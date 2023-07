Čaputová: Výzvy na odvolanie Hamrana sú neprimerané

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš aj policajný prezident Štefan Hamran majú dôveru prezidentky Zuzany Čaputovej. Uviedla to na svojom pracovnom výjazde v tekovskom región.

Výkon a spoluprácu s ministrom Bírešom považuje za dobré a nevidí dôvod na jeho odvolanie. Dodala, že nemá prístup k iným informáciám ako medializovaným a nateraz nebude vyvodzovať zodpovednosť.

Čítajte viac Bíreš: Nepýtal som si od Šimka informácie nad rámec zákona

Za neprimerané považuje aj výzvy na odvolanie policajného prezidenta. Ak by bol dôvod na to, aby policajný prezident skončil, očakávala by od bývalého ministra vnútra Ivana Šimka, aby prišiel s konkrétnymi argumentami, prečo sa chce takýmto spôsobom rozhodnúť.

Ódor o Šimkovi: Nebol to len konflikt statusov, tie boli posledná kvapka Video

Vyjadrenia lídra Smeru-SD Roberta Fica, že so zotrvaním Hamrana vo funkcii pomáha Progresívnemu Slovensku, označila za absurdné. Odmietla tiež, že by na to mal dosah špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Poznamenala, že poslanci, ktorí žiadajú odvolávanie, mali možnosť vyjadriť dôveru vláde odborníkov. „V tom prípade by mali personálnu právomoc nad jednotlivými členmi vlády. Nechali to na mne, nevyslovili dôveru, takže sa rozhodujem ja na základe všetkých dôvodov, ktoré považujem za opodstatnené,“ skonštatovala Čaputová.

Minister vnútra Šimko vysvetľuje, prečo musel odísť zo svojho postu Video

Prezidentka zároveň pripomenula, že účelom vlády odborníkov podľa prezidentky nebola personálna revolúcia v inštitúciách, ktoré podliehajú vláde. „Účelom vlády odborníkov okrem iného bolo upokojenie a zastabilizovanie situácie vrátane personálnej stability,“ priblížila.