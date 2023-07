Kažimír vypovedá v kauze Mýtnik

Peter Kažimír na banskobystrickom súde so svojím advokátom. 21.7.2023

Na súd prišiel guvernér národnej banky v sprievode svojho advokáta. Vypovedať začal o pol desiatej. V tejto kauze ho spomenul kajúcnik František Imrecze, ktorý hovoril o vplyve oligarchu Jozefa Brhela na bývalého ministra financií. Bez toho by sa vraj profitujúca firma Allexis, patriaca Michalovi Suchobovi, nedostala k zákazkám pre daniarov. Suchoba preto umožnil Brhelovi vstup do tejto spoločnosti. Ten už na súde vypovedal, že natlačenie oligarchu do jeho firmy považuje za výpalníctvo.

Senátu predsedá sudca Ján Hrubala. Kažimír začal spontánnou výpoveďou, ku ktorej ho vyzval prokurátor. Hneď na úvod uviedol, že s Jozefom Brhelom sa pozná z konca osemdesiatych rokov z pôsobenia na vysokej škole. Pozná tiež jeho rodinu, takže aj jeho syna Jozefa Brhela mladšieho. Pokračoval, že v rámci pracovných záležitostí spoznal tiež ďalších obžalovaných, napríklad Radka Kuruca, Miroslava Slahučka či Milana Gregu.

Kažimír podrobne hovorí o systéme práce na ministerstve financií. „O skutkoch, ktoré pomenoval pán prokurátor, nemám žiadnu vedomosť,“ povedal.

Imreczeho spoznal v roku 2012 ako možného kandidáta na post prezidenta finančnej správy. Predtým ho vraj nikdy nevidel. „Hľadal som človeka z vonkajšieho prostredia a jeho mi ako možného kandidáta predstavil vtedajší podpredseda vlády Robert Kaliňák,“ vysvetlil. „Následne som s ním mal stretnutie, na ktorom som sa snažil zistiť jeho schopnosti a či by bol ochotný ísť pracovať zo súkromného sektoru do štátneho,“ priblížil.

Suchobu vraj pozná z deväťdesiatych rokov, ale čisto len spoločensky. „Nikdy som s ním žiadnym spôsobom nespolupracoval. Naposledy som ho videl na koncerte Rolling Stones v Prahe v roku 2002,“ tvrdí. Osobný profesný konflikt s ním vraj nikdy nemal, keďže s ním ani nespolupracoval.

„Mal som o ňom len mediálne informácie súvisiace s nie úplne transparentným procesom obstarávania štátnej pokladnice. Potom som o ňom počul z rozprávania dvoch žien. Na základe toho som si o ňom urobil svoj osobný názor. Ten bol, aj referencie tých dvoch žien, bol vyslovene negatívny,“ uviedol.

V prípade ide o korupciu a predražené tendre na Finančnej správe. Škoda štátu bola vyčíslená na viac ako 45 miliónov eur. Obžalovaní sa mali dopustiť machinácii pri verejnom obstarávaní, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a korupčných skutkov. Nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť neefektívne a nehospodárne. Na to mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov. Peniaze mali končiť na zahraničných účtoch.

Obžalobe čelí šesť osôb – podnikateľ Jozef Brhel starší, jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, podnikateľ Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka. V prípade figurujú tiež bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou.

S Kažimírom sa už začiatkom júla začal proces na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v korupčnej kauze. Podľa obžaloby mal ako minister financií opakovane požadovať exšéfa finančnej správy Imreczeho, aby zabezpečil prednostné vyplatenie nárokov na odmerný odpočet DPH pre viaceré firmy v objeme viac ako 3 milióny eur. Imreczemu mal odovzdať úplatok 48-tisíc eur. Kažimír vinu popiera.