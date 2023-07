Môj 33-ročný boj so strachom sa skončil. Láska je odvaha, zneli silné slová z pódia. Na Dúhovom pride sa zúčastnili tisíce ľudí

Dôstojné podmienky pre súkromné životy by mali byť vo vyspelej spoločnosti samozrejmosťou, povedala na Dúhovom pride ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Cieľom podujatia je podpora viditeľnosti LGBTI+ komunity. Na Námestí slobody sa zišlo odhadom vyše šesť tisíc ľudí. Miesto konania Dúhového Pridu chránili zvýšené počty policajtov. Účastníci sa pred teplom a slnkom sústredili v tieni stromov, alebo si užívali čerstvo zrekonštruovanú fontánu Družba, v ktorej sa po novom dá aj okúpať.

Cieľom tohtoročného 13. ročníka Dúhového Pridu je okrem iného zvýšiť povedomie o komunite LGBT +. Podľa jeho organizátorov z vlaňajšieho prieskumu verejnej mienky vyplýva, že 53 percent ľudí na Slovensku osobne nepozná žiadneho gaya alebo lesbu.

Po 14. hodine dav vyrazil na pochod mestom a na niekoľko minút sa zastavil aj na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom. Kancelária Zuzany Čaputovej zavesila na balkóne dúhovú vlajku a samotná hlava štátu poslala účastníkom podujatia odkaz na sociálnej sieti.

„Hovoriť o rešpekte k ľuďom, ktorí sa ničím neprevinili, len sú odlišní, je pre mňa ako vysvetľovať, prečo je potrebné dýchať. Ale chápem, že nie všetci to vnímajú rovnako,“ napísala Čaputová na sociálnej sieti.

Prehovorili ministerky a policajt

Po takmer hodinovom pochode centrom mesta sa účastníci Dúhového pridu vrátili na námestie Slobody. Program pokračoval príhovormi hostí z pódia. Ako prvé sa pred dav postavili dve členky vlády, ministerka kultúry Silvia Hroncová a šéfka rezortu spravodlivosti Jana Dubovcová. “Veľmi si želám, aby sa naša spoločnosť posunula dopredu. Aby sme boli vnímaví, navzájom tolerantní a otvorení inakosti. Inakosť a rôznorodosť obohacuje nás všetkých, rozširuje naše vnímanie sveta a posilňuje spoločnosť,” vyhlásila Hroncová. Dodala, že dôstojné podmienky pre súkromné životy by mali byť vo vyspelej spoločnosti samozrejmosťou.

“Ja som tu za spravodlivosť, ktorá k vám zatiaľ nie je veľmi spravodlivá. Predpokladám, že to spolu dokážeme zmeniť,” uviedla ministerka Dubovcová. Povedala, že každý Pride považuje za verejnú žiadosť na spoločnosť a predstaviteľov štátu, aby niečo robili s terajším stavom. “Vy sa domáhate iba troch základných ľudských práv, ktoré uznávajú všetky krajiny v Európskej únii, ale aj Slovenská republika. Je to právo na rovnaké zaobchádzanie, právo na založenie rodiny a rodinný život, je to právo na rešpektovanie súkromného života, právo na dôstojnosť,” povedala.

Na pódiu tiež vystúpil majiteľ podniku Tepláreň, na ktorý vlani zaútočil ozbrojený mladík. Nenávistne motivovaný útok proti LGBTI+ ľuďom si vyžiadal dva životy. Roman Samotný začal svoj prihovor slovami o slovenskej vlajke, ktorú si podľa neho snažia sprivatizovať agresívni odporcovia inakosti.

“Títo ľudia, ktorí stále mávajú vlajkou, vyháňajú spoluobčanov z vlasti a tvrdia, že Slovensko patrí iba im. Zároveň odopierajú domov ľuďom z LGBTI+ komunity. Preto tu dnes stojím so slovenskou vlajkou, lebo aj my sme súčasť slovenského národa,” vyhlásil. Je presvedčený, že čoskoro sa slovenská vlajka stane symbolom rôznorodosti, rešpektu, vzájomnej úcty a úcty k vede.

Najemotívnejší prejav zaznel od príslušníka Policajného zboru Davida. Na úvod vyhlásil, že v polícii pôsobí veľa slušných, spravodlivých a sympatických policajtov, ktorí vedia ľudom z LGBTI+ komunity pomôcť, pochopiť ich a postaviť sa na ich stranu. “Mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska, ktorí teraz prichádzajú na to, že sú iní a cítia sa ohrození, im chcem odkázať, aby sa za seba nehanbili a nebáli sa niekoho milovať. Lebo niekoho milovať nie je trestný čin,“ odkázal.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Dúhový Pride Dúhový Pride v Bratislave

Ďalej povedal, že jemu strach z hejtu a úškrnov ľudí dlhé roky ničil vzťah s partnerom. Počas príhovoru len ťažko zadržiaval slzy. “Veľmi som ten strach riešil. A tým som nás pripravil o veľa momentov. Nevedel som milovaného človeka chytiť za ruku, pohladiť, pobozkať. A mne je to strašne ľúto. Môj 33-ročný boj so strachom sa skončil a ja som zvíťazil. Som pripravený viesť plnohodnotný život. Láska je odvaha,” uzavrel. Dav policajta podporil niekoľkominútovým potleskom.

Pochodovali za rodinu

V inej časti bratislavského Starého Mesta sa konal festival konzervatívnych občianskych aktivistov, ktorí zvolali pochod za tradičnú rodinu. Na oveľa menšom Jakubovom námestí sa zišlo okolo päťsto ľudí. Zorganizovaním tohto podujatia chceli zdôrazniť výnimočnosť rodiny a manželstva muža a ženy pre výchovu detí.

Organizátori podujatia zdôraznili, že im nejde o protest alebo nenávisť, ale chcú vysloviť podporu tradičným rodinám, ktoré podľa nich majú tvoriť žena a muž.