Prieskum SANEP pre ta3: Fico na čele, Danko tesne v parlamente, Heger mimo

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohto prieskumu, tak by sa 21,1 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 18,2 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 62,7 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v polovici júla vyhral Smer so ziskom 18,9 percenta hlasov, čím si táto strana polepšila oproti koncu júna o 0,3 percenta. Smer má tiež najväčší volebný potenciál. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Smeru až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Roberta Fica, potom by Smer mohol vo voľbách získať až 26 percent voličských hlasov.

Druhý Hlas by dostal dôveru 15,5 % voličov a strana tak oproti koncu júna stratila jedno percento voličskej priazne. Volebný potenciál Hlasu sa teraz pohybuje okolo 21 percent. Progresívne Slovensko by teraz skončilo na treťom mieste so ziskom 13,8 percent. Do poslaneckých lavíc by zasadli členovia deviatich politických strán.

Štvrtá by skončila novo utvorená trojkoalícia OĽaNO/Za ľudí/KU so ziskom 8,5 percenta, za ktorou nasledujú Republika (8 percent), SaS (6,7 percenta) a hnutie Sme rodina (6,4 percenta). Do parlamentu by sa ďalej dostala aj KDH so ziskom 6 percent a prvýkrát by prekročila päťpercentnú hranicu strana SNS so ziskom 5,1 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostali Demokrati (3,4 percenta) a Aliancia-Szövetség (2,9 percenta). Potrebných päť percent by nezískala ani krajne pravicová politická strana ĽSNS (2 percenta) a zoskupenie Modrí, Most-Híd (1,3 percenta).

Ktorú zo strán, ktoré idú do volieb, by ste volili? Zoznam je podľa vylosovaných čísiel do septembrových volieb Pirátska strana (číslo 1) Princíp (číslo 2) Progresívne Slovensko (číslo 3) Spoločne občania Slovenska (číslo 4) OĽaNO a priatelia (číslo 5) Komunistická strana Slovenska (číslo 6) Maďarské fórum, ODS, Za regióny, Rómska koalícia, DS (číslo 7) Vlastenecký blok (číslo 8) Modrí, Most - Híd (číslo 9) Spravodlivosť (číslo 10) Slovenské Hnutie Obrody (číslo 11) Sloboda a Solidarita (číslo 12) Sme rodina (číslo 13) My Slovensko (číslo 14) Slovenská národná strana (číslo 15) Smer – sociálna demokracia (číslo 16) Hlas – sociálna demokracia (číslo 17) Szövetség, Aliancia (číslo 18) Srdce vlastenci a dôchodcovia - SNJ (číslo 19) SDKÚ – DS (číslo 20) Kotlebovci – ĽSNS (číslo 21) Demokrati (číslo 22) Kresťansko­demokratické hnutie (číslo 23) Karma (číslo 24) Republika (číslo 25) Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer – sociálna demokracia (číslo 16) 31,4% Progresívne Slovensko (číslo 3) 15,9% Slovenská národná strana (číslo 15) 9,4% Hlas – sociálna demokracia (číslo 17) 8,3% Republika (číslo 25) 7,9% Kresťansko­demokratické hnutie (číslo 23) 4,6% Sloboda a Solidarita (číslo 12) 4,6% OĽaNO a priatelia (číslo 5) 4,2% Pirátska strana (číslo 1) 3,8% Demokrati (číslo 22) 2,3% Modrí, Most - Híd (číslo 9) 2,0% Komunistická strana Slovenska (číslo 6) 0,9% Szövetség, Aliancia (číslo 18) 0,8% Karma (číslo 24) 0,8% Kotlebovci – ĽSNS (číslo 21) 0,7% Sme rodina (číslo 13) 0,6% Maďarské fórum, ODS, Za regióny, Rómska koalícia, DS (číslo 7) 0,3% My Slovensko (číslo 14) 0,3% Princíp (číslo 2) 0,3% SDKÚ – DS (číslo 20) 0,3% Vlastenecký blok (číslo 8) 0,2% Slovenské Hnutie Obrody (číslo 11) 0,1% Srdce vlastenci a dôchodcovia - SNJ (číslo 19) 0,1% Spravodlivosť (číslo 10) 0,1% Spoločne občania Slovenska (číslo 4) 0,0%

Ak chcú v septembrových parlamentných voľbách bodovať aj politické strany, ktoré získali v aktuálnom prieskume agentury SANEP desatiny percent nad päťpercentnou hranicou, potrebujú okrem skalných voličov osloviť aj voličov váhajúcich, inak môžu skončiť pred bránami Národnej rady SR. Všeobecne sa dá však povedať, že to platí pre všetky strany, pretože výhru zatiaľ nemá nikto istú. Je evidentné, že politcké subjekty budú musieť bojovať o hlasy váhajúcich voličov. To sú totiž hlasy, ktoré vo finále rozhodnú o výsledkoch tohtoročných volieb, uviedla agentúra.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, takmer dvojtretinová väčšina oslovených si je istá stranou, ktorej by v parlamentných voľbách odovzdala svoj hlas. Váhajúcich je viac ako pätina. Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 bol uskutočnený v dňoch 9. – 16. júla 2023. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1.542 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.