu DPH. „Ide o sumu minimálne 34 miliónov USD, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte. Úradnícka vláda preto nemá mandát rozhodovať o takýchto verejných finančných záväzkoch do budúcnosti,“ tvrdí nezaradený poslanec Kmec.

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) s jeho tvrdeniami nesúhlasí a hovorí, že Hlasu chýbajú odborníci na problematiku, pretože „daň z takejto akvizície skončí v slovenskom štátnom rozpočte a financie sa môžu použiť v prospech občanov SR“.

Za dobré riešenie pre ozbrojené sily to naopak považuje generál vo výslužbe Pavel Macko. „Optimálne by bolo, keby sme mohli kúpiť niečo úplne iné, ale zrejme táto možnosť v ponuke pre ministerstvo obrany nebola,“ povedal pre Pravdu. Spomína, že ozbrojené sily robili prieskum trhu už v roku 2017. „K dispozícii z domácej produkcie, alebo aj z produkcie v okolí by bolo vozidlo od Zetoru, vozidlo Aligátor II alebo Hron. To sú všetko prototypy, nie sériovo vyrábané vozidlá. Nie sú ešte preskúšané a zavedené do výzbroje ozbrojených síl.

Aligátorov je málo

Štvorkolky Oshkosh využili v minulosti na viacerých zahraničných misiách, vrátane Afganistanu. Podľa Macka je o ne záujem nielen v členských krajinách NATO. „Kupujú si ich aj tí partneri, ktorí mali predtým starší model Hamvee, ktorý sa vyrábal desaťročia a nahradili ho týmito ľahkými taktickými vozidlami,“ vysvetlil.

Sklenár ocenil, že ide o preverené vozidlá, teda nie o prototypy, na ktorých vývoj by Slovensko muselo čakať. Ich výhodou je vysoká mobilita, flexibilita, možnosť upravovať ich na konkrétne úlohy a tiež balistická a protimínová ochrana posádky.

Obdobou, ktorú má armáda nateraz, je 34 kusov obrnených vozidiel tuzemskej výroby Aligátor. Tie sa momentálne na Slovensku nevyrábajú, a je komplikované ich udržiavať v prevádzke, aj pre nízky počet vyrobených kusov a servis komponentov. Okrem toho ich je podľa odborníkov aj málo – náhradu sme pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe teda potrebovali takpovediac už včera. Spôsobilosť 4×4 podľa Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Daniela Zmeka v armáde extrémne chýba, takúto techniku podľa neho potrebujeme v stovkách kusov. Za najdôležitejšiu preto označil rýchlu dodaciu dobu vozidiel Oshkosh. „Tieto vozidlá získavame prakticky zadarmo a získavame ich naozaj rýchlo. Dodacie lehoty sú v súčasnosti jeden z najťažších problémov, ktoré treba vyriešiť pre obstarávanie vojenskej techniky,“ povedal.

Peter Kmec z Hlasu-SD hovorí, že nákup je v rozpore s vyhláseniami vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora o podpore slovenského obranného priemyslu. Poukázal na to, že na Slovensku sa vyrábajú štyri typovo porovnateľné a výrazne lacnejšie typy vozidiel (Aligator Master II, Patriot II, Gerlach, Hron). Podotkol, že fond FMF by mal byť prednostne využívaný na nákup takej techniky, ktorú na Slovensku nevieme vyrobiť, ktorá nám súrne chýba a ktorú USA ponúkajú na špičkovej úrovni. Ako príklad uviedol strategickú, ale aj taktickú protivzdušnú obranu, protidronovú ochranu a ďalšie prostriedky.

Aligátory v pôvodnej verzii nie sú ani zďaleka tak pancierované a vyzbrojené ako sú Oshkosh, vysvetlil Macko. Vo výzbroji okrem toho viac nemáme. „Máme deväť kusov Iveco, s ktorými bola dlhodobo starosť, pretože sa tam dodatočne zabudovávali strelecké veže. Boli problém s interparabilitou a údržbou,“ pokračoval.

Voľné prostriedky z 200-miliónového balíčka pôjdu aj na obstarávanie ručných zbraní a protidronovú ochranu. Čaká sa na ponuky zo Spojených štátov, potom sa Slovensko rozhodne.

Dodatočné objednávky sa budú odvíjať od požiadaviek ozbrojených síl. „Berieme to ako prvý krok k budovaniu takejto spôsobilosti. Podľa skúseností budeme postupovať ďalej,“ uviedol minister. Aj Zmeko predpokladá, že ak budú mať s vozidlami dobrú skúsenosť, príde ďalšia požiadavka.

Pôjdu aj do Prešova

Obrnence, ktoré vyrobia v zámorí, sfinalizujú až na Slovensku. Príležitosťou budú preto aj pre slovenský obranný priemysel. Americká firma Oshkosh už podpísala memorandum o porozumení s viacerými slovenskými podnikmi. „Nielen servis, ale aj záverečné spájanie komponentov jednotlivých vozidiel bude na Slovensku,“ vysvetlil Sklenár.

Macko hovorí, že požiadavky na tento typ techniky sú v armáde už dlhodobo, pôvodne sa počítalo s vyše 400 kusmi. Zmenilo to však obstarávanie vozidiel 8×8. Vozidlá 4×4 potreboval prieskumný prápor Istar v Prešove, ktorý bol síce postavený, no nemal techniku. Tá chýbala aj v Trebišove. Zmeko spresnil, že Oshkosh pôjdu k 63. prieskumnému práporu do Prešova, ďalej k 52. výsadkovému práporu, ktorý je pod riadením veliteľa síl pre špeciálne operácie a posledná časť zamieri k pozemným silám k 25. pešieho práporu.

4×4 Oshkosch kupujeme v dvoch variantoch, s ktorými sa počítalo už v projekte, ktorý vláda schválila v roku 2017. Prvý bol bojové obrnené vozidlo 4×4, druhým viacúčelové taktické vozidlo 4×4. Rozdiel je podľa Macka vo výzbroji. Bojové obrnené vozidlo bolo primárne určené pre motorizovaný prápor, ktorý ho mal používať ako bojový prostriedok, alebo pre prieskumný prápor. Viacúčelové taktické vozidlá majú slabšiu výzbroj, ale namiesto toho majú podstatne viac iných zariadení, napríklad rôzne spojovacie či prieskumné prostriedky.

Vojaci ich využijú aj na monitorovanie a hliadkovanie na hraniciach. Užitočné budú aj pri mimoriadnych udalostiach ako sú prírodné katastrofy, záplavy, požiare či zosuvy pôdy či počas pátracích akcií. „Zároveň budú využívané ako podporné vozidlá pre ostatné jednotky, kde budú využívané na rôzne špecializácie – chemický či ženijný prieskum,“ dovysvetlil Macko.