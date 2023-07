Kuffovcov obžalovali v kauze potýčky s kežmarským farmárom. Súd ich čaká v septembri

Okresný súd v Kežmarku obžaloval troch obvinených – poslancov Štefana Kuffu a jeho syna Filipa a Kuffovho ďalšieho syna Gregora.

Trojicu Kuffovcov obžalovali, súd ich čaká v septembri

Obžalovaní sú v prípade staršej potýčky poslancami a kežmarským farmárom. „Prokurátor Okresnej prokuratúry Kežmarok 19. 12. 2022 podal Okresnému súdu Kežmarok obžalobu na 3 obvinených G. K., Š. K. a F. K. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania. Okresný súd obžalobu prijal, na základe čoho bude vo veci prebiehať súdne pojednávanie. Termín hlavného pojednávania je vytýčený na 27. 09. 2023,“ potvrdil pre Pravdu hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák.

V prípade je obžalovaný aj ich brat Gregor Kuffa. Poslanci sa pred takmer dvomi rokmi dostali do potýčky s kežmarským farmárom Radoslavom Ksiažekom na ceste neďaleko smetiska pri Kežmarku. Kuffovci teraz kandidujú za stranu Život – NS na kandidátke SNS.

Poslanci odmietli, že sa farmárovi vyhrážali

„Vyšetrovanie tohto prípadu bolo zo strany OR PZ Kežmarok ukončené návrhom na podanie obžaloby,“ uviedol pre Pravdu hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik. Vyšetrovanie bolo ukončené ešte v decembri 2021. Obvinenie súvisí so sporom poslancov a kežmarského poľnohospodára o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov.

Počas údajného incidentu mali z úst Kuffovcov padať na adresu farmára a jeho zamestnávateľa aj vyhrážky, že farmár „spozná, čo sú to mafiánske praktiky“. „A že keď s tým neprestanem a keď prídem ešte raz do tej oblasti, do toho sporného pozemku, tak že ma odstrelia a potom povedal, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a postrieľajú nás všetkých. No a do toho všetkého mi Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kuffa ma udieral do oblasti slabín,“ popísal vtedy farmár.

Kuffovci odmietali, že by sa farmárovi z konkurenčnej firmy Heba vyhrážali smrťou. Filip Kuffa po obvinení uviedol, že ide o „politicky vykonštruovanú“ vec a incident interpretuje inak. „Pán Ksiažek bol drzý a agresívny celý čas. Môjho brata strčil tak, že bol práceneschopný,“ povedal.

Kuffa hovorí, že skutok sa stal v čase, keď ani on ani jeho otec neboli na údajnom mieste činu. On sám bol podľa vlastných slov v Bratislave a jeho otec Štefan v Nemecku. Video z incidentu neskôr zverejnil portál Aktuality.sk.

Gregor Kuffa pred policajtmi priznal náhodné stretnutie s farmárom na ceste, ale popiera, že by išlo o fyzický incident. Štefan a Filip Kuffovci celý skutok úplne popierajú. Opozičný poslanec Štefan Kuffa pred časom tvrdil, že ide podľa neho o skupinu podvodníkov s agrodotáciami, ktorí oberajú malých farmárov o pôdu. Farmár tvrdí, že mu synovia Kuffu zablokovali cestu, vliezli do auta, bili ho a vyhrážali sa mu smrťou.

Konflikt spred dvoch rokov

Ku konfliktu malo dôjsť začiatkom júla 2021 na ceste neďaleko smetiska pri Kežmarku. Podľa polície ho trojica mala slovne aj fyzicky napadnúť. Kuffa tvrdí, že trestných oznámení na nich bolo už zo strany rovnakého konkurenta podaných viacero. Rodina Kuffovcov sa snažila aj o zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia aj u generálneho prokurátora Maroša Žilinku cez kontroverzný paragraf 363, no so sťažnosťou nepochodili.

Išlo pritom o pokračovanie dlhodobého konfliktu, ktorý medzi sebou vedú Kuffovci a údajne napadnutý farmár aj s jeho zamestnávateľom – popradskou spoločnosťou. Dôvodom sú spory o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov a hospodárenie na nich.

„Ten prezentovaný konflikt medzi mojím bratom a firmou Heba spočíva v tom, že táto firma si neoprávnene nárokuje na dotácie na naše pozemky,“ vysvetľoval v minulosti Filip Kuffa. „Ak tvrdia, že mali na pozemky právny nárok, klamú. Domnievam sa, že sfalšovali nájomné zmluvy,“ uviedol.

„My sa nevieme dostať na vlastnú pôdu. Zákon sa menil ale realita je stále tá istá,“ zdôraznil. Podľa neho sa mala vyhrážania opakovane dopúšťať naopak opačná strana sporu. „Čo som počul, tak táto firma likvidovala obdobným spôsobom a vyhrážaním sa smrťou viacerých,“ napísal na začiatku augusta minulého roka na sociálnej sieti Filip Kuffa.