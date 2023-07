Matovičov príbeh ako Fiat 500 porazil mafiu? Konštrukcia na vode, hodnotí expert na politický marketing

Kedysi brázdil slovenské cesty pred voľbami Harabiňák, teraz to budú autá Fiat 500. Symbolizovať majú boj hnutia OĽaNO s mafiou v paralele s tým, ako s ňou kedysi zápasili obyčajní ľudia jazdiaci na Fiatkách v Taliansku. Päťstovka v názve má odkazovať aj na odmenu za účasť vo voľbách, ktorú chce Igor Matovič po voľbách presadiť. Expert na politický marketing Róbert Slovák však hovorí, že príbeh s Fiatmi nesedí a nezakladá sa na realite.

Nevyšlo to na prvý ani druhýkrát, skúsime to znova. S odmenou za účasť vo voľbách prišlo hnutie OĽaNO ešte počas kampane v roku 2020. V ankete sa ľudí pýtalo, či súhlasia s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10-percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu. Z vyše 65-tisíc ľudí bolo za 78 %.

Odmena pre voličov sa dostala aj na rokovanie národnej rady. Matovičov návrh prerokovali ešte v marci a písalo sa v ňom už o konkrétnej sume. „Volič, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má právo na odmenu za účasť v týchto voľbách vo výške 500 eur,“ písalo sa v ňom. S pochopením zvyšku politických strán sa však nestretol – hlasovalo zaň len 32 poslancov.

Keďže „atómovka“ neprešla ani na druhý pokus, líder OĽaNO predstavil záložný plán, ktorým stanovil mantinely budúcej spolupráce. Podmienkou vstupu do koalície bude teda pre neho, aby voličom spätne doplatili 500 eur.

Fica má poraziť retro auto

Peňazí, ktoré by prilákali ľudí prísť voliť, sa podľa Matoviča najviac obáva predseda Smeru-SD. Robert Fico má záujem opäť vyhrať voľby, čo potvrdila aj jeho pravá ruka Robert Kaliňák – Smer chce byť podľa neho pri zostavovaní novej vlády. Fico sa podľa Matoviča bojí jeho návrhu, pretože by motivoval ľudí prísť k volebným schránkam a zahatili by mu tak cestu k moci.

„My tú päťstovku presadíme za každú cenu,“ deklaroval Matovič pred letom. Práve rezort, ktorý kedysi viedol, v stanovisku k dôsledkom odmien upozornil, že vyplatenie 500 eur voličom by malo negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ak by bola účasť rovnaká ako v posledných parlamentných voľbách v roku 2020, teda 2 916 840 voličov, Matovičov návrh by Slovensko vyšiel na takmer 1,5 miliardy.

Tému päťsto eurovky si ťahá Matovič aj počas letnej kampane. Zverejnil video, v ktorom sa doviezol na aute Fiat 500. Matovič okrem rovnakej číslice akou chce odmeniť voličov predstavil v príbehu aj ďalšiu paralelu. „Prečo 500? Päťsto je náš projekt, ktorým chceme zobudiť Slovensko a pritiahnuť ľudí, aby prišli voliť. Bez ohľadu na to, koho voliť budú. Chceme, aby pre každého voliča, ktorý príde zabojovať o demokratické Slovensko 30. septembra sme ho odmenili päťsto eurovkou,“ uviedol.

Rovnakým autom podľa neho pred rokmi jazdili v Taliansku len obyčajní ľudia. Symbolizovať má to, ako sa krajina vysporiadala s mafiou. Na Slovensku do nich posadí dobrovoľníkov. Tých vyzval, aby mu zasielali grafické návrhy na potlač vozidiel. „Mafia sa obyčajným ľuďom smiala do tváre. Arogantne, pohŕdavo a mysleli si, že ich nikdy neporazia. Nakoniec tí ľudia nabrali odvahu a spoločne sa spojili a už dlhé roky mafia v Taliansku nevládne,“ hovorí vo videu líder hnutia.

Príbeh stojí na vode

Kritici však vidia v Matovičovom príbehu dieru. Kým ikonické automobily Fiat, s ktorými chce poraziť mafiu, roky vyrábajú na severozápade Talianska v meste Turín, s mafiou bojovali najmä na juhu krajiny. Nápad s Fiatmi hodnotí odborník na politický marketing Róbert Slovák ako zbytočne kreatívny. „Príbeh Fiatky ako protimafiánskeho symbolu stojí na vode, je to konštrukcia, ktorá sa nezakladá na realite. Päťstovky nezohrali žiadnu, ani symbolickú rolu v boji proti talianskej mafii,“ hovorí expert.

Na Matovičovej sociálnej sieti už pribudlo viacero fotografií áut, celkovo ich v kampani majú byť desiatky. Boj s organizovaným zločinom má symbolizovať aj slogan My vás mafii nepredáme, ktorý nosia „obyčajní ľudia“ na tričkách.

Do vysvetľovania 500-eurovej odmeny sa pustil aj v nedeľu. Peniazmi za voľby chce vyrovnať účasť oboch táborov. „Výrazne zvýšime účasť frustrovaných voličov a zachováme tak Slovensku šancu na vládu bez mafie. Áno, je to riešenie v duchu „na hrubú dieru hrubá záplata“, ale nikto s ničím iným či lepším neprichádza,“ priznáva líder OĽaNO s tým, že Fiatky 500 na cesty vypustia už čoskoro. V pondelok sme s otázkami o autách oslovili aj hnutie OĽaNO, vyjadriť sa chce až na tlačovej konferencii k odštartovaniu kampane.

Líder OĽaNO nie je jediný, kto kampaňuje s „pojazdnými bilbordmi“. Volebný autobus, tzv. „Harabiňák“, využíval v prezidentskej kampani v roku 2019 zase bývalý sudca Štefan Harabin. Do dopravného prostriedku nasadol vlani pred spojenými regionálnymi voľbami v rámci Pelletónu aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Viditeľný pred voľbami chce byť aj Mikuláš Dzurinda so stranou Modrí, Most-Híd, ktorý po rokoch znova stavil na cyklokampaň.

Expert na marketing na otázku, či majú pojazdné bilbordy vo forme vozidiel väčší efekt ako statické bilbordy vysvetlil, že ide o úplne iný mediálny nosič. „Bilbord má inú funkciu ako pojazdné reklamné médium, akým sú Fiatky. Skôr sa tieto aktivity budú dopĺňať, než by si konkurovali. Pri bilbordoch je oveľa väčšia šanca, že odovzdajú reklamné posolstvo ako pri pomaľovaných veteránoch,“ vysvetlil Slovák.

Problém s korupciou

Matovič priviezol na Slovensko zo zahraničia niekoľko „krásavíc“, ako ich nazval. Portál Aktuality.sk informoval, že prihlasovanie áut na Okresnom úrade v Senci vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako podplácanie. Splnomocnenec firmy, ktorá sa dlhodobo zaoberá dovozom starých áut zo zahraničia, mal nechať u úradníka obálku s peniazmi, za ktoré mal urýchliť prihlasovanie vozidiel. OĽaNO reagovalo pre portál, že firmu si oslovilo, pretože so zápisom zahraničných áut nemá skúsenosť. Úradník, ktorému mali podsunúť obálku s peniazmi, pokus o korupciu nahlásil.

Experta na politický marketing prípad externistu s obálkou neprekvapil. „Žiaľ, myslím, že to ani nijak hnutiu OĽaNO neuškodí, jadro ich voličov patrí do skupiny fanúšikov, ktorí pre „vyššie dobro“ odpustia tieto prešľapy svojmu idolu,“ dodal.